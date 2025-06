Astrid dans le live action de Dragons : l’actrice face aux critiques répond ceci …

Le live action “Dragons” fait son entrée dans les cinémas du monde entier ce week-end mais pour de nombreux fans, Astrid n’est pas à sa place. L’actrice qui incarne ce rôle, Nico Parker, a alors récemment pris la parole pour répondre aux critiques concernant son casting.

Connue pour son rôle de Sarah Miller dans la première saison de The Last of Us, Nico Parker interprète donc la guerrière la plus forte du village. C’est un personnage emblématique qui a été précédemment interprété par America Ferrara dans les films d’animation.

Cette Astrid ne ressemble en rien à celle de “Dragons” le film d’animation

Dans les films d’animation, Astrid est représentée comme une jeune fille 100% caucasienne aux cheveux blonds. Nico Parker, quant à elle, est issue de parents d’origine mixte. Certes, son père est d’origine caucasienne et sa mère est métisse. Sauf qu’elle ne ressemble en rien au personnage qu’elle est censée incarner, comme la nouvelle Arielle de Disney.

Cette différence physique a suscité des critiques de la part de certains fans qui estiment que Parker ne ressemble pas suffisamment à son homologue du film d’animation. Mais lors d’une interview accordée au Times, elle a répondu avec franchise à ces critiques.

« Il y a des gens qui aiment vraiment les films d’animation et qui veulent vraiment voir une reproduction exacte de ces films. J’espère que vous pourrez regarder [la nouvelle version] et y trouver quelque chose que vous aimez, quoi qu’il en soit.

Mais pour ceux qui détestent l’inclusion et le changement, je m’en fiche. Si je n’apprécie pas votre opinion sur la plupart des choses de la vie, je ne peux pas apprécier votre opinion sur mes cheveux. Si c’était le cas, je deviendrais folle. » Telles sont ces paroles.

Le casting de “Dragons”a fait débat depuis le début

Nico Parker est la seule ayant reçu des critiques véhémentes dans son interprétation d’Astrid dans Dragons. De son côté,Mason Thames, qui incarne Harold, succédant à Jay Baruchel, la voix originale du personnage dans les films d’animation lui ressemble.

Gerard Butler, quant à lui, reprend son rôle de Stoick. Il l’avait déjà interprété dans les films précédents en tant que voix-off. Cependant, il a initialement exprimé des craintes concernant la version en prise de vue réelle, déclarant simplement : « Ça va être terrible. » Ce n’est qu’après avoir été convaincu par le réalisateur Dean DeBlois qu’il a décidé de s’engager dans le projet. DeBlois l’a en effet invité sur le plateau pour lui montrer le travail de l’équipe.

Des critiques mitigées

Maintenant que le live action est sorti, il semble avoir obtenu un score de 82 % sur Rotten Tomatoes, basé sur 60 critiques. Bien que cela puisse sembler positif, il s’agit du film le moins bien noté de la franchise à ce jour.

Est-ce que cela est dû à la prestation de l’actrice qui joue Astrid dans ce “Dragons” nouvelle génération ? Les attentes étaient élevées. Mais sur une note positive, les fans espèrent que le film saura capturer l’essence de l’original tout en apportant une nouvelle perspective.

Un film plus long en live action

Par la suite, le nouveau film a une durée de 2 heures et 5 minutes, soit environ 30 minutes de plus que l’original, qui durait 1 heure et 38 minutes. Ce temps supplémentaire pourrait permettre d’explorer davantage les personnages et l’univers. Cela offrirait ainsi une expérience enrichie aux spectateurs.

Mais on ne sait pas si le film restera en salles pendant plusieurs mois. Sinon, ce qu’on sait c’est qu’il ne sera probablement pas disponible sur des plateformes de vidéo à la demande comme Prime Video avant le mois d’août.

Étant donné que le film original a rapporté environ 500 millions de dollars au box-office, les analystes espèrent qu’il générera des revenus significatifs pendant son exploitation en salles, malgré les critiques concernant Astrid dans ce nouveau “Dragons”.

