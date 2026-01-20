En plus du film qui sort bientôt, le set Lego du combat final de Zelda: Ocarina of Time arrive

Préparez votre bourse et faites de la place sur votre étagère ! Le combat final légendaire entre Link et Ganon dans Zelda Ocarina of Time va enfin pouvoir s’exposer en briques Lego.

Ce set tant attendu promet de reconstituer le pont du château d’Hyrule, les cristaux et les deux héros dans leur affrontement épique. Un rêve d’enfant (et d’adulte) devenu réalité pour célébrer l’un des moments les plus iconiques du jeu vidéo.

Le set Lego ultime pour les fans de Zelda est (enfin) confirmé !

Les rumeurs bruissaient depuis des mois, et les attentes étaient à la hauteur du mythe. C’est désormais officiel : Lego vient de dévoiler le set tant attendu basé sur « The Legend of Zelda : Ocarina of Time ». Et les fans du Héros du Temps n’ont pas été déçus : il s’agit bien de la reconstitution du combat final épique contre Ganon, devant le château d’Hyrule en flammes. Une pièce maîtresse qui atterrira dans les bacs (et sur nos étagères) le 1er mars 2026. Précommandes ouvertes !

À quoi ressemble ce combat légendaire en briques ?

Le set, intitulé « 77093 The Final Battle: Ocarina of Time », est un véritable diorama à construire. Au centre, la transformation terrifiante de Ganondorf en Ganon, incarnée par une version « brick-built » (construite en briques) du monstre porcin. L’arène n’est autre que l’extérieur du château d’Hyrule, rendu avec des détails en flamme pour une ambiance dramatique parfaite. Pour compléter la scène, les fans retrouveront des accessoires iconiques : le Marteau Megaton, des cœurs de vie à collectionner, et bien sûr, la petite fée Navi pour guider notre héros.

Qui sont les minifigurines de cette aventure ?

Le set comprend trois minifigurines hautement détaillées, de quoi faire palpiter les collectionneurs :

Link , armé et prêt à en découdre.

, armé et prêt à en découdre. Zelda , la princesse déterminée.

, la princesse déterminée. Ganondorf, le roi démon sous sa forme Gerudo, avant sa transformation.

Quel est le prix de cette pièce de collection ?

Avec ses 1003 pièces, ce diorama ambitieux est proposé au prix de 99,99 £ / 129,99 $, soit environ 112 € (sur la base d’un taux de change de 1$ = 0,86€). Un positionnement qui en fait un set de taille conséquente, mais plus accessible que l’imposant Grand Arbre Mojo (2500 pièces) sorti en 2024 à près de 300$.

Pourquoi ce set arrive-t-il au bon moment ?

Son lancement en mars 2026 n’est pas un hasard. Il s’inscrit dans une année doublement célébrée pour Nintendo. C’est non seulement le 40e anniversaire de la saga The Legend of Zelda (le premier opus est sorti en 1986), mais aussi une année faste pour les collaborations Lego-Nintendo, après les récentes annonces de sets Pokémon prévus pour le Pokémon Day. Une façon de combler les fans et de célébrer en grand l’héritage d’une licence qui a marqué l’histoire du jeu vidéo.

De la rumeur à la confirmation, ce set « Combat Final » semble avoir été conçu avec amour pour les puristes. Entre la fidélité à la scène iconique du jeu N64 et la richesse des détails, il promet d’être bien plus qu’un simple jouet : un véritable hommage en briques à l’un des plus grands moments du jeu vidéo. Les fans lancent les précommandes et ouvrent la course aux étagères !

