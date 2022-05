Les meilleures offres Lego Star Wars pour #MayTheFourthBeWithYou

Lors de la journée spéciale du 4 mai, la communauté Lego se réjouit et célèbre ce moment avec des offres spéciales Star Wars. Les sets multiplient et il peut être difficile de choisir l’article à acheter. Voici les meilleurs!

L’association de Star Wars avec LEGO fait des heureux chaque années pendant le May the 4th day.. En effet, ces deux entreprises ont réussi à créer un ensemble de produits de très grande qualité. Notamment des vaisseaux, des lieux et différentes figures, qui ont ouvert les portes à de nombreuses réalisations.

En cette journée Star Wars, LEGO propose même une série d’offres spéciales proposées pour tout achat de sets Lego Star Wars :

Le set cuisine de la ferme familiale de Lars est offert pour toute commande de produits Lego Star Wars de 160 € ou plus.

Le porte-clés Mandalorien est accessible pour tout achat de la gamme Lego Star Wars supérieur à 70 €.

Un AT-ST en cadeau pour toute commande de produits de 40 €.

À cette occasion, découvrez le meilleur des ensembles Lego Star Wars à acheter.

Le Landspeeder de Luke Skywalker (75341)

Le Landspeeder X-34 est le vaisseau spatial de Luke Skywalker avec lequel il survole la planète déserte Tatooine dans Star Wars Episode IV. Il compte 1890 unités et fait partie de l’Ultimate Collector Series (UCS). Ce kit a été mis en vente au prix de 199,99 euros pour les membres VIP dès le 1er mai.

De plus, le Landspeeder mesure 49 cm de long et dispose d’un nouveau disque de cockpit spécial et de 2 minifigures. Notamment celle de Luke Skywalker et celle d’un C-3PO. Ce set peut être placé sur un présentoir noir juste à côté de la plaque UCS.

Le landspeeder UCS est principalement constitué de briques de couleur nougat combinées à du rouge foncé et du gris foncé.

Le casque mythique du Mandalorien (75 328)

Prêt pour une nouvelle mission de création. Il est temps d’honorer le légendaire chasseur de primes qu’est le Mandalorien. Pour construire une réplique de son casque iconique, il faut se concentrer et se servir des éléments LEGO vernis au tambour. Cette reconstruction prend environ une heure à 90 minutes.

Comprenant 584 pièces, ce casque du Mandalorien en briques mesure plus de 18 cm de haut, 11 cm de large et 12 cm de profondeur. Les composants LEGO sont soumis à des chutes, des températures élevées, des écrasements, des torsions et des tests approfondis. Cela garantit que cette collection de 59,99 € répond à des normes de sécurité mondiales rigoureuses.

Le casque Red Five de Luke Skywalker (75327)

Les fans de la collection de casques LEGO Star Wars vont se régaler avec le Red Five Helmet 75327 de Luke Skywalker. Il s’agit du plus petit (par le nombre de pièces) de la série, avec seulement 675 pièces. En fait, sa construction ne présente pas un caractère particulièrement long ou fastidieux.

Ce casque constitue la première pièce rebelle et ouverte de LEGO etant donné que les inclusions précédentes avaient surtout un caractère impérial.

Ses couleurs vives et ses touches contrastées de détails rouges, jaunes et blancs fonctionnent bien avec la majorité des éléments blancs du casque. Comme les autres éléments de la collection, le casque est perché sur un support solide.

Pour seulement 59,99€, revivez les souvenirs de certaines séquences de la saga Star Wars et reproduisez tous les détails originaux du casque de Luke Skywalker en briques LEGO.

Le casque du Dark Trooper (75 343)

Le Dark Trooper fait partie des personnages mandaloriens qui doivent être immortalisés sous la forme d’un casque LEGO Star Wars. Comptant 693 pièces, c’est le troisième plus grand set du sous-thème qui se vend au même prix que tous les autres (59,99 €).

La construction commence exceptionnellement par la réalisation du visage de Dark Trooper. Les yeux rouges menaçants du soldat et les détails angulaires frappants du visage sont construits sur un noyau interne très impliqué, qui est entouré de clous de chaque côté.

Ce qui rend cette figurine unique concerne son support de présentation. En plus, deux plaques articulées reliées au-dessus du support permettent d’incliner le casque. Ainsi, la pose d’attaque intimidante du Dark Trooper peut être recréée de manière authentique.

Millennium Falcon (75 192)

Avec cet ensemble, réalisez la plus grande version du Faucon Millenium de LEGO Star Wars à ce jour ! Et défendez la galaxie ! Ce vaisseau comprend 7 541 pièces massives et coûte 799,99 €. Deux figures d’équipage accompagnent cet ensemble. Les 4 figurines représentent Han Solo, Chewbacca, la princesse Leia et C-3PO. Tandis que les 3 autres figurines se composent des équipages des épisodes VII et VIII de Star Wars. Notamment Han Solo dans sa version plus ancienne, Rey et Finn.

