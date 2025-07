The Legend of Zelda : Le film live-action dévoile enfin son Link et sa Zelda !

C’est officiel ! Nintendo a enfin dévoilé le visage des deux héros qui incarneront Link et Zelda dans le live action tant attendu de The Legend of Zelda. Et devinez quoi ? Ce ne sont pas des inconnus!

Non, ce sont bel et bien des étoiles montantes qui ont déjà fait palpiter les petits écrans. On parle de Bo Bragason, 21 ans qui endossera la robe royale de Zelda. Et Benjamin Evan Ainsworth, 16 ans à peine, brandira l’épée de Link avec toute la grâce d’un chevalier sorti d’un rêve.

Zelda et Link : qui sont ces jeunes prodiges ?

Shigeru Miyamoto en personne a fait l’annonce que ces jeunes acteurs vont interpréter les rôles phares de Link et sa princesse dans le film Legend of Zelda ! Avec l’enthousiasme d’un enfant découvrant un coffre au trésor, le film, prévu pour le 7 mai 2027 promet d’être un spectacle épique! Et si Nintendo a choisi cette date, c’est pour une bonne raison. Ils veulent nous offrir un chef-d’œuvre, pas une quête bâclée.

Si vous avez regardé Renegade Nell ou The Jetty, vous avez déjà croisé le regard perçant de Bo Bragason. Quant à Benjamin Evan Ainsworth, il a effrayé les téléspectateurs dans The Haunting of Bly Manor. Par conséquent, c’est un duo plutôt solide pour incarner les protecteurs d’Hyrule, non ?

Ensuite, pour nous mettre l’eau à la bouche, Nintendo a partagé une première image : Bo Bragason en robe bleue. Elle est digne d’une princesse tout droit sortie de Breath of the Wild. Et on a Benjamin Evan Ainsworth dans la tunique verte iconique de Link.

Legend of Zelda Bo Bragason & Benjamin Evan Ainsworth

Qui sera aux commandes du live action de Legend of Zelda ?

Wes Ball, le réalisateur fraîchement sorti de Kingdom of the Planet of the Apes, est aux commandes du nouveau Legend of Zelda. Sa vision du film est bien précisée : pas de CGI à tout bout de champ, mais une aventure ancrée dans le réel autant que cela peut l’être.

« Je veux réaliser les plus grands désirs des fans », a-t-il déclaré en 2024. De ce fait, pas de blagues à la Chris Pratt façon Mario ne sera dans le film. Le public verra de l’aventure et un équilibre subtil entre sérieux et bonne humeur.

Link & Zelda Casting Announced! – The Legend of Zelda Movie https://t.co/6PUoy7PkqQ via @YouTube — Nathaniel Lewis (@n8boi02) July 17, 2025

Qui sera le méchant ?

Pour l’instant, l’acteur qui jouera le méchant ultime de la saga n’a pas encore été dévoilé. Mais les fans ont déjà leurs favoris : Jack Black, Chris Pratt ou même… Danny DeVito. Imaginez Ganon avec la voix de Frank Reynolds dans It’s Always Sunny in Philadelphia. Hyrule ne s’en remettrait pas.

En attendant, le film est entre les mains de pros. Le scénario est fait par Derek Connolly qui a fait Jurassic World, à la production on a Miyamoto et Avi Arad (ancien de chez Marvel), et le budget du film est cofinancé par Sony et Nintendo. Autant dire que les sous sont bien dépensés.

Conclusion : préparez vos épées et le pop-corn

2027, c’est loin, mais on a déjà hâte. Entre le casting prometteur, l’équipe talentueuse et l’ambition affichée, ce Legend of Zelda live-action pourrait bien être la quête ultime que l’on attend tous. En attendant, on peut toujours rejouer à Tears of the Kingdom… et spéculer sur le choix de l’acteur pour Ganon!

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn