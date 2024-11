Illuminez votre espace avec la nouvelle gamme Naruto de Teknofun

Teknofun, leader des produits multimédia inspirés d’animés, lance une collection dédiée à Naruto. Cette série d’objets interactifs et lumineux ravira les fans du célèbre manga, avec des produits innovants et esthétiques. Avec cette collection, les fans peuvent désormais intégrer leur passion pour Naruto dans leur quotidien, grâce à des objets à la fois pratiques et décoratifs.

Gamakichi et Akatsuki illuminent vos espaces

La collection comprend une figurine lumineuse Gamakichi, inspirée du célèbre crapaud invoqué par Naruto. Ce diffuseur de lumière LED offre deux modes d’éclairage – fixe ou progressif – et fonctionne avec des piles AAA ou une connexion USB-C. Son prix est fixé à 49,99 € TTC. Les adeptes de l’organisation Akatsuki apprécieront également une guirlande lumineuse décorative qui représentent les nuages rouges emblématiques du groupe. Longue de 1,20 mètre, elle fonctionne également via USB-C ou piles AAA et est disponible pour 34,99 € TTC.

Sakura et Sasuke en version néon et les réveils lumineux Naruto et Kakashi

Teknofun propose aussi des figurines néon de 40 cm. Elles mettent en scène deux des personnages les plus populaires de la série : Sakura Haruno et Sasuke Uchiwa. Avec leurs bases lumineuses LED et leur fixation murale, ces pièces uniques sont disponibles au prix de 69,99 € TTC. Sakura, célèbre pour ses talents médicaux, et Sasuke, avec son Chidori iconique, s’imposent comme des incontournables pour les fans. Les amateurs du manga pourront également commencer leurs journées avec les réveils lumineux Naruto et Kakashi, deux diffuseurs LED multifonctions. En plus de l’heure et de la température, ils disposent d’une alarme programmable et d’un éclairage personnalisable. Ces modèles sont proposés à 44,99 € TTC.

Disponibles dans des enseignes comme FNAC, Micromania, Cultura et Amazon, ces produits célèbrent l’univers de Naruto, un manga vendu à plus de 250 millions d’exemplaires à travers le monde. Teknofun confirme son engagement à offrir des produits alliant design innovant et fonctionnalité. Cela permet de proposer des expériences enrichissantes et immersives.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

