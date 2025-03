Xiaomi SU7 Ultra Racing Kit : le must-have pour les passionnés de vitesse

Xiaomi Motors lève le voile sur son tout nouveau « Racing Kit » destiné à la supercar SU7 Ultra. Ce kit s’adresse en fait aux passionnés de vitesse et de sensations fortes. Il a tout pour transformer l’expérience de conduite sur circuit. Entre innovations techniques et design affûté, voici tout ce que vous devez savoir sur cette version exclusive.

Des performances taillées pour le circuit

Le « Racing Kit » de la Xiaomi SU7 Ultra se distingue d’abord par ses jantes forgées de 21 pouces en aluminium de qualité aéronautique (série 6). Avec ce matériau, allié à un procédé de forgeage avancé, on obtient des roues plus légères. Effectivement, elles pèsent environ 30 % de moins que les jantes moulées classiques. Elles sont également plus résistantes. Le design en U des rayons fournit par ailleurs une esthétique sportive. Il améliore aussi la maniabilité et la stabilité lors des virages serrés.

Mais ce n’est pas tout. Grâce au “Racing Kit”, la SU7 Ultra intègre un système de freinage haut de gamme avec des disques en carbone-céramique. C’est le gage d’une meilleure résistance à la chaleur et d’une longévité accrue. Le système de freinage Bosch DPB+ESP10 assure en outre une sécurité renforcée grâce à quatre niveaux de redondance. Freinage d’urgence en cas de défaillance de la pédale, backup entre les systèmes DPB et ESP, secours hydraulique mécanique et récupération d’énergie au freinage.

Autres atouts du “Racing Kit” de la SU7 Ultra de Xiaomi

Pour les amateurs de circuit, Xiaomi a pensé à tout. Le « Racing Kit » comprend un système d’alerte à trois niveaux qui surveille en permanence la température des disques et du liquide de frein. Il surveille également l’usure des plaquettes. Ce dispositif se veut essentiel pour assurer la sécurité lors de sessions intensives. Xiaomi recommande également des vérifications régulières avant et après chaque utilisation sur piste dans des centres agréés. La marque s’assure ainsi que les performances du véhicule restent optimales.

Les pneus du « Racing Kit » de la Xiaomi SU7 Ultra peuvent, par ailleurs, encaisser les forces latérales et longitudinales extrêmes. Même à grande vitesse, la tenue de route reste impeccable. Pour tirer le meilleur parti de cette version, Xiaomi suggère une formation avancée à la conduite sur circuit. Les conducteurs pourront alors maîtriser pleinement les capacités exceptionnelles de la voiture électrique de Xiaomi.