Le cockpit s’ouvre pour accueillir quatre de ces figurines, le Faucon Millenium 75192 UCS étant à l’échelle des figurines réelles. Les panneaux individuels sur le dessus du vaisseau peuvent être soulevés pour révéler des sections intérieures détaillées.

LEGO Star Wars Imperial Star Destroyer (75 252)

Star Wars compte de nombreux vaisseaux extraordinaires, et le redoutable Star Destroyer impérial est l’un des plus célèbres. Ce modèle reproduit également le vaisseau spatial vu au début de la saga Star Wars : Un nouvel espoir. Comme dans ce film, cet ensemble comprend un Tantive IV à construire.

Le LEGO Star Wars Imperial Star Destroyer imite parfaitement les dimensions imposantes de son matériau source. Il comprend 4784 éléments et mesure 110 cm de long. La grande majorité des pièces du set sont en plaques grises (au moins en volume, sinon en nombre de pièces spécifiques). Ce set permet de s’aventurer dans le monde de Lego et de se lancer des défis.

LEGO Star Wars Mos Eisley Cantina (75 290)

Les remarquables aventures de Luke Skywalker au-delà de Tatooine commencent dans la cantine du spatioport de Chalmun. La cantine de Mos Eisley 75290 reproduit cet endroit avec une précision sans précédent. De magnifiques détails ornent ce modèle, démontrant une adhésion absolue au film.

Cet ensemble de construction comprend 21 figurines, dont Chewbacca, Obi-Wan Kenobi, Ponda Baba, Garindan, Labria et R2-D2. Une autre figurine LEGO Dewback permet de donner vie à la taverne de Tatooine.

La façon parfaite de soulager votre stress, ce jeu de construction Star Wars de 3 187 pièces est une merveilleuse gâterie. Il s’agit d’un cadeau spécial pour les fans ou les amateurs de Star Wars.

LEGO Star Wars AT-AT (75 313)

Cet énorme nouveau modèle LEGO est massif en taille et en détail, rendant hommage aux véhicules gigantesques du film. Il comprend 6 785 pièces, une tête mobile, des canons rotatifs et des jambes réglables. Il contient également des panneaux latéraux qui s’ouvrent pour révéler des intérieurs étonnamment détaillés.

En outre, l’ensemble comprend neuf figurines et accessoires, dont Luke Skywalker, le général Veers et deux conducteurs d’AT-AT. Un ensemble étonnant pour l’exposition ou l’action, l’ensemble accueille également une armée de minifigures Snowtrooper à l’intérieur – 40 au total.

Proposé au prix de 799,99 €, un must pour tout fan de Star Wars, ce modèle a été conçu par le légendaire maître du design LEGO, Henrik Andersen.

Diorama de la poursuite dans les tranchées de l’Étoile de la Mort (75 329)

LEGO Star Wars 75329 est le diorama de la poursuite de la tranchée de l’Étoile de la Mort. L’ensemble de 665 pièces permet de reproduire, le X-Wing de Luke, le Tie Fighter avancé de Dark Vador, 2 Tie Fighters. En fait, ce set offre la possibilité de reconstituer la scène du film dans toute son intensité, ainsi que les détails de la tranchée de l’Étoile de la Mort.

À 59,99 €, il s’agit de la collection de dioramas la moins chère à ce jour, ce qui semble être une bonne affaire.

LEGO divise la construction en deux parties qui se connectent ensuite l’une à l’autre. Immortalisez cette scène captivante dans les moindres détails, de la surface de l’Étoile de la Mort aux modèles en briques des chasseurs qui poursuivent le X-wing de Luke Skywalker.

Diorama de l’entraînement Jedi sur Dagobah (75 330)

Le magnifique partenariat entre LEGO et Star Wars se poursuit avec un autre ensemble de luxe directement inspiré d’une scène de film classique.

Le 75 330 Diorama d’entraînement des Jedi de Dagobah est un ensemble Star Wars de 1 000 pièces. Il permet de construire non seulement la cabane de Yoda, mais aussi l’arbre massif qui pousse à cet endroit, ainsi que le X-wing coulé qui a fait atterrir Luke et R2-D2 sur Dagobah.

Cet ensemble comprend : des mini-figures de Luke dans son équipement d’entraînement et de Yoda dans sa robe flottante, ainsi qu’une version LEGO de R2-D2. Il présente la scène de l’Épisode V de Star Wars :

L’Empire contre-attaque, où Yoda entraîne Luke à maîtriser le pouvoir de la force et à devenir un vrai Jedi. Vendu pour 79,99 €, le diorama d’entraînement Jedi de Dagobah de LEGO a été conçu pour les constructeurs adultes de 18 ans et plus.