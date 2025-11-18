The Legend of Zelda en live-action : voici les images qui rassurent les fans

Après des années d’attente, Link s’apprête à prendre vie sur grand écran ! Et les premières images dévoilées du live-action The Legend of Zelda sont un véritable baume au cœur pour les fans. Les décors semblent tout droit sortis de Hyrule, l’ambiance captive et l’épée de Légende scintille déjà.

Il y a de quoi faire fondre même les plus sceptiques comme un Poe dans la lumière du soleil. Préparez-vous à une aventure qui promet d’être aussi épique qu’un combat contre Ganon ! L’aventure en live-action s’annonce magistrale.

Le film Zelda prend vie : nos premières impressions de Link et Zelda

C’est officiel : le film tant attendu de The Legend of Zelda a commencé son tournage, et Nintendo nous offre un premier aperçu tant attendu de ses héros. Trois clichés dévoilés via l’application Nintendo Today nous présentent enfin Benjamin Evan Ainsworth en Link et Bo Bragason dans le rôle de Zelda, se détachant sur les paysages époustouflants de la Nouvelle-Zélande. Si l’annonce se limite à confirmer la date de sortie du 7 mai 2027, ces images suffisent à électriser les fans.

La tenue de Link lève (un peu) le voile

Un détail crucial fait immédiatement réagir la communauté : Link arbore fièrement sa tunique verte emblématique, et non le costume bleu qu’il portait dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Ce choix stylistique, loin d’être anodin, suggère que le long-métrage ne s’ancre pas dans une chronologie précise. Le scénario opterait plutôt pour un habile mélange des différents arcs, créant une aventure inédite tout en hommage à la saga.

Zelda, archère et libérée des clichés

Du côté de la princesse, la surprise est plus que rafraîchissante. Zelda ne se contente pas de porter une élégante robe bleue : elle est montrée armée d’un arc. Cette image prometteuse laisse espérer qu’elle sera bien plus qu’une princesse à sauver. En 2025, il était temps de lui offrir un rôle actif, capable de tenir tête aux monstres de Hyrule aux côtés du héros. Une évolution très attendue !

Un long suspense en perspective

Malgré l’excitation, la patience reste de mise. Le tournage ne fait que commencer, et Nintendo garde jalousement ses secrets. L’absence de bande-annonce ou de synopsis détaillé indique qu’il faudra s’armer de patience avant d’en savoir plus. Ces premières images constituent donc un teasing savamment dosé, destiné à alimenter les spéculations jusqu’aux prochaines révélations.

Une adaptation qui s’annonce fidèle et audacieuse

Entre le choix des costumes évocateurs, la participation active de Zelda et le décor naturel spectaculaire, tous les ingrédients semblent réunis pour une adaptation à la fois respectueuse de l’univers et résolument moderne. Le compte à rebours est lancé : en 2027, nous voyagerons enfin dans Hyrule comme au cinéma.

