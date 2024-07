Innovation surprenante : Découvrez le concept de montre hybride Ksana avec un cœur à encre électronique !

La Ksana est une montre connectée hybride dotée d'un cadran classique, mais aussi d'un écran basé sur la technologie E Ink ou à encre électronique économe en énergie. C'est une petite innovation.

Le modèle n'est pour l'instant qu'un concept, mais il suscite déjà l'intérêt des amateurs de montres insolites. Voici de quoi il retourne.

Une montre hybride à encre électronique, une nouvelle création

Les smartwatchs se présentent sous différentes formes et conceptions. Elles peuvent différer considérablement en termes de technologie d'affichage utilisée. Il existe par exemple des modèles dotés d'écrans MIP. Ils promettent une longue durée de vie de la batterie alors que l'écran est activé en permanence.

Il existe aussi des montres connectées dotées d'écrans particulièrement colorés et lumineux, comme l'Apple Watch. Et la Ksana est un concept du designer Ravisankar R. qui envisage une smartwatch dotée d'un cadran classique et d'un écran E Ink (à encre électronique).

Une belle smartwatch en perspective

La Ksana ne se limite pas à son aspect et à ses fonctionnalités. Cette montre connectée hybride bénéficie d'une construction robuste en plus de fonctionner à l'encre électronique. Le corps est en alliage d'aluminium.

Tandis que le verre saphir assure une protection adéquate contre les rayures et les chocs. L'indice de protection IP64 garantit une bonne résistance contre les infiltrations d'eau et de poussière.

Caractéristiques techniques de la Ksana

Le concepteur mentionne que la Ksana est une montre hybride avec technologie E Ink ou à encre électronique dotée d'une gamme très étendue de fonctions. Cela comprend un module GPS pour la navigation et la surveillance de la fréquence cardiaque. L'utilisation se ferait par le biais d'une couronne rotative et d'un bouton. Reste à savoir si ce concept verra le jour.

L'écran E Ink est rond et situé au centre du cadran. C'est une disposition un peu inhabituelle, car les écrans actifs des montres connectées hybrides ont tendance à occuper une petite partie de l'écran. Toutefois, sur la Ksana, cet écran serait beaucoup plus proéminent.

Comme il s'agit d'un écran e-paper monochrome, la visibilité est excellente, même en plein soleil. L'absence de couleurs ou d'animations éblouissantes garantit l'absence de distractions tout en vous fournissant les informations dont vous avez besoin.

Une montre économe

L'utilisation d'un écran E Ink pour le cœur de la smartwatch permet de réduire au minimum l'épuisement de la batterie. En effet, les écrans E Ink ne consomment de l'énergie que lorsque l'affichage change. De plus, ils peuvent conserver un affichage sans décharger la batterie. L'avantage de cette solution serait l'affichage économe en énergie du contenu de l'image.

Les écrans e-paper sont connus pour être beaucoup plus économes en carbone que les écrans LCD ou LED traditionnels. Cela signifie que la consommation d'énergie avec le rétroéclairage désactivé n'est nécessaire que lorsque le contenu de l'image change.

Cela ne devrait pas nécessairement être le cas en permanence. Mais en règle générale, il suffit que le nombre de pas effectués ou la fréquence cardiaque actuelle soient actualisés toutes les secondes. La Ksana se targue également d'une construction respectueuse de l'environnement, la courroie étant fabriquée à partir de matériaux recyclés.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn