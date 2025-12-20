Ce kit vous permet de monter un moteur Porsche 6 cylindres à plat… sur votre table

Voilà une idée cadeau qui va faire vibrer les passionnés de mécanique au pied du sapin ! Oubliez les puzzles classiques, ce kit officiel vous propose de monter et d’assembler un vrai moteur Porsche 911 Turbo (930) en modèle réduit et fonctionnel.

Avec son carter transparent et ses 250 pièces, découvrez la magie du flat-six légendaire sans vous salir les mains. Prêt à offrir une dose d’essence (virtuelle) pour Noël ?

Le moteur Porsche 911 Turbo à monter soi-même

Et si vous pouviez offrir à votre bureau ou à votre salon le cœur palpitant d’une légende ? C’est ce que propose la société allemande Franzis avec son kit officiel du moteur Porsche 911 Turbo (930). Un modèle réduit fonctionnel à assembler soi-même, qui fait bouger pistons, vilebrequin et arbres à cames comme dans le vrai, le tout dans un carter transparent. Un rêve d’ingénieur en herbe et de fan de la marque à l’écusson, prêt à prendre vie en quelques heures de montage.

D’où vient cette fameuse mécanique ?

Le kit reproduit fidèlement le moteur flat-six turbo qui a propulsé la Porsche 930, produite de 1975 à 1989. Développée à l’origine pour l’homologation en course par Ernst Fuhrmann, cette mécanique a adapté la technologie turbo de la monstrueuse 917/30 Can-Am au 6-cylindres à plat de 3 litres.

La première version (930/50) développait déjà 256 chevaux, une puissance faramineuse pour l’époque. En 1978, Porsche l’a portée à 3,3 litres et y a ajouté un intercooler air-air intégré au spoiler arrière. Il grimpe alors à 296 chevaux. Sa puissance explosive et son turbo-lag soudain lui ont valu le surnom peu rassurant de « faiseuse de veuves » (« widowmaker »), un défaut qui en a fait une icône pour les pilotes capables de la dompter.

Que contient ce kit de montage pour passionnés ?

Le kit Franzis est une merveille de pédagogie et de précision. Il contient près de 250 pièces à assembler sans colle ni peinture, pour environ 3 à 4 heures de construction. Le résultat est un modèle détaillé avec un carter transparent qui révèle tout le ballet mécanique interne.

Cerise sur le gâteau : des bougies à LED s’allument au bon moment pour simuler l’allumage, et un module sonore intégré reproduit le ronronnement caractéristique du turbo, avec même une sortie audio pour y brancher des enceintes externes. Développé avec l’approbation officielle de Porsche à partir des plans d’origine, ce kit est aussi fidèle historiquement que mécaniquement.

Pourquoi est-ce le projet parfait pour un week-end ?

Au-delà de l’objet de décoration pour collectionneur, ce kit se présente comme une activité ludique et enrichissante. Il est idéal pour un projet commun parent-enfant, alliant patience, logique et découverte de l’ingénierie automobile. Une fois assemblé, il trônera fièrement sur son piédestal inclus.

Accompagné d’un manuel complet retraçant l’histoire du moteur, il est agrémenté de photos d’époque, de dessins techniques et d’affiches historiques. C’est bien plus qu’un modèle statique : c’est un hommage en mouvement à l’une des plus grandes réussites de Porsche, qui continue de faire vibrer les passionnés, au ralenti, sur une étagère.

