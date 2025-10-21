Une vague de Pokémon éclaire vos intérieurs

Les fans de Pokémon peuvent désormais illuminer leur intérieur grâce à la nouvelle collection lumineuse Teknofun. Pikachu, Ectoplasma et Dracaufeu s’invitent dans la déco avec style et nostalgie.

Depuis près de trente ans, Pokémon continue d’émerveiller toutes les générations. Et si les dresseurs d’hier devenaient les décorateurs d’aujourd’hui ? Teknofun, acteur phare du « Japan anime », dévoile une collection lumineuse où Pikachu, Ectoplasma, Dracaufeu et leurs amis transforment chaque pièce en scène étincelante. Des objets déco aussi ludiques que technologiques, pensés pour faire rayonner l’univers Pokémon jusque dans nos intérieurs.

Une collection qui électrise la maison

Avec sa nouvelle gamme, Teknofun mise sur l’émotion et la nostalgie. Trois figurines lumineuses prennent vie dans des décors miniatures : la ville pour le premier, la lune pour le second, le soleil pour le troisième. Ces modèles sans fil diffusent une lumière LED à intensité réglable. Ils permettent de passer d’un éclairage fixe à un halo progressif. Alimentées par piles AAA ou via USB-C, elles s’intègrent facilement dans une chambre, un salon ou un bureau. Proposées à partir de 29,99 €, elles séduisent les fans comme les nouveaux adeptes du design pop culture.

Quand les Pokémon veillent sur vos nuits

Teknofun décline aussi ses héros en versions compactes de 15 cm, pensées pour les chambres d’enfants ou les espaces détente. Le redoutable Ectoplasma, connu pour ses farces nocturnes, devient ici un gardien bienveillant : sa lumière douce éloigne les cauchemars et rassure les plus jeunes. Pikachu, fidèle compagnon de toujours, adopte un ton plus apaisé. Sa veilleuse éclaire discrètement la nuit et conserve son éclat électrique. Ces modèles, vendus entre 19,99 € et 24,99 €, associent fantaisie et fonctionnalité. Ils prouvent qu’une lampe peut aussi être une histoire à raconter.

Du néon mural aux scènes immersives

Pour les amateurs de pièces maîtresses, Teknofun voit plus grand. Sa décoration murale Pikachu de 22 cm transforme un mur en hommage lumineux à la pop culture japonaise. Une version néon XXL de 53 cm, qui réunit Pikachu, Bulbizarre, Salamèche et Carapuce, promet un effet « wow » dans n’importe quel intérieur. Les plus discrets préféreront la guirlande LED de 1,60 m qui mêlent les Pokémon « starters », idéale au-dessus d’un bureau ou d’un lit.

Chaque création reprend le principe du diffuseur LED modulable, avec alimentation USB-C et finitions soignées. Carapuce, Bulbizarre et Salamèche complètent enfin la collection dans des mises en scène thématiques : l’eau, la forêt et le feu. Ces versions apaisantes, vendues autour de 44,99 €, ajoutent une touche de poésie à la lumière. Disponible chez JoueClub, King Jouet, Micromania, Cultura, FNAC ou encore Amazon, cette collection célèbre l’art de décorer avec émotion. Entre design, nostalgie et innovation, la magie de Pokémon brille plus que jamais sur nos étagères.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

