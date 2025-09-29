Porsche n’a pas dit son dernier mot concernant les boîtes de vitesse manuelles

Alors que le monde automobile vire tous azimuts vers l’électrique et les boîtes automatiques, Porsche refuse de dire adieu à l’utilisation des boîtes de vitesses manuelles. Contre toute attente, le constructeur de Zuffenhausen prépare son retour en piste avec une déclaration d’amour pour la conduite pure.

Loin d’être reléguée au musée, la bonne vieille boîte manuelle s’apprête à faire un come-back tonitruant. Porsche prouve ainsi que le frisson du passage de vitesses mécanique n’a pas dit son dernier mot.

Porsche et la boîte manuelle : une Histoire qui continue de s’écrire

Alors que l’industrie automobile semble irrémédiablement tournée vers les boîtes automatiques, Porsche refuse de baisser les bras. De l’aveu même de Michael Rösler, directeur de la lignée 911, la marque réfléchit activement à « toutes les possibilités pour offrir une boîte manuelle à ses clients ». Un engagement fort, alors qu’actuellement, seules deux 911 manuelles sont proposées aux États-Unis : la Carrera T à une extrémité de la gamme, et la folle GT3 à l’autre.

La Carrera T : une ode au levier de vitesses

Cette résistance s’incarne dans la Porsche Carrera T, née d’une conviction. Lorsque Michael Rösler a appris que le reste de la gamme Carrera passerait au double embrayage, il a milité pour créer cette version exclusive. Son raisonnement ? Environ 50% des clients américains de la Carrera GTS choisissaient la manuelle, un pourcentage bien plus élevé que les 2 à 3% enregistrés en Europe. Même si la nouvelle motorisation hybride de la GTS est incompatible avec la boîte manuelle, la T prouve que la passion pour le levier persiste.

Le plaisir pur retravaillé au millimètre

La philosophie de la Carrera T était claire : séduire les puristes qui désirent une 911 manuelle sans se tourner vers la GT3. Porsche n’a pas lésiné sur les moyens pour y parvenir. Les ingénieurs ont retravaillé le mécanisme de changement de vitesses pour se rapprocher des sensations offertes par la GT3. Ils ont même pris une décision radicale : supprimer la superflue 7ème vitesse, qui ne faisait que rendre certains passages de rapports trop étroits. L’objectif ? Un plaisir de conduite sans compromis.

L’avenir de la manuelle rime avec éditions spéciales

Malgré cet engagement, la faible demande mondiale pose un défi logistique, comme le concède Rösler : « Cela nous pose des problèmes avec nos fournisseurs, car ils doivent fournir un certain nombre de pièces ». La solution ? Probablement multiplier les éditions limitées. Le directeur évoque les « nombreuses idées » de modèles spéciaux qui n’ont pas vu le jour avec la génération précédente, et assure que Porsche en a tiré les leçons. Le succès de la Sport Classic, de la Dakar et de la S/T laisse en effet augurer un avenir radieux pour ces modèles exclusifs, qui seront les fers de lance de la transmission manuelle.

Une passion qui ne s’éteint pas

Les projets ne manquent pas à Zuffenhausen. Porsche testerait actuellement des versions cabriolet de la GT3, laissant entrevoir une nouvelle Speedster dans la lignée de l’ancien modèle, elle aussi propulsée par une mécanique de GT3. Preuve que la flamme pour la conduite engagée reste bien vivante. Michael Rösler, qui avoue lui-même posséder une Renaultsport Clio 200, semble être un véritable passionné. De quoi rassurer tous les amoureux du levier : entre ses mains, la magie du passage de vitesses manuel a encore de beaux jours devant elle.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn