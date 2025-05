Demon Slayer dans le monde de la musique ça donne : « KPop Demon Hunters » et ça déchire !

Si vous pensiez avoir exploré toutes les facettes de la K-Pop, préparez-vous à être surpris! Netflix s’apprête à dévoiler son tout nouvel anime dénommé KPop Demon Hunters, et franchement, sans en faire la publicité, il est génial.

Imaginez l’intrigue de Demon Slayer dans le monde moderne. Action, humour, musique et éléments surnaturels sont au rendez-vous! Sa sortie est prévue pour le 20 juin 2025.

Musique et démonologie, un combo explosif dans KPop Demon Hunters

L’intrigue de KPop Demon Hunters suit Rumi (interprétée par Arden Cho), Mira (May Hong) et Zoey (Ji-young Yoo), trois idoles sud-coréennes qui jonglent entre des performances éblouissantes devant des foules en délire et des combats épiques contre des créatures maléfiques.

Leur mission ? Protéger leurs fans des démons qui cherchent à voler leurs âmes. Mais leur tâche se complique quand elles se retrouvent confrontées à un ennemi redoutable : un boys band de K-Pop!

Ce sont les démons les plus puissants du monde des ténèbres. Mais le souci c’est le fait qu’ils sont très beaux. Les héroïnes devront donc se battre pour préserver non seulement leur popularité sur scène et les âmes des fans.

Qui fait les voix-off ?

La distribution vocale de KPop Demon Hunters est un autre atout majeur qui attire l’attention. Arden Cho, connue pour ses rôles dans Teen Wolf et Chicago Med, est rejointe par May Hong et Ji-young Yoo. Ces deux actrices ont également fait leurs preuves dans des productions sud-coréennes récentes.

Puis, le film met également en vedette des voix célèbres telles que Ahn Hyo-seop, Byung Hun Lee, Daniel Dae Kim, Joel Kim Booster, Ken Jeong, et Yunjin Kim.

Mais ce n’est pas tout ! Les superstars de la K-Pop, Jeongyeon, Jihyo, et Chaeyoung du groupe TWICE, participeront également au projet. Ils ont même interprété une chanson originale intitulée « Takedown », dont un extrait est disponible à la fin de la bande-annonce.

Un style visuel digne de Sony Pictures Animation

Les amateurs d’animation remarqueront que le style de KPop Demon Hunters rappelle des œuvres à succès comme Spider-Man : Into The Spider-Verse et The Mitchells vs. The Machines.

En effet, ce film est produit par le même studio: Sony Pictures Animation. S’il a su captiver le public avec ces films d’animation innovants, cette dernière sortie percera à coup sûr. C’est une réalisation de Chris Appelhans (Wish Dragon) et Maggie Kang (Minions : The Rise of Gru).

Une bande originale de rêve ?

Dans une déclaration officielle, Maggie Kang a exprimé son enthousiasme pour la bande originale de KPop Demon Hunters. C’est le fruit d’une belle collaboration avec des artistes de renom.

« C’est un rêve devenu réalité d’avoir des chansons originales écrites et produites pour notre film par des talents légendaires tels que THE BLACK LABEL. La participation de TWICE légitime vraiment notre film dans le monde de la K-Pop », a-t-elle déclaré.

