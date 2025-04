Les habitudes dégoûtantes de vos acteurs préférés

Sur les plateaux hollywoodiens, le glamour s’efface parfois derrière des habitudes franchement dégoûtantes. Entre bouteilles d’urine, pets stratégiques et murs entiers de chewing-gum, certaines stars repoussent les limites de la décence sans cligner des yeux.

Les projecteurs n’éclairent pas toujours que le talent. Derrière les sourires de tapis rouge, certains acteurs dissimulent des habitudes étonnantes, parfois même repoussantes. De Dwayne Johnson à Jennifer Lawrence, plongée dans les dessous peu reluisants de tournages cultes.

Dwayne Johnson, entre muscles et bouteilles suspectes

Dwayne Johnson est partout. Blockbusters, WWE, publicités… L’agenda de “The Rock” semble défier les lois physiques. En 2024, pourtant, les projecteurs se sont tournés vers une facette plus embarrassante du colosse. Accusé d’arriver des heures en retard sur le tournage de Red One, il a aussi été surpris en train d’uriner dans des bouteilles d’eau. Oui, au lieu d’utiliser les toilettes, il préférait se soulager là, entre deux prises, puis confiait les bouteilles à ses assistants pour qu’ils les jettent. Une précision essentielle : l’article ne dit pas s’il visait bien.

Face à la polémique, Johnson a répondu sans détour. Il a reconnu qu’il lui arrivait de faire cela quand l’envie était trop pressante. Il a nuancé sur les retards, affirmant qu’ils étaient exagérés. Mais sur les bouteilles, il n’a rien nié. Comme l’a souligné un fan sur les réseaux : “Si c’était à la WWE, il jetterait la bouteille à la figure d’un adversaire.”

Schwarzenegger et le pet de l’apocalypse

Dans La Fin des Temps, Arnold Schwarzenegger affronte Satan lui-même. Mais en coulisses, c’est une autre sorte de démon qu’il a libéré. Miriam Margolyes, sa co-star dans le film, s’en souvient encore avec horreur. Intervenant dans un podcast, elle a révélé qu’Arnold avait lâché un pet en plein visage pendant une pause. Coincée au sol dans une scène, elle n’avait aucun moyen d’y échapper. “Je ne le lui ai jamais pardonné”, a-t-elle confié, visiblement encore contrariée.

Ce n’était pas dans le script. Ni dans la scène. Juste une pause et un moment très malvenu. Margolyes, qui a qualifié Schwarzenegger de “grossier”, n’a pas mâché ses mots. L’ex-culturiste n’a pas réagi à cette déclaration, mais le souvenir persiste. Parfois, la fin du monde commence par une flatulence mal placée.

Robert Pattinson : entre rumeurs, troll et vraie crasse

Robert Pattinson aime semer le chaos. Il invente des histoires loufoques pour voir jusqu’où la presse le suit. Pourtant, une rumeur persiste : son hygiène douteuse sur le tournage de Twilight. Selon une source présente sur le plateau, il ne se lavait jamais. Résultat ? “Il pue”, a résumé cette personne, citée par E! News. Ses collègues auraient été au bord de la crise de nerfs à cause de son odeur.

Pattinson lui-même a reconnu avoir traversé une période sans shampooing. Mais depuis, changement radical. Dans une interview de 2014, il a confié qu’il hydrate sa peau depuis qu’il travaille avec Dior. “Un changement profond dans ma vie”, a-t-il dit. La star semble aujourd’hui plus propre, même si le doute persiste quant à ses années vampires.

Johnny Galecki : chewing-gum et mur de la honte

Dans The Big Bang Theory, Johnny Galecki incarne le sympathique Leonard. Mais derrière la caméra, son comportement l’était beaucoup moins. Selon son collègue Kunal Nayyar, Galecki avait pris l’habitude, comme certains acteurs, de coller son chewing-gum sur un mur caché du décor. Pendant douze ans. Résultat ? Un véritable “mur de chewing-gums”, avec plus de 3 000 spécimens collés un à un.

Le public rit souvent en voyant les escaliers mythiques de la série. En réalité, ils ne menaient nulle part. Juste à un mur où l’acteur entreposait ses résidus. Un fan a même proposé d’en vendre certains en ligne… idée rapidement abandonnée. Reste une question : comment personne n’a nettoyé cela pendant plus d’une décennie ?

