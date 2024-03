Cette montre connectée cache des écouteurs sans fil pour l’expérience Geek ultime

Le coup de cœur de Julie❤️ Envie d’acheter une montre connectée ? Voici la meilleure du mois de mars 2024 Julie – Journaliste technplay.com Apple Watch Series 9 (41 mm GPS) Smartwatch avec boîtier en aluminium et boucle sport lumière stellaire Voir l'offre Notre test

Transporter des gadgets est un régime normal pour les geeks. Par conséquent, le fait d'avoir une montre connectée ne devrait pas être inédit, à moins qu'elle n'ait des écouteurs sans fil intégrés.

Il s'agit là d'un gadget polyvalent dont le double emploi ne passe pas inaperçu. Pour réduire l'encombrement, mettez désormais vos Huawei Watch Buds dans cette drôle de smartwatch.

Une idée venant d'une jeune startup Indienne

Officiellement, c'est la startup technologique indienne WatchOut qui a lancé sa propre version d'une montre connectée dont les écouteurs sans fil sont dissimulés sur les côtés. Capitalisant sur la nature humaine inhérente à l'oubli des choses, en particulier des écouteurs, leur astuce permet alors aux consommateurs de ne plus perdre leurs Huawei Watch Buds.

La jeune société présente ce produit sous le nom de montre connectée WearPods. Elle est en quelque sorte spécialement dédiée à la génération Z qui est toujours prête à accepter de nouvelles idées et de nouveaux gadgets pour un style de vie plus optimisé.

Une invention pratique et moins encombrante

Le fait de se servir de sa montre connectée comme d'un étui pour y mettre vos écouteurs sans fil est une idée judicieuse que la marque Huawei a déjà mise en exergue. Mais là, le modèle que la startup WatchOut met en avant a un look un peu plus geek. Et ça plaît !

Cela signifie surtout que vous avez un gadget de moins à transporter. Ce qui est très pratique. De plus, sortir ses écouteurs de l'intérieur de la smartwatch est l'apanage des films de Bond, pour se vanter. L'effet cool attitude est encore plus accentué.

Une montre connectée aux caractéristiques réduites en raison de ces écouteurs sans fil

Par contre, le fait d'avoir des écouteurs sans fil dans le boîtier de la montre connectée présente quelques inconvénients. Il faut en effet faire de petits compromis pour que ces accessoires tiennent dans un si petit espace.

Avec une smartwatch typique comportant toutes les fonctions intelligentes activées, la durée de vie de la batterie risque d'être réduite. La montre connectée hybride dotée d'un écran de 1,93 pouce ne peut durer au maximum que 2 jours avec une charge complète.

La charge de l'appareil est aussi entamée car le boîtier peut aussi servir d'étui de chargement de vos écouteurs. Il est intéressant de noter que les écouteurs sont assez compacts, ce qui explique la forme compacte de la smartwatch carrée.

Une smartwatch dont la durabilité est étonnante

Les fabricants ont conservé l'élément robuste de cette montre qui présente un cadran de 48,5 mm avec des bords symétriques et coupés. Sa taille pourrait ne pas convenir aux petits poignets. Mais sa conception compacte en fait une montre solide.

Tout comme les autres montres connectées, la WatchOut est conforme à la norme IP67. Elle est capable de relever des statistiques de santé (fréquence cardiaque, nombre de pas, tension artérielle, sommeil). Et, bien sûr, de bracelets assortis au look de l'appareil. Les écouteurs sans fil ont une autonomie impressionnante de 8 heures avec une seule charge.