Porsche 718 : Production de nouveaux moteurs essence en vue, qu’est-ce que cela implique ?

Un revirement de situation qui fait chauffer les passionnés ! Alors que l’ère de l’électrique semblait actée, Porsche annonce la prolongation des motorisations essence pour la 718 Boxster et Cayman.

Seules les versions les plus puissantes, comme les futures GT4 RS, devraient bénéficier de cette bouffée d’oxygène, tandis que l’entrée de gamme passe au tout-électrique . Une stratégie en « mix » intelligent pour contenter à la fois la tradition et l’innovation.

Porsche 718 : le retour gagnant du moteur essence!

Alors que Porsche s’était engagé à électrifier intégralement la gamme 718, le constructeur de Zuffenhausen revient sur sa décision : les prochaines Boxster et Cayman conserveront bien des motorisations thermiques.

C’est une annonce qui soulage les puristes, même si la partie n’est pas encore gagnée. Seules les versions les plus sportives, probablement estampillées RS, auront ce privilège. Fini le temps où l’électrique était systématiquement plus cher : ici, ce sera l’essence qui fera monter la note !

Une décision stratégique en demi-teinte

Derrière ce revirement se cache un vrai casse-tête technique. La plateforme de la nouvelle 718 ayant été conçue pour être 100 % électrique, adapter un bloc thermique nécessitera des modifications coûteuses.

Une alternative serait de moderniser la plateforme actuelle, utilisée depuis 2016. Quel que soit le choix, Porsche devra investir lourdement pour une niche qui se réduit… mais la marque assume : mieux vaut une Boxster thermique tardive que jamais !

Gas-powered 718 Cayman and Boxster aren't dead after all, as Porsche reverses course on EV plans. https://t.co/MfbDqCJ1tp pic.twitter.com/SceY3cmjN1 — Road & Track (@RoadandTrack) September 22, 2025

Un calendrier qui demande de la patience

Les amateurs devront s’armer de patience : la prochaine génération de 718 essence n’arrivera pas avant la fin de la décennie. Entre-temps, l’électrique aura eu le temps de s’installer.

Mais bonne nouvelle : il s’agira bien d’un moteur essence pur, sans hybridation, pour préserver l’authenticité de la conduite Porsche. De quoi garder l’âme des roadsters moyen format, même dans un monde de plus en plus électrifié.

Et les autres modèles dans tout ça ?

Cette nouvelle stratégie impacte toute la gamme. Le futur SUV trois places « Prestige », initialement prévu en 100 % électrique, sera finalement proposé en thermique et hybride rechargeable en premier.

La Porsche Cayenne électrique est confirmée, tout comme la pérennité des V8 sur les Panamera et Cayenne thermiques. Quant à la 911, elle restera fidèle à son moteur arrière essence, avec même une extension de l’hybridation au-delà des versions GTS et Turbo. Seul grand absent : une supercar, le projet Mission X restant dans les cartons.

Porsche, entre tradition et mutation

Ce positionnement montre que Porsche écoute son public tout en s’adaptant aux réalités du marché. La marque garde un pied dans le thermique pour les modèles emblématiques, tout en développant une offre électrique ambitieuse.

C’est un équilibre risqué, mais nécessaire pour contenter à la fois les passionnés et les nouvelles réglementations. Preuve que même à l’ère de l’électrique, le son d’un flat-six a encore de beaux jours devant lui !

