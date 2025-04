Avengers : Doomsday : Chris Hemsworth et X-Men au rendez-vous

Marvel veut frapper fort avec Avengers : Doomsday, son futur film événement, prévu comme un immense crossover. Le studio a organisé un livestream long et silencieux pour révéler un casting spectaculaire, étoffé de visages familiers.

Des chaises posées une à une représentaient les héros, parfois toutes les quinze minutes. Cette mise en scène étrange a culminé avec l’entrée surprise de Robert Downey Jr., qui a conclu l’annonce dans un silence presque cérémoniel.

Chris Hemsworth a été le premier confirmé en direct pour Avengers : Doomsday. Il a déclenché une vague d’enthousiasme immédiat. L’acteur avait pourtant exprimé des doutes sur son retour et estimait Thor « remplaçable » après Love & Thunder. Son retour laisse penser que Marvel souhaite reconstituer une figure centrale autour d’un personnage historique. Il sera confronté à un antagoniste multiversel incarné par Robert Downey Jr., revenu sous une forme alternative.

Un casting dense, sans surprise mais chargé de symboles

Les annonces ont continué avec la confirmation de Pedro Pascal, Vanessa Kirby et Joseph Quinn pour les Quatre Fantastiques. L’univers étendu inclura aussi les personnages de Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Black Panther, Ant-Man, Shang-Chi et Loki. Parmi les noms confirmés, on retrouve Anthony Mackie, Sebastian Stan, Florence Pugh, Paul Rudd ou encore Simu Liu.

Letitia Wright et Winston Duke représenteront le Wakanda. Et Tom Hiddleston apportera la touche chaotique de Loki. Tenoch Huerta, qui joue Namor, intègre aussi l’équipe malgré les accusations passées qui l’entourent. Son personnage aura une relation narrative tendue avec Sue Storm, incarnée par Kirby, dans un arc fidèle aux comics Marvel.

Les vétérans des X-Men reviennent pour un dernier hommage

Marvel a surpris les fans en réunissant les anciennes figures de la franchise X-Men. Kelsey Grammer (la Bête), Patrick Stewart (Professeur Xavier) et Ian McKellen (Magneto) figurent au casting. Leur retour, bien qu’inhabituel, s’inscrit dans une logique multiverselle permettant de justifier toutes les résurrections.

Ces personnages issus de la saga Fox seront accompagnés de visages connus comme Alan Cumming, Rebecca Romijn et James Marsden. Le film pourrait bien être la dernière réunion des X-Men originaux sur grand écran. Marvel semble vouloir célébrer une époque révolue avant de passer à une nouvelle génération de mutants.

Une stratégie d’annonce qui divise les fans

L’événement s’est déroulé sans aucune vedette présente à l’écran, sauf Downey Jr. dans un final muet. Malgré les 5 millions de vues en direct, le format a déconcerté de nombreux spectateurs. Certains ont salué l’originalité de l’approche, d’autres ont regretté l’absence d’énergie dans cette révélation.

Cette méthode tranche avec les conférences pleines de surprises du Comic-Con. Le choix de Marvel s’apparente à un pari risqué pour relancer l’intérêt du public. L’idée d’un crossover entre Avengers et X-Men aurait mérité une présentation plus ambitieuse. Mais le retour de Chris Hemsworth dans Avengers : Doomsday pourrait bien ranimer la flamme des fans historiques.

