Top des montres connectées les plus stylées : l’Apple Watch ne leur arrive pas à la cheville

Les designers conçoivent actuellement des montres connectées stylées. Elles offrent non seulement une forme et des fonctionnalités parfaites. Mais elles ont aussi l’air superbement belles lorsqu’elles sont portée.

Les options sont infinies, voici une collection de smartwatch innovantes et à la pointe de la technologie qui répondront aux besoins et aux exigences uniques de chacun en matière de mesure du temps. Elles méritent totalement votre attention.

1. Polar Vantage V3

Parmi les montres connectées les plus stylées du moment, il y a la Vantage V3 de Polar. C’est le successeur de la Vantage V2 de 2020. Conçue pour les athlètes et équipée de fonctionnalités intéressantes, elle est très pratique. Pourvue de la technologie de biodétection Polar Elixir et d’une lunette en aluminium plus grande, elle fournit des informations précises sur votre corps. Cela comprend un capteur de suivi OHR amélioré, un ECG au poignet et un capteur de température cutanée. Et il s’avère que son look presque nordique confère à cette montre de sport une apparence élégante.

2. La smartwatch Nubia

Pour suivre, la smartwatch Nubia est captivante à cause de son écran de 4 pouces. Il enveloppe en douceur la partie supérieure de votre poignet. Elle est conçue pour présenter les informations de manière à ce qu’elles soient faciles à voir et à consulter, quel que soit l’angle de vision du porteur. Et c’est l’une des montres connectées stylées qui possède un cardiofréquencemètre en temps réel, 4 modes de suivi de la condition physique, d’une fonction permettant de retrouver son téléphone et de la possibilité d’accepter et de rejeter des appels.

3. VOIXATCH

Sinon, VOIXATCH est la première smartwatch à disposer de sa propre oreillette Bluetooth intégréesous forme d’anneau amovible. La montre et les écouteurs forment un écosystème étroitement lié. Ce qui en fait un seul produit assurant toutes les fonctions habituelles de votre téléphone. Équipée de la technologie LTE et d’un GPS, d’un emplacement pour carte SIM, de l’assistant vocal de Google, cette smartwatch et ses accessoires se démarquent. De plus, sa batterie dure 48 heures, et elle a même un capteur de rythme cardiaque et un gyroscope.

4. La Smartwatch Rabbit R1 AI

Puis, baptisée R1 AI, la montre connectée conçue par la startup Rabbit a des allures de talkie-walkie orange. Elle a été créée en collaboration avec Teenage Engineering, et présentée au CES 2024. Il s’agit d’une alternative au smartphone assistée par l’IA. L’appareil est pourvu d’un écran, d’un appareil photo et d’une molette de défilement. Le designer Alisher Ashimov l’a transformé en une montre IA compacte. Toutefois, les capacités réelles de cette montre connectée stylée sont encore assez mystérieuses.

5. Wrist (1)

Ensuite, la smartwatch dénommée Wrist(1) est innovante et fait partie des montres connectées stylées de ce top, car elle ressemble à un objet rétro haut de gamme. Comparable aux montres transparentes de niche dont l’intérieur est entièrement exposé, vous pouvez observer littéralement le mouvement de la montre. Son boîtier transparent révèle complément ses composants internes et expose la beauté brute de l’ingénierie de précision. La smartwatch possède également des fonctions axées sur la santé et la forme physique. Il y a un moniteur de fréquence cardiaque et un compteur de pas.

6. La Montre MSI Gaming PC

De loin, on dirait un objet 100 % gamer. Mais si vous vous en approchez, la MSI Gaming Watch est un PC de jeu. Sous l’apparence d’une unité centrale miniature, ce modèle faisant partie des montres connectées les plus stylées laisse sans voix. Les composants ont l’air très complexes, avec de minuscules cartes graphiques, ventilateurs, etc. Ce qui rend le design de cette montre connectée hyper-cool. Malheureusement, les seules informations concernant le fonctionnement de cet appareil mentionnent qu’il est doté de minuscules aiguilles indiquant l’heure. Mais ses options intelligentes sont inconnues.

7. JUSTWATCH

Savant mélange d’ancien et de nouveau, la JUSTWACH est étonnante. Conçue pour les personnesqui préfèrent porter une montre connectée à l’aspect futuriste intégrant style et fonctionnalité. Elle se caractérise par des lignes épurées et un profil élégant. Le tout lui donne une beauté classique. Sa forme confortable permet de la porter tout au long de la journée. Et son affichage numérique rectangulaire est plutôt original. Même s’il ne s’agit que d’un design conceptuel, le grand public a bon espoir qu’elle soit réellement produite en série.

8. M O S KI T O

Parmi les montres connectées stylées de type analogique suisse M O S KI T O combine un chronographe de précision et un compteur de vélo intelligent. Cette smartwatch a un design élégant. Objet idéal pour les amateurs de gadgets, elle allie classicisme et endurance. Son cadran est doté d’une fonction de chargement qui vous permet de ne jamais avoir à changer ses piles. Et vu qu’elle a un petit côté hybride, vous ne manquerez plus jamais un appel, un message ou un e-mail important. Elle peut afficher vos notifications, et elle est compatible avec Strava et Garmin.

9. TIME OFF !

En avant dernière position vous avez TIME OFF. C’est l’une des montres connectées stylées conçue pour mettre en sourdine les notifications gênantes du smartphone. Cette invention permet de s’affranchir des applications et des médias sociaux. Comme la plupart des smartwatch, ce modèle dispose d’une application qui permet de contrôler ses paramètres. Ce qui fait que vous pouvez choisir les applications à mettre en sourdine ou pas. Elle présente un design minimaliste simple avec un bracelet de couleur unie et un cadran doté d’une petite diode électroluminescente. Mais comme la JUSTWATCH, il s’agit pour le moment d’un design conceptuel.

10. SuperCharger2

Enfin, la SuperCharger2 est la première montre connectée stylée à partage automatique au monde. Cet appareil réalisé à partir de matériaux issus de l’océan stocke et suit automatiquement toutes vos activités. Elles sont alors gardées et prêtes à être synchronisées à tout moment. Elle comporte plusieurs éléments intéressants tels que le coach santé personnel, le comptage des pas et le suivi sportif. Elle a son propre mécanisme de recharge automatique. Ce qui lui confère une autonomie totale. Et elle est capable d’enregistrer votre fréquence cardiaque, votre entraînement, votre sommeil et votre taux d’oxygène dans le sang.

