Après l’animation, K-Pop Demon Hunters passe en live-action ! Cet indice affole le Net !

Une adaptation en live-action de K-pop Demon Hunters serait-elle en préparation ?

La co-réalisatrice Maggie Kang a récemment évoqué cette éventualité lors d’une interview. La possibilité d’un live-action de K-Pop Demon Hunters alimente ainsi les spéculations autour de l’avenir de cette franchise. Cette déclaration intervient alors que le film d’animation continue de dominer les classements de Netflix.

La réalisatrice de K-Pop Demon Hunters veut un live-action

Maggie Kang a confié s’être posé la question d’une adaptation live-action après avoir visionné Dragons 3 : Le Monde caché au cinéma. « Je me demandais si quelqu’un voudrait voir un K-Pop Demon Hunters en live-action. À quoi cela ressemblerait-il ? Comment cela se déroulerait-il ? » Cette réflexion spontanée témoigne de l’engouement créatif que suscite déjà cette nouvelle propriété intellectuelle.

Le film d’animation se démarque par ailleurs par son mélange unique de performances musicales K-pop et de séquences d’action. Ceci rend L’univers de K-Pop Demon Hunters particulièrement adapté à un format plus réaliste. Le trio formé par Rumi, Mira et Zoe pourrait facilement transposer leurs combats contre les démons sur grand écran. D’autant plus que l’intrigue riche en rebondissements propose diverses possibilités narratives.

Qu’est-ce que cela présage pour cette œuvre de Netflix ?

Ce film Netflix a eu un énorme triomphe critique et populaire. Le succès de K-Pop Demon Hunters a donc créé un terrain favorable pour diverses extensions, dont un live-action. Les critiques élogieuses et l’audience massive sur la plateforme constituent une base solide pour envisager des projets plus ambitieux. Cela inclut à la fois une suite directe ou une adaptation dans un nouveau format.

Certains experts du secteur recommandent néanmoins de privilégier une suite animée. Après quoi, K-Pop Demon Hunters pourra se lancer dans ce nouveau format. L’histoire de Rumi et ses origines démoniaques méritent d’être approfondies dans le médium original. De même pour les relations complexes entre les personnages. Grâce à cette approche, ils pourraient d’abord consolider l’univers de cette nouveauté de Netflix.

