Nintendo lève le voile en dévoilant la date de sortie du film Zelda et une possible trilogie

Nintendo annonce la sortie d’un film live-action de The Legend of Zelda en 2027, qui marquera le début d’une trilogie épique inspirée de la célèbre saga.

La trilogie Zelda de Nintendo, un film épique à ne pas manquer

Le choix de produire trois volets semble aussi audacieux que prometteur. Chaque film de cette trilogie Zelda de Nintendo explorerait un aspect différent de cet univers riche et légendaire. Ils seront peut-être en lien avec les trois parties emblématiques de la Triforce : pouvoir, sagesse et courage. Les fans spéculent déjà sur des intrigues qui pourraient adapter des jeux comme Ocarina of Time, Twilight Princess, ou encore Breath of the Wild.

Le scénario de l’adaptation de Zelda en film semble en tout cas fidèle à l’essence de la saga. Il suit Link, un jeune guerrier choisi pour protéger le royaume d’Hyrule. Il affronte Ganon dans sa quête du pouvoir ultime conféré par la Triforce.

On sait en outre que le tournage du premier film de cette trilogie Zelda par Nintendo débutera en novembre 2025. Il aura lieu en Nouvelle-Zélande, un lieu parfaitement adapté pour recréer les environnements féériques et majestueux de la franchise. Ils rappellent aussi les paysages mythiques du Seigneur des Anneaux.

BREAKING NEWS COURTESY of my #NintendoToday – The live action film for #TheLegendofZelda will be released worldwide on Marc h 26, 2027! #TheLegendofZeldaMovie #Nintendo pic.twitter.com/M7Bo18aor0 — ArielAces the ToyMaker (@ArielAces) March 28, 2025

Une production ambitieuse signée Nintendo et Sony

Nintendo a confié la réalisation de cette trilogie de films Zelda inspirés des jeux à Wes Ball. Ce dernier est célèbre pour son travail sur le Maze Runner et Kingdom of the Planet of the Apes. Co-financé par Nintendo et Sony, ce projet marque une collaboration inédite entre les deux géants. Cela montre à quel point les attentes autour de The Legend of Zelda sont élevées. Par ailleurs, Shigeru Miyamoto participe en tant que producteur. Je suis certaine que le résultat sera alors fidèle à l’œuvre originale.

Cette production représente aussi une énorme évolution pour la multinationale japonaise. Elle mise en fait sur le succès de précédents projets comme The Super Mario Bros. Movie. C’était effectivement un des meilleurs films adaptés de jeux vidéo. Bien sûr, le casting du film Zelda de Nintendo est encore en partie secret. Cela dit, les rumeurs parlent de la possibilité d’acteurs « montants » pour incarner Link et Zelda. D’autre part, ils auraient confié les rôles secondaires à des figures hollywoodiennes emblématiques.

Vous aussi, vous avez envie d’en savoir plus sur ce live-action ? Vous devrez vous armer de patience, car ils viennent de révéler la date de sortie du film Zelda de Nintendo et Sony. Rendez-vous le 26 Mars 2027 !

