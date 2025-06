Gérard Butler dévoile un set Lego pour la sortie du film live action Dragons

Gérard Butler dévoile un set LEGO spectaculaire pour la sortie du film live action Dragons.

Voilà un événement qui va faire vibrer les fans de dragons et de briques colorées. Gérard Butler vient de révéler le set LEGO® Icons inspiré de Krokmou, à l’occasion de la sortie du film live action Dragons. Cette annonce a créé la surprise aussi bien chez les cinéphiles que chez les fans de LEGO.

Un LEGO Krokmou, de Gérard Butler pour les fans de Dragons

Ce nouveau kit est baptisé « LEGO Icons How to Train Your Dragon : Toothless« et se compose de 784 pièces. Il s’adresse avant tout aux adultes, donc ceux qui ont 18 ans et plus. Plus précisément, ceux qui veulent exposer leur passion pour l’univers Dragons à travers un modèle détaillé et articulé.

Ce set LEGO de Gérard Butler inspiré de Dragons se distingue par une finition soignée. On retrouve une selle, un aileron de queue réparé et des articulations mobiles. Avec ces éléments, vous pourrez le positionner comme bon vous semble. Le set inclut aussi des accessoires malins, dont un poisson et des effets plasma. Vous pourrez ainsi rejouer les scènes cultes ou créer votre propre diorama sur l’île de Beurk.

Dès le 2 juin, vous pourrez précommander ce set au prix conseillé de 69,99 euros. La sortie officielle du LEGO du film Dragons présenté par Gérard Butler est, en outre, prévue le 1er juillet. Il sera disponible dans les magasins LEGO et sur leur site. Pour les fans les plus impatients, une vidéo officielle montre Butler et Dean DeBlois (le réalisateur) en pleine découverte de ce modèle collector.

Un lancement qui accompagne la sortie du film live action Dragons

Ce set Krokmou n’arrive pas seul. Ce LEGO qu’a dévoilé Gérard Butler suit la campagne autour du remake live action du célèbre film d’animation Dragons. Il sort par ailleurs le 13 juin 2025 au cinéma. Butler reprend son rôle mythique, aux côtés de Mason Thames (Hiccup) et Nico Parker (Astrid). Ce nouveau film va émerveiller une nouvelle génération avec ses effets spéciaux et ses personnages attachants revisités.

Pour LEGO comme pour Universal, cette collaboration avec Dragons et Gérard Butler est une façon de marquer le coup auprès du public geek et familial. Bâtir son propre Krokmou n’est donc plus un rêve. C’est désormais possible, et juste à temps pour vivre la magie du film à la maison comme au cinéma !

LEGO ICONS 10375 How to Train Your Dragon: Toothless : le set est en précommande sur le Shop: À quelques jours de la sortie en salles du film en live action Dragons (How to Train Your Dragon), LEGO dévoile une… https://t.co/9UIamndwdp #LEGOICONS #LEGONews #NouveautésLEGO2025 pic.twitter.com/o3calYCR3B — Hoth Bricks (@hothbricks) June 2, 2025

