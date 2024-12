Les scénaristes de Sonic 3 ont de grands projets pour Zelda au cinéma !

Alors que le film Sonic 3 est en pleine promotion, les scénaristes se projettent déjà vers l’avenir. Au cours d’une récente interview, ils ont exprimé leur désir de travailler sur une adaptation cinématographique de The Legend of Zelda. Cette déclaration a attiré l’attention des fans de la saga. Ils se demandent si cette adaptation pourrait voir le jour dans un avenir proche.

Une vision audacieuse pour l’adaptation de Zelda

Pat Casey et Josh Miller ont évoqué plusieurs projets auxquels ils aimeraient s’attaquer. Parmi eux, on compte Zelda : The Wind Waker. Bien sûr, Wes Ball, le réalisateur du film Le Labyrinthe, travaille déjà sur une adaptation de la saga. Ceci dit, les scénaristes de Sonic 3 aimeraient explorer l’univers d’Hyrule sous un angle différent. Leur idée serait de commencer par Wind Waker, un jeu très cinématographique. Ils projettent ensuite de se lancer dans un spin-off qui se concentrerait davantage sur cette version du jeu.

Les scénaristes pensent que Wind Waker offre un cadre idéal pour une adaptation de Zelda. Ils sont convaincus que son approche visuelle unique et son ambiance de grande aventure seraient parfaites. Ils reconnaissent que débuter par ce jeu plutôt que par une version plus classique d’Hyrule pourrait sembler étrange. En revanche, ils sont persuadés que ce serait un choix intéressant. Cette vision pourrait créer un lien unique entre le jeu vidéo et le cinéma et, en même temps, rendrait hommage à l’œuvre de Nintendo.

L’impact de la direction artistique de Miyazaki

Une adaptation de Zelda par Wes Ball s’inspirera fortement du style de Hayao Miyazaki et du Studio Ghibli. Cela pourrait influencer la manière dont cette version raconte l’histoire de Link. Elle privilégiera une direction artistique féerique et épique, fidèle à l’esprit du jeu. Casey et Miller imaginent que cette approche pourrait plaire aux fans de la franchise. Ils pensent aussi qu’elle saura attirer un large public grâce à l’esthétique unique qu’elle apportera au film.

Si cette adaptation par les scénaristes de Sonic 3 se concrétise, elle pourrait redéfinir la façon dont les jeux vidéo de Zelda sont portés à l’écran. Le mariage entre le cinéma d’animation et l’univers d’Hyrule pourrait donner naissance à un film visuellement saisissant et narrativement captivant. Les scénaristes semblent donc prêts à relever ce défi ambitieux. Bien entendu, ils comptent respecter l’univers de Zelda tout en y ajoutant une touche personnelle.

