La fin de KPop Demon Hunters expliquée: comment un twist inattendu redéfinit le destin de Rumi !

Le film d’animation disponible sur Netflix KPop Demon Hunters est centré sur Huntrix dont la lead vocale est Rumi. C’est un groupe de K-Pop féminin qui est aussi secrètement un trio de chasseuses de démons. Elles travaillent à empêcher la propagation du roi démon Gwi-Ma parmi l’humanité. Mais pour le contrer, elle doit affronter un boys band de démons sexy !

Là, l’intrigue est posée et tout le monde comprend déjà que ce film d’animation annonce du lourd. Mais c’est sans compter les divers rebondissements qu’il y a à l’intérieur. Et même si maintenant on va vous donner des détails sur la fin, c’est en regardant ce petit chef d’œuvre signé Sony Pictures Animation que vous verrez la beauté de cette histoire.

Attention spoiler, on apprend que Rumi est un démon !

Alors que les Huntrix sont au pic de leur carrière et sont sur le point de prendre une pause, la lead vocale Rumi précipite la sortie d’une nouvelle chanson. Cette action n’est pourtant pas sans conséquence, car cela révèle que la jeune fille a des marques de démon sur les bras.

Surpris, le public peut déjà se faire une idée de la situation compliquée dans laquelle elle se trouve. Mais les choses se compliquent quand les démons envoient les SAJA Boys les « concurrencer ».Alors que les filles doivent s’évertuer à l’achèvement du Hanmoon, elles vont devoir conserver l’amour de fans contre les 5 démons sexy. Le Hanmoon est une barrière qui fera reculer l’influence démoniaque sur Terre et débarrassera Rumi de cette partie d’elle-même.

Qui sont les SAJA Boys ?

Dans KPop Demon Hunter, Rumi, Zoey et Mira doivent faire face à Jinu et ses quatre acolytes. Jinu est un démon de 400 ans ayant demandé au roi démon Gwi-Ma de combattre les Huntrix à condition qu’il lui retire ses souvenirs.

Mais alors qu’il a pour mission de découvrir les faiblesses des filles, Rumi et lui n’ont pas prévu de tomber sous le charme l’un de l’autre. Et pourtant, c’est ce qui s’est passé. Alors que les filles poursuivent les garçons dans des bains publics pour homme, Juni découvre les marques de Rumi. Il décide alors de la cacher afin que tous les autres ne s’en rendent pas compte, ce qui déstabilise la chanteuse.

La romance entre Jinu et Rumi, un événement marquant dans KPop Demon Hunters

Au début, on voit Jinu comme le méchant impitoyable et intelligent de l’histoire. Mais quand il apprend que Rumi lui ressemble un peu, cela éveille quelque chose en lui. Comme elle, il n’a pas tout à fait perdu son côté humain. Cherchant alors à mieux connaître la chanteuse, les deux protagonistes se voient en secret grâce à un petit tigre bleu tout gentil et un corbeau à trois yeux qui leur sert de messagers.

La bataille contre Gwi-Ma et les forces du mal

Par contre, Gwi-Ma ne laissera pas les choses aller dans le bon sens. Le roi démon met alors la pression sur Jinu en lui rappelant le grand crime qui a fait de lui un démon il y a 400 ans. Et n’ayant d’autre choix que de s’exécuter, les SAJA Boys ciblent Rumi qui est justement la proie de ce plan diabolique.

Ses amies découvrent alors le secret longtemps garder de la jeune fille lors de leur concert retour. Zoey et Mira décident alors de rompre leur lien d’amitié avec Rumi. Mais le pire, c’est qu’elles tombent dans le désespoir comme de nombreux fans. C’est encore un coup des démons.

Les forces des ténèbres profitent alors de l’occasion pour organiser un méga concert qui leur permettra d’aspirer toutes les âmes des fans. Mais c’est là que, parmi la foule, Rumi s’avance lentement. Avec assurance elle chante haut et fort qu’elle s’accepte telle qu’elle est après une remise en question difficile.

Son chant éveille alors les cœurs de Mira et de Zoey. Et quand Gwi-Ma lance une attaque fatale contre elle, Jinu s’interpose et en guise de repentance, donne le reste de son âme humaine à Rumi qui arrive à repousser leurs ennemis.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn