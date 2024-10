Top des films de la série « Terminator » à voir en streaming

La saga « Terminator » est l’une des franchises les plus emblématiques de l’histoire du cinéma. Depuis le premier film en 1984, cette série futuriste nous a plongés dans un monde où les machines et les robots se mêlent à l’humanité pour livrer une lutte acharnée. Je vous propose ainsi de découvrir mon top des films de la série « Terminator ».

Ce classement tient compte de plusieurs aspects. Les critères tels que la beauté du scénario, la mise en scène, les performances des acteurs entrent en considération pour le top qui va du pire au meilleur long-métrage de la série de films de science-fiction.

Les effets spéciaux ont beaucoup évolué dans les films de la série Terminator

6. « Terminator Genisys » (2015)

Ce film est souvent considéré comme le plus faible de la saga. Réalisée par Alan Taylor, cette fiction avait pour ambition de rebooter la franchise. Le scénario revisite certains éléments clés des premiers opus. Cependant, la complexité de son intrigue et l’abondance des incohérences temporelles ont brouillé les pistes au point de dérouter de nombreux fans.

Malgré tout, quelques aspects positifs émergent, comme la performance d’Arnold Schwarzenegger qui reprend son rôle emblématique avec une touche d’humour rafraîchissante. L’aspect visuel, bien qu’impressionnant, n’a pas suffi à masquer les lacunes narratives de ce cinquième volet. Genisys soulève des questions intéressantes sur la temporalité, mais échoue à captiver pleinement son audience.

5. « Terminator Salvation » (2009)

Ce long-métrage est dirigé par Joseph McGinty Nichol alias McG, connu comme le créateur de « Charlie et ses drôles de dames ». Il se démarque en premier lieu par sa volonté de changer de formule. Plutôt que de suivre la structure classique des précédents films, il place l’action dans un futur post-apocalyptique dominé par les machines. Ce changement aurait pu être revigorant, mais le manque de développement des personnages et quelques choix scénaristiques discutables ont terni l’expérience.

Christian Bale incarne un John Connor déterminé, mais son interprétation ne suffit pas à sauver le film de ses propres faiblesses. Bien que certaines scènes et séquences d’action soient mémorables, le quatrième volet a trébuché par une direction artistique jugée trop sombre et pesante. En dépit des critiques à son égard, « Terminator Salvation » a réalisé un box-office mondial de 371,35 millions USD. Bien que ce chiffre soit impressionnant, le film reste considéré comme un cuisant flop financier par rapport à son budget élevé de 200 millions USD.

4. « Terminator 3 : le soulèvement des machines » (2003)

Réalisé par Jonathan Mostow, « Terminator 3 : le soulèvement des machines » avait une tâche ardue en suivant les deux films légendaires de James Cameron. Bien que cette suite ait été critiquée pour son manque de profondeur par rapport à ses prédécesseurs, elle possède néanmoins des qualités notables. L’introduction du T-X, une redoutable machine incarnée par Kristanna Loken, ajoute un nouvel antagoniste intéressant à la mythologie de Terminator.

Les scènes d’action de « Terminator 3 : le soulèvement des machines » sont dynamiques et spectaculaires. Le public retient son souffle avec l’impressionnante séquence de poursuite en grue. Même si certaines tentatives humoristiques tombent à plat, ce troisième film parvient à offrir un divertissement convenable sans jamais atteindre les sommets de ses ancêtres cinématographiques. Côté box-office, « Terminator III » a enregistré 3 206 828 entrées en France. Ce chiffre est déjà significatif, comparé à celui du précédent volet qui avait attiré environ 6,1 millions de spectateurs dans les salles sombres.

3. « Terminator: Dark Fate » (2019)

Tim Miller, réalisateur de « Dark Fate », s’est efforcé de ramener la saga à ses racines tout en l’enrichissant avec de nouveaux personnages. Linda Hamilton retourne en Sarah Connor avec une intensité qui rappelle les premiers jours de la franchise. Ses interactions avec Schwarzenegger ajoutent une dimension émotionnelle inattendue. La touche de nostalgie a également été bien accueillie par le public.

Le film introduit également Mackenzie Davis en tant que Grace, une humaine augmentée, et Gabriel Luna dans le rôle du REV-9/ Ce nouveau type de Terminator aux capacités terrifiantes rentre bien dans l’âme même des films de la série Terminator. Malgré quelques incohérences avec les épisodes précédents, « Dark Fate » réussit à capturer une partie de la magie originale tout en modernisant l’aspect action et science-fiction de la franchise.

Les effets visuels ont été largement appréciés. Ils offrent des scènes d’action spectaculaires typiques de cette saga. Dommage que le retour aux fondamentaux ignore les événements survenus après le second volet de Terminator.

