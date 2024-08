Comment Bleach est devenu un titre de seconde zone face à Naruto et One Piece ?

Découvrez les raisons qui font que Bleach est moins populaire que Naruto ou One Piece, les mangas les plus vus de toute l'histoire après Dragon Ball Z !

Depuis sa sortie en 2001, Bleach a essuyé les revers auprès des fandoms et des Otaku en tout genre ! Bien qu'il fasse partie de la franchise Big Three aux côtés de Naruto et Once Pice, il faut croire que le succès tant espéré n'était pas au rendez-vous. Découvrons ensemble pourquoi les aventures d'Ichigo Kurosaki ne cessent de perdre en popularité bien qu'il soit doté des pouvoirs d'un Shinigami et qu'il protège les vivants des forces obscures !

Bleach : un ton plus sombre et plus adulte que Naruto

Si Bleach n'a pas maintenu le même niveau de popularité que Naruto et One Piece c'est à cause de son ton plus sombre et plus mature. Le public voit en Naruto et One Piece des séries plus familiales, alors que Bleach est beaucoup plus glauque.

La série se déroule dans un contexte moderne et les combats, bien que spectaculaires, sont plus sanguinaires et horrifiques à cause des monstres appelés Hollows et des armes tranchantes des Shinigami. Du coup, Bleach n'a été diffusé que sur Adult Swim. Cette limitation a réduit son public potentiel.

En revanche, Naruto et One Piece réussissent à attirer une audience plus large en proposant des récits plus légers, même lorsqu'ils abordent des thèmes sérieux. La capacité de One Piece à mêler aventure et humour a particulièrement contribué à son attrait intergénérationnel, ce qui a permis à ces séries de conserver une popularité croissante.

L'arc Aizen, le pic qui a conduit le déclin des autres

L'arc Aizen, considéré comme le sommet de Bleach, a établi des attentes extrêmement élevées pour la série. Sosuke Aizen est largement reconnu comme l'un des antagonistes les plus impressionnants de l'anime shonen.

Après la défaite d'Aizen, la série a eu du mal à maintenir le même niveau d'intrigue et de qualité narrative. Les arcs suivants ont été perçus comme inférieurs, ce qui a conduit à une baisse d'intérêt parmi les fans.

Contrairement à Naruto et One Piece, qui ont continué à développer leurs histoires et à introduire de nouveaux arcs captivants, Bleach n'a pas réussi à se réinventer après son climax. Cette stagnation a nui à son attrait. Cette incapacité de se renouveler et de continuer à captiver son audience n'a pas joué en faveur de Bleach !

Bleach vs Naruto : l'anime qui a vu une fin prématurée

Mon avis rapide sur le Menu Manga Bleach ⤵️



– Video globalement très bonne



– Certains éléments sont survolés mais il peut pas parler de tout en détails



– Quelques raccourcis pas oufs (Saint Seiya avec des épées, les conditions du rush final, fin possible après Aizen…) https://t.co/Vs692PW68E December 8, 2023

Il faut croire que si Bleach est devenu moins populaire c'est aussi à cause de sa fin prématurée. La série s'est arrêtée en 2012 après avoir adapté jusqu'au 479e chapitre du manga. Cette fin abrupte a laissé les fans sur leur faim et a limité l'impact que l'anime pouvait avoir sur son public, surtout à l'international.

Contrairement, les deux autres best-sellers de Big Three ont continué à diffuser de nouveaux épisodes. Cela a eu un impact positif sur l'engagement de leurs fans respectifs. Du coup, l'absence de nouvelles adaptations pour Bleach a suscité le désintérêt du public. Cela est d'autant plus vrai parce que les animes servaient de publicité pour les ventes de mangas.

Vienne s'ajouter à cela le changement de l'industrie liée aux mangas. La popularité croissante des plateformes de streaming a modifié la façon dont les fans consomment les animes et les mangas. Face à cela, Bleach n'arrivait pas à faire face aux nouvelles concurrences et aux préférences du public, engendrant son déclin.

Un espoir pour Bleach ? Voici ce que l'on sait !

Bien que Bleach avait du mal à se tailler une place dans l'industrie de l'anime et du manga avec les années, il faut croire qu'avec la sortie de Bleach: Thousand-Year Blood War, l'anime tente de se redorer le blazon. Le chemin sera rude face aux multiples revers que la série a subit tout au long de son parcours. Face à la concurrence et à l'arrivée de nouvelle manière de visionnage, Bleach devra redoubler d'efforts pour gravir les marches !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.