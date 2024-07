Top 10 des méchants les plus flippants dans Naruto

Adepte de Naruto et son univers, voici les 10 méchants les plus flippants du manga qui vont vous donner un cauchemar ou pas !

Alors que le manga Naruto est sur le point de célébrer ses 20 ans d'existence, nous allons vous présenter le top des méchants les plus effrayants de la franchise. Comme cette série est riche en personnages complexes, il faut croire que ses méchants ne font pas exception. Avec leurs particularités respectives et les épisodes clés dans lesquels ils apparaissent, ce top des méchants dans Naruto vous permettra de revivre les moments forts de l'anime en attendant la sortie de son remake comme l'a annoncé TV Tokyo !

Pain, de son vrai nom Nagato, est l'un des méchants les plus emblématiques de Naruto. Sa vision déformée de la paix l'amène à infliger des souffrances extrêmes à Konoha, détruisant presque entièrement le village. Sa particularité réside dans son utilisation du Rinnegan pour contrôler six corps différents. Pour le voir à l'œuvre, il suffit de visionner Naruto Shippuden épisode 152 (La destruction de Konoha).

Kisame Hoshigaki surnommé le monstre du brouillard caché

Ancien membre des Sept Épéistes de la Brume, Kisame est réputé pour sa brutalité et son aptitude à tuer ses alliés pour protéger des informations sensibles. Avec un physique de requin, il arrive à manier l'épée Samehada comme personne afin d'absorbe le chakra de son adversaire. Vous pouvez retrouver ce méchant au tout début de l'épisode 80 de Naruto.

Madara Uchiha, le fantôme des Uchiha

Madara est un ninja presque invincible, dont le plan ambitieux de paix mondiale implique de soumettre l'humanité entière à l'illusion de l'Infini Tsukuyomi. Il possède le Sharingan qui lui confère des capacités de perception accrues, la capacité de copier des techniques et de prévoir les mouvements de ses adversaires. Il dispose également du Rinnegan qui est une forme avancée du Sharingan. Ce dernier lui permet d'utiliser des techniques puissantes comme le Susanoo, une gigantesque armure spirituelle. A découvrir dans l'épisode 322 de Naruto Shippuden.

Konan, le bras droit de Nagato, un méchant redoutable dans Naruto

Membre fondatrice de l'Akatsuki, Konan est redoutée pour sa maîtrise du ninjutsu de papier. Elle utilise une technique unique appelée « Danse des Shikigami », ce qui lui permet de transformer son corps en des milliers de morceaux de papier. Ces morceaux peuvent être manipulés à volonté, se transformant en armes tranchantes ou explosifs. Ces capacités font d'elle l'un des méchants les plus redoutés dans Naruto. Grâce à cette capacité, elle est extrêmement versatile et dangereuse. Qui plus est, elle est capable d'attaquer et de se défendre de multiples façons.

Orochimaru, le Sannin serpent

Orochimaru, l'un des trois Sannin légendaires. Ce méchant a une apparence qui évoque immédiatement l'image d'un serpent. Il a des yeux reptiliens, une langue fourchue, une peau pâle et écailleuse. Cette transformation en une créature semblable à un serpent est non seulement dérangeante visuellement, mais elle souligne également ses capacités d'adaptation et de régénération, le rendant difficile à tuer. Étant donné qu'il est obsédé par l'immortalité, il n'hésite pas à mener des expériences inhumaines à l'instar de la manipulation de Sasuke. Pour faire sa rencontre, rendez-vous à l'épisode 29 de Naruto !

Danzō Shimura, la Racine des Ténèbres

Chef de la division Root des Anbu, Danzō fait partie des méchants les plus terrifiants de Naruto. Il opère dans l'ombre, mène des missions clandestines et souvent immorales pour le bien supposé du village. Ce puissant Genjutsu arrive facilement à endoctriner les membres de Root afin de l'obéir aveuglément. Ils subissent un lavage de cerveau pour effacer leurs émotions et leur indépendance, les transformant en armes humaines. Danzō incarne la peur à travers son leadership impitoyable, ses manipulations mentales. Vous pouvez le voir en œuvre dans l'épisode 211.

Gaara, de Jinchuriki Maléfique à Kazekage

Avant de devenir Kazekage dans l'épisode 20 de Naruto, Gaara est un enfant redouté et violent, en raison du démon Shukaku scellé en lui. Il a été élevé pour devenir une arme humaine terrifiante, ce qui lui a valu une enfance malheureuse et traumatisée. De ce fait, Gaara possède une maîtrise exceptionnelle du sable, qui lui permet de manipuler son environnement de manière terrifiante. Son sable peut servir à la fois d'attaque et de défense, se déplaçant avec une rapidité et une force redoutables pour écraser, étouffer ou transpercer ses ennemis. Cette capacité le rend presque invincible sur le champ de bataille, renforçant ainsi sa réputation de Jinchuriki dangereux.

Hidan le méchant, le boucher immortel de Yugakure dans Naruto

Hidan, membre de l'Akatsuki, est immortel grâce à ses pratiques jashinistes. Il doit son immortalité au culte de Jashin, ce qui lui confère l'invincibilité et la capacité de survivre à des blessures mortelles. Son immortalité rend tout combat contre lui extrêmement dangereux, car il ne peut pas être tué par des moyens conventionnels. Cette invincibilité lui permet de se jeter dans des combats sans craindre pour sa vie, ce qui en fait un adversaire imprévisible et terrifiant. Pour voir comment ce méchant procède, rendez-vous dans l'épisode 72 de Naruto Shippuden.

Zabuza Momochi, le démon de la brume

Zabuza, l'un des premiers antagonistes de la série, est un assassin sans pitié connu pour sa maîtrise du Kirigakure no Jutsu. Il est connu pour sa personnalité froide et calculatrice. Il ne montre aucune pitié envers ses ennemis et est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Zabuza n'hésite pas à manipuler et exploiter les autres, comme on le voit avec Haku, son jeune protégé. Cette absence totale d'empathie fait de lui l'un des méchants les plus terrifiants dans Naruto.

Kakuzu, le méchant à cinq cœurs

Kakuzu est l'un des membres les plus redoutables de l'Akatsuki. Il possède une quasi-immortalité grâce à sa capacité à remplacer ses organes vitaux. En effet, il peut voler les cœurs de ses ennemis et les intégrer à son propre corps. Chaque cœur lui permet de revenir à la vie après une mort apparente et lui donne la capacité d'utiliser différentes natures de chakra. Cela le rend extrêmement difficile à tuer tout en demeurant impitoyable. Pour voir comment il maîtrise ces techniques, rendez-vous dans l'épisode 11 et 19 de Naruto.

Ces méchants, avec leurs pouvoirs et leurs idéologies déformées, ont laissé une marque indélébile sur la série Naruto, rendant chaque confrontation inoubliable pour les fans. Revoir ces épisodes vous permettra d'effectuer une immersion totale dans l'univers de Naruto et Boruto, en attendant la sortie d'un remake qui promet de nombreux rebondissements !