2. « Terminator » (1984)

Quand James Cameron a réalisé LE « Terminator » en 1984, il a non seulement lancé une carrière inoubliable, mais a aussi défini un genre. Ce premier film marie brillamment un thriller d’horreur avec la science-fiction pour produire quelque chose de vraiment unique. L’histoire simple, mais efficace de Sarah Connor, jouée par Linda Hamilton, traquée par le robot assassin du futur captive les spectateurs.

Les effets spéciaux innovants pour l’époque et le ton lugubre et nerveux font de ce film un chef-d’œuvre intemporel. Terminator est devenu une pierre angulaire de la culture pop et a ouvert la voie à une série de suites et d’adaptations.

Arnold Schwarzenegger en super-méchant plaît au public

Le T-800 campé par Arnold Schwarzenegger a également marqué les esprits. La performance froide et implacable du culturiste autrichien a marqué les esprits. Ce personnage d’ailleurs est considéré comme l’un des méchants les plus mémorables du cinéma. Ce club très fermé inclut Darth Vader (Star Wars)

Hannibal Lecter (Le Silence des Agneaux) et Le Joker (The Dark Knight). Les vilains Norman Bates (Psychose), Lord Voldemort (Harry Potter), Anton Chigurh (No Country for Old Men) ainsi que Freddy Krueger (Les Griffes de la Nuit) y font aussi partie.

🏆 « Terminator 2 : le jugement dernier » (1991)

Sans surprise, « Terminator 2 : le jugement dernier » occupe la première place de notre classement. Toujours sous la direction experte de James Cameron, cette suite a réussi à dépasser l’original à presque tous les niveaux. En intégrant des avancées en technologie CGI avec une narration émotive, T2 raconte l’histoire d’un T-800 plus humanisé protégeant le jeune John Connor du nouvellement préféré T-1000, joué de manière glaçante par Robert Patrick.

La dynamique entre Schwarzenegger, Edward Furlong, et Linda Hamilton a créé un récit captivant sur le destin, la famille et la survie contre toute attente. Avec un équilibre parfait entre des séquences d’action palpitantes et une narration profonde, T2 reste un jalon dans le genre de la science-fiction et du cinéma d’action. Beaucoup le considèrent comme le meilleur des films de la série « Terminator », mais aussi comme l’une des meilleures suites jamais réalisées.

Meilleur film de la série Terminator au box-office

Ce long-métrage a pulvérisé des records avec ses 520,88 millions USD de recettes. Ce qui représente nettement mieux que les 78,38 millions de dollars du précédent volet. Un tel franc succès commercial en a fait l’un des films les plus rentables de son époque, grâce à ses effets spéciaux révolutionnaires et à ses scènes d’action mémorables.

Regarder les films de la série Terminator sur Amazon Prime Video

Amazon Prime Video propose actuellement plusieurs films de la franchise Terminator. Vous pouvez y trouver « Terminator » le premier volet ou « Terminator 2 : le jugement dernier ». Des titres plus récents comme « Terminator Genisys » figurent également dans la médiathèque de la plateforme américaine. Il est utile de vérifier régulièrement, car la disponibilité peut varier.

Avec l’ajout de la section Star, Disney+ propose « Terminator: Dark Fate ». Cette plateforme élargit constamment sa gamme de contenus. D’ailleurs, de nombreux films de genre similaire à « Terminator » sont déjà au programme.

Ne pas oublier de voir du côté de Netflix

Netflix offre aussi certains films de la saga, notamment « Terminator 3 : le soulèvement des machines » et « Terminator Salvation ». Tout comme Amazon Prime, la sélection évolue fréquemment, il faudra se tenir au courant. Vous pouvez rester au parfum sur Technplay.com. Je vous recommande de lire le guide Netflix : les nouveautés à regarder en août 2024 sur la plateforme.

Préférant produire ses propres divertissements, Netflix a récemment annoncé l’arrivée d’une série animée intitulée « Terminator: Zero« . Cette dernière est accessible depuis le 29 août 2024. Elle explore des thèmes familiers de la franchise. Comme les films de la série Terminator, l’animé parle de voyage dans le temps, de guerre contre les machines ainsi que de survie humaine dans un monde post-apocalyptique1. C’est une réalisation de Masashi Kudo, produite par Mattson Tomlin.

Canal+ et d’autres plateformes

Pour ceux qui préfèrent une option locale, Canal+ offre plusieurs des films de la saga. Que ce soit à travers leur service de streaming MyCanal ou via leurs chaînes télévisées, vous trouverez probablement au moins un titre Terminator disponible. Si vous préférez acheter ou louer individuellement les films, Google Play et Apple iTunes sont d’excellentes options. Ils possèdent souvent des collections regroupant plusieurs titres de la saga à un prix attractif. Un autre avantage est la possibilité de conserver vos achats indéfiniment.

Il y a également diverses autres plateformes qui offrent ces films à la location ou à l’achat, telles que YouTube Movies, Microsoft Store ou Rakuten TV. Ces services pourraient proposer différentes versions, y compris des éditions Director’s Cut ou des bonus exclusifs.