Brad Pitt et ses lingettes miracles

Brad Pitt est célèbre pour son charme. Moins pour sa routine d’hygiène. Eli Roth, son partenaire dans Inglourious Basterds, a révélé un détail surprenant : Pitt utilisait des lingettes pour bébé au lieu de se doucher. “Sous les aisselles, un coup de lingette et c’est bon”, aurait-il dit. Son ancien colocataire Jason Priestley a confirmé cette tendance. Ensemble, ils faisaient même des concours pour savoir qui tiendrait le plus longtemps sans se laver.

Aujourd’hui, Pitt aurait changé ses habitudes : sa compagne, Ines de Ramon, l’aurait poussé comme d’autres acteurs à améliorer son hygiène. Il se doucherait, se parfumerait et utiliserait du déodorant. Une révolution personnelle, mais peut-être pas aussi radicale que son passage au savon.

Will Smith, gaz toxique à bord

Will Smith est une boule d’énergie. Mais sur le tournage de Men in Black, cette énergie s’est échappée de façon peu glorieuse. Le réalisateur Barry Sonnenfeld raconte qu’une scène devait se tourner dans une voiture renversée. Les deux acteurs, Smith et Tommy Lee Jones, étaient enfermés dans l’habitacle. Soudain, Smith a lâché un pet.

“Il a appelé à l’aide tout de suite après”, écrit Sonnenfeld. L’équipe a redressé la voiture et Jones est sorti en titubant, haletant. Ce moment est resté célèbre dans l’équipe, même s’il n’a jamais été intégré au film. Preuve que parfois, les vraies scènes d’action sont invisibles à l’écran.

Kate Winslet, Titanic ou toilettes improvisées

Pendant le tournage de Titanic, Kate Winslet a fait un choix discutable. Ne voulant pas se déshabiller pour aller aux toilettes, elle a préféré uriner dans le réservoir d’eau. “C’est comme une piscine. On se demande ce qu’il y a dedans ?”, a-t-elle déclaré à Rolling Stone. Une comparaison qui ne rassure pas.

L’urine dans les piscines peut créer des composés toxiques au contact du chlore. Cela provoque parfois des irritations oculaires ou des troubles respiratoires. Si un technicien a eu les yeux rouges après une scène… il sait désormais pourquoi.

Woody Harrelson : pets végans et sabotage odorant

Woody Harrelson, adoré pour son rôle dans Cheers, a un humour bien à lui. Ted Danson, son ancien partenaire, se souvient des “pets végans” de Woody. “Il s’approchait de moi, sérieusement, puis attendait que le pet monte à mon nez.” L’objectif ? Provoquer une réaction hilarante… ou une fuite en courant.

Lors d’un podcast, Harrelson a confirmé cette version. Il s’est même vanté de pouvoir “arrêter la production” avec ses gaz. Simu Liu, qui a tourné avec lui, a lui aussi eu droit à l’expérience. Harrelson, végétarien convaincu, a transformé ses habitudes alimentaires en arme comique redoutée par les acteurs.

Bradley Cooper et la scène embarrassante avec Scarlett Johansson

Bradley Cooper, sur le tournage de He’s Just Not That Into You, a eu un moment gênant. Avant une scène avec Scarlett Johansson, il mâchait du tabac pour se sentir plus “viril”. Lorsqu’il a craché dans un verre, un long filet de salive est resté accroché à ses lèvres. “C’était vraiment dégoûtant”, a-t-il reconnu plus tard.

Il plaisantait, espérant que Scarlett trouve cela séduisant. Mais il a vite compris l’effet réel : malaise, écœurement et gros moment de solitude. Depuis, il semble avoir abandonné cette habitude.

Jennifer Lawrence : ail, thon et baisers qui piquent

Jennifer Lawrence aime l’autodérision. Dans Hunger Games, elle embrassait Liam Hemsworth et Josh Hutcherson… sans se brosser les dents. “Je mangeais du thon, de l’ail. On s’en fichait !”, a-t-elle raconté avec humour. Hemsworth a confirmé : elle adorait ça et ne s’en cachait pas.

Plus tard, elle a affirmé avoir changé. Lors d’un tournage avec Chris Pratt, elle a pris une menthe. “J’ai appris ma leçon”, a-t-elle dit. Bonne nouvelle pour ses futurs partenaires de scène… et pour les spectateurs à l’odorat sensible.

Hollywood fait rêver, mais ses coulisses révèlent parfois un quotidien bien moins reluisant. Entre provocations assumées et négligences gênantes, ces anecdotes révèlent les habitudes surprenantes de certains acteurs, aussi humains que déroutants.

