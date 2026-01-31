« K-Pop Demon Hunters » a conquis Netflix, mais où sont les jouets ? Mattel répond enfin.

Les chasseuses de démons ont enflammé Netflix, et les fans réclamaient à corps et à cris des figurines à leur effigie. Patience récompensée ! Mattel a finalement levé le voile sur sa prochaine ligne de produits dérivés K-Pop Demon Hunters.

Attendez-vous à des répliques détaillées des armes mythiques, des tenues iconiques et peut-être même des versions « forme démoniaque » de vos idoles préférées. La chasse aux goodies est officiellement ouverte !

K-Pop Demon Hunters : Mattel dévoile enfin la ligne de jouets tant attendue

Le succès foudroyant de « K-Pop Demon Hunters » sur Netflix avait laissé les fans les mains vides, désespérément en quête de figurines ou de jouets à l’effigie de leurs idoles démoniaques préférées. Mattel vient enfin de combler ce vide. L’entreprise a fait une première série de poupées et de figurines articulées qui promettent de faire chanter et combattre votre étagère. Entre mode scintillante et accessoires de combat, découvrez ce qui vous attend à l’automne 2026.

Les poupées peuvent-elles chanter ?

Pour recréer la magie des performances, Mattel propose deux gammes de poupées fashion. La première série « cœur » présente Rumi, Mira et Zoey, ainsi que Jinu des Saja Boys, dans leurs tenues de scène emblématiques. Chacune est proposée au prix d’environ 23,20 € (26,99 $).

Pour ceux qui veulent du spectacle sonore, une seconde gamme de poupées chantantes immortalise le trio dans leurs costumes étincelants de la séquence « Golden ». Elles peuvent jouer des extraits de la chanson du film (de quoi agacer certaines écoles déjà réfractaires aux hymnes démoniaques). Prévoyez environ 27,85 € (32,39 $) par poupée pour ce modèle musical.

Existe-t-il une version « commando » des chasseuses ?

Absolument ! Pour les fans de l’action pure, Mattel dévoile la HUNTR/X Battle Rumi Deluxe Fashion Doll. Avec ses 11 articulations, son équipement tactique noir rehaussé d’accents violets scintillants et sa réplique du spectaculaire Four Tiger Sword, cette poupée est prête pour la bataille. Elle sera au prix d’environ 46,45 € (53,99 $), un investissement pour les collectionneurs les plus dévoués.

Les figurines articulées ont-elles plus de style que de simples jouets ?

Les amateurs de figurines ne sont pas en reste. Une gamme s’annonce même plus fournie que celle des poupées. Ces figurines de 15 cm (6 pouces) promettent une articulation impressionnante avec 18 points de mouvement, des armes inspirées du film et surtout, des mains et des visages interchangeables. Imaginez pouvoir recréer toutes les expressions de Mira, de sa détermination au combat à son amour pour les ramens (Mattel, on compte sur vous pour ce visage !). Chacune sera vendue environ 18,55 € (21,59 $).

Peut-on recréer l’affrontement final chez soi ?

Oui, et en grande pompe ! Le coffret Rumi & Jinu : Final Battle permet de reconstituer le duel climax du film. Les deux personnages dans leurs tenues de fin, avec visages et mains interchangeables, sont accompagnés d’un arsenal complet : l’épée Four Tiger Sword de Rumi, un light stick HUNTR/X, la guitare de Jinu et un light stick des Saja Boys. Un set complet au prix de 43,19$.

Quel est le grand absent de cette collection ?

Malgré cette offre généreuse, un membre de la troupe manque à l’appel : Derpy, le chat adoré de Jinu. La communauté réclame déjà à corps et à cris sa propre peluche, poupée et figurine. Mattel, l’appel est lancé !

Avec cette première ligne de produits, Mattel rattrape son retard de manière plutôt spectaculaire. Il faudra cependant patienter jusqu’à l’automne 2026 pour pouvoir enfin faire chasser ses démons à Rumi dans son salon. La chasse aux goodies est officiellement ouverte, et elle s’annonce aussi féroce qu’une bataille contre un démon des enfers.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn