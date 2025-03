Avengers: Doomsday signe le grand retour de Magneto et Xavier

La nouvelle a électrisé les fans de Marvel du monde entier. Ian McKellen et Patrick Stewart reprendront leurs rôles cultes de Magneto et du Professeur Xavier dans le prochain film Avengers: Doomsday.

La surprise a été annoncée lors d’une diffusion en direct orchestrée par Marvel. C’est la première fois en six ans qu’un film estampillé « Avengers » voit le jour. L’événement promet un casting monumental et un scénario mêlant générations, multivers et confrontations titanesques.

Les deux légendes britanniques n’avaient pas enfilé leurs costumes depuis X-Men: Days of Future Past pour McKellen et Doctor Strange in the Multiverse of Madness pour Stewart. Leur retour marque un pont entre l’univers classique des X-Men et la nouvelle ère Marvel en construction. Ils rejoignent une distribution impressionnante qui mêle visages familiers et nouvelles recrues.

Un casting XXL pour un film qui promet l’excès

Autour des deux vétérans, la liste des stars donne le vertige. Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Paul Rudd (Ant-Man) et Letitia Wright (Black Panther) sont tous confirmés. S’y ajoutent Simu Liu (Shang-Chi), Anthony Mackie et Sebastian Stan (Captain America), sans oublier les futurs Quatre Fantastiques, portés notamment par Vanessa Kirby et Joseph Quinn.

Côté Thunderbolts, Florence Pugh et David Harbour apporteront leur propre énergie au groupe. Le retour de Kelsey Grammer, Rebecca Romijn, James Marsden et Alan Cumming vient renforcer la vague X-Men. Channing Tatum, longtemps pressenti pour un film sur Gambit, aura enfin l’occasion d’endosser le rôle dans ce film d’équipe XXL.

Seule absence remarquée : Elizabeth Olsen, alias la Sorcière Rouge, a confirmé qu’elle ne rejoindrait pas le casting.

Robert Downey Jr. de retour… mais en Docteur Fatalis

Autre annonce choc, Robert Downey Jr. fera son retour dans le MCU, mais cette fois dans le rôle du méchant Docteur Fatalis. Une transition audacieuse que l’acteur assume totalement. « Nouveau masque. Même mission », a-t-il lancé devant les fans au Comic-Con. Les frères Russo, aux commandes du film, veulent façonner un personnage complexe, convaincu d’être le héros de sa propre histoire.

Joe Russo a déclaré : « Nous aimons les méchants qui pensent être les héros de leur propre vie. » L’objectif est donc clair : créer un antagoniste puissant, profond et inoubliable, porté par le charisme de Downey Jr.

Une production attendue comme un test pour Marvel

Après une période en demi-teinte pour Marvel, Avengers: Doomsday représente une tentative de relancer l’engouement du public. Les récents films comme The Marvels ou The Electric State n’ont pas convaincu et la pression est forte sur ce nouvel opus.

Le film, réalisé par Anthony et Joe Russo, est actuellement en tournage à Londres. Sa sortie est prévue pour mai 2026. Avec un casting aussi dense et le retour de visages emblématiques, Marvel joue la carte de la nostalgie autant que celle du spectaculaire.

