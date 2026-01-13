Lego et Pokémon s’associent enfin : découvrez les premiers sets officiels avec Pikachu

C’est l’alliance dont rêvaient nos âmes d’enfant ! Lego et Pokémon unissent enfin leurs forces pour une collaboration officielle et l’élaboration de sets saisissants ! Les premières constructions débarquent alors, mettant à l’honneur la star incontestée : Pikachu.

Finie la chasse, place à la fabrication de pièces d’exposition spectaculaires. Prêts à reconstituer la mascotte électrique brique par brique et ses amis? L’aventure en plastique jaune est sur le point de commencer.

Lego lance ses premiers Pokémon : la chasse est terminée, place à la construction !

Finie l’époque où il suffisait d’attraper les Pokémon sur petit écran. Désormais, il faudra les construire brique par brique ! Lego a officiellement annoncé ce lundi sa toute première collection dédiée à l’univers Pokémon, transformant les créatures les plus iconiques en somptueux sets de décoration.

Disponibles à partir du 26 février 2026, avec précommandes ouvertes dès le 12 janvier 2026, ces sets ne sont pas de simples jouets : ce sont de véritables trophées à assembler soi-même. Attention, on parle ici de modèles d’exposition, pas de figurines à lancer dans un sac. Imaginez seulement l’horreur de faire tomber un Pikachu de 2 000 pièces…

Quels Pokémon peut-on s’offrir pour débuter ?

La première vague se compose de trois sets majeurs, permettant de reconstituer cinq Pokémon au total. Pour débuter en douceur (et avec un budget raisonnable), le set Eevee ou Evoli à 59,99€ propose 587 pièces pour un charmant résultat de 19 cm de haut. L’étape supérieure ? Le set Pikachu et Poké Ball, à 199,99€ pour 2 050 pièces, représentant la mascotte électrique juchée sur sa célèbre sphère rouge et blanche. Une pièce maîtresse qui domine déjà les étagères avec ses 35 cm de hauteur.

Et pour les fans les plus ambitieux (et solides en portefeuille) ?

Préparez-vous au chantier du siècle. Le set ultime, baptisé Venusaur (Florizarre), Charizard (Dracofeu) et Blastoise (Tortank), réunit les trois évolutions finales des starters de Kanto pour la modique somme de 649,99€. Avec ses 6 838 pièces, ce monstre de 50 cm de haut promet des dizaines d’heures de construction.

Bonne nouvelle : pour les acheteurs rapides, une offre exclusive attend les plus déterminés. Ceux qui commanderont ce set avant le 3 mars recevront gratuitement la Collection des Badges de Kanto, une boîte de présentation contenant les huit badges de la région originelle (312 pièces supplémentaires).

Existe-t-il des goodies pour les collectionneurs acharnés ?

Tout à fait ! Les membres du programme Lego Insider pourront échanger 2 500 points de récompense à partir du 27 février contre une micro-construction du Centre Pokémon. Une exclusivité qui ne durera que tant que le stock sera disponible, de quoi motiver les fans à vérifier leur solde de points. Autre précision technique intéressante : contrairement à une rumeur récente, ces sets n’intègrent pas la technologie Smart Play. L’honneur de lancer cette innovation interactive reviendra aux sets Star Wars prévus en mars.

Faut-il y voir le début d’une longue aventure ?

Une chose est sûre : en mélangeant la nostalgie Pokémon à la passion Lego, cette collaboration a tout pour créer l’événement. Entre le charme d’Eevee, l’iconique Pikachu et le trio monumental des starters, il y en a pour tous les fans et tous les niveaux d’engagement. Ces modèles, conçus pour être admirés, pourraient bien marquer le début d’une nouvelle ère où l’on « construit ’em all ». Il ne vous reste plus qu’à choisir votre camp, à aiguiser vos talents de constructeur et… à libérer de l’espace sur vos étagères. La chasse aux briques est ouverte !

