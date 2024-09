Nouvelle collection de réveils et figurines lumineuses One Piece par Teknofun

TEKNOFUN, acteur incontournable du multimédia pour les fans d’animés japonais, vient de lancer une nouvelle collection de produits. La marque s’est inspiré de l’univers de One Piece, le manga le plus vendu au monde. Cette collection propose une gamme d’articles. Cela va des réveils numériques aux figurines lumineuses pour permettre aux passionnés de plonger dans les aventures de Luffy et son équipage.

Une collection multimédia fidèle à l’esprit de One Piece

Teknofun a soigneusement développé cette nouvelle gamme pour rester fidèle à l’esprit de One Piece. Chaque produit s’inspire des emblèmes et symboles de l’équipage du Mugiwara. Parmi les articles phares, on retrouve une guirlande lumineuse composée des emblèmes des personnages principaux, dont celui de Luffy. Il y a aussi le chapeau de paille qui symbolise son rêve de devenir le roi des pirates. Ce produit est proposé au prix de 29,99 euros TTC et fonctionne avec des LED alimentées par USB-C ou par piles.

Pour ceux qui cherchent à intégrer encore plus l’esprit pirate dans leur quotidien, Teknofun propose également des figurines lumineuses uniques. Parmi elles, la figurine du Gum Gum Fruit mesure 8 cm de haut et vendue au prix de 14,99 euros TTC. Il promet d’illuminer chaque aventure nocturne.

Des réveils inspirés pour commencer la journée en mode pirate

La collection inclut aussi des réveils numériques thématiques. Il y a le réveil lumineux de Luffy Wano et celui le Vogue Merry, le célèbre navire de l’équipage. Ces réveils, dotés de diffuseurs de lumière LED, affichent l’heure, la date et la température de la pièce. Ils sont équipés d’une alarme programmable et peuvent fonctionner sur piles ou par connexion USB. Cela offre deux modes d’éclairage : fixe ou progressif.

« Teknofun incarne notre passion pour le multimédia et l’animation japonaise. Avec cette collection, nous voulons offrir aux fans de One Piece une expérience immersive et authentique », déclare le porte-parole de TEKNOFUN. Les prix des réveils débutent à 44,99 euros TTC, avec des modèles plus sophistiqués comme celui du Vogue Merry à 89,99 euros TTC.

Un univers enchanteur pour les fans de tous âges

Depuis sa création en 1997 par Eiichirō Oda, One Piece continue de captiver les fans à travers le monde avec son histoire palpitante de Luffy et de ses amis en quête du trésor ultime. La série a atteint des sommets inégalés avec plus de 516,5 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Ce chiffre consolide sa place en tête des mangas les plus populaires de l’histoire.

La collection de Teknofun ne se contente pas d’apporter un peu de cette magie à la maison. Elle promet aussi de raviver l’esprit d’aventure et de camaraderie qui fait le succès de One Piece. Les produits sont conçus pour offrir des expériences uniques, que ce soit pour éclairer une chambre avec des guirlandes lumineuses ou se réveiller avec la promesse d’une nouvelle journée d’aventures. Teknofun, avec cette gamme inspirée de One Piece, invite les fans à rêver grand et à se lancer dans leur propre quête. La marque a tenu à faire un hommage à l’un des univers les plus emblématiques de la culture manga.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.