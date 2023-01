Naruto et Sasuke enfin en couple ? Découvrez la vidéo qui comblera les fans

La vidéo défile sur la toile, Naruto et Sasuke sont désormais en couple. Buzz ou making-of d’un prochain épisode de l’anime japonais ? La réponse dans cet article.

Le manga japonais Naruto influence l’imagination de beaucoup de fans. C’est certainement ce qui est arrivé le 01 décembre dernier. En effet, Thiago Pantaleão, une pop star brésilienne et homosexuelle, a sorti un clip intitulé « Konoha », inspiré du village où se déroule l’histoire. Qu’est-ce qu’il a de si particulier ce clip et pourquoi il a enregistré un grand nombre de vues ?

Naruto, le manga qui n’a pas pris une ride !

Depuis sa sortie en 1999, Naruto, le manga de Masashi Kishimoto ne cesse de gagner en popularité. Il continue d’influencer l’imaginaire de beaucoup de ses fans mais aussi des autres créateurs de mangas et de bandes dessinées. L’année dernière a été le sacre de l’anime avec la célébration de son 20ème anniversaire.

Le Studio Pierrot a même sorti un remake animé de 10 minutes retraçant les moments forts du manga. Cette idée a permis aux fans de laisser libre-court à leur imagination comme le cas de Thiago Pantaleão. Ce dernier a mis en ligne une vidéo explicite qui laisse imaginer une relation intime entre Naruto et Sasuke. Selon lui, Naruto et Sasuke, les deux héros de l’anime doivent se mettre en couple !

Un clip mettant l’art en avant et dans toute sa splendeur

L’accroche romantique du clip mettant en scène Naruto et Sasuke en couple a attiré beaucoup de monde. La production a été réalisée dans le plus grand soin, ce qui représente un bel hommage à une série tant appréciée à travers le monde. Le travail de Thiago Pantaleão reflète la manière dont les artistes créent des œuvres d’art à travers des éléments emblématiques tels que Naruto. Ils apportent une touche particulière à leur ouvrage en injectant la culture de leur propre pays.

Le résultat final n’est pas seulement une célébration de l’art lui-même, mais aussi la signification de cet art dans un pays en particulier. C’est de là que naisse les fans. Dans le cas de Pantaleão, la vidéo est porteuse d’une fierté très nette pour la culture brésilienne et donne l’impression que Naruto a été formaté pour le chanteur.

Un bref résumé du clip qui met en scène Naruto et Sasuke en couple

Les trois jeunes personnages de la vidéo sont des analogues clairs de Naruto, Sasuke et Sakura, courant dans les rues sinueuses et les collines du Brésil comme s’il s’agissait de leur propre Konohagakure. Au bout d’une minute environ, on commence à voir Naruto et Sasuke se battre l’un contre l’autre, comme dans Naruto Shippuden.

Il véhicule les mêmes émotions que l’anime, mais cette fois, avec une touche beaucoup plus romantique. Un collage du passé des personnages met en avant la relation amicale avec un beau mariage avec la culture sud-américaine. C’est éclectique, c’est certain, mais la passion transparaît clairement, même pour les spectateurs qui ne s’y reconnaissent pas.

De l’architecture à la mode, ce clip vous permettra de découvrir un univers aux multiples couleurs. Il réinvente la fin de la bataille entre Naruto et Sasuke dans Shippuden comme une sorte d’émancipation sexuelle pour se mettre en couple. On peut découvrir à fin du clip une séparation douloureuse et déchirante.

Dans l’ensemble, cela a permis aux fans de Naruto appartenant à la communauté LGBTQ d’assumer leur identité sexuelle. Ce clip a permis non seulement de rendre hommage à Naruto mais aussi, de contribuer à la lutte pour l’égalité du genre.

Un clip qui a dit tout haut ce que les autres pensaient tout bas !

Évidemment, la relation entre les deux hommes n’est explicitement pas canonique. Toutefois, les fans ont imaginé Naruto et Sasuke qui se mettent en couple, quelle que soit leur appartenance sexuelle. Un utilisateur de Twitter a même fait une remarque sur le doujinshi SasuNaru qui avait prédit la fin du combat final dans Shippuden. Cela s’est passé deux ans avant que le manga ne soit publié.

Il faut reconnaître que ce n’était pas la première fois que cet auteur prédisait un moment intimiste entre Naruto et Sasuke. D’autres utilisateurs ont plaisanté en disant que Kishimoto s’était peut-être inspiré de doujins pour son travail. Beaucoup de fandom ont longtemps imaginé le couple Naruto/Sasuke.

Leur relation est marquée par de nombreux conflits, mais aussi par certaines des métaphores visuelles les plus intenses de leur amitié. On dit souvent que les rivalités Shonen donnent lieu à des romances des plus attrayantes. Etant donné que ces amitiés sont si intenses, elles frôlent la romance selon la légende urbaine. Dans ce clip, le couple Naruto et Sasuke a touché tant de cœurs à travers le monde.

Il existe de nombreux artistes qui ont tout réimaginé. De Naruto à Bleach, en passant par Dragonball et Cowboy Bebop, les artistes nous transportent dans leur propre monde imaginaire. Les communautés ont croisé leurs propres cultures avec l’anime pour produire des mélanges vraiment inattendus. Les résultats parlent d’eux-mêmes : des hommages sincères qui en disent tout autant sur le talent et l’esprit des fans que sur l’art lui-même.