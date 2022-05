[Critique] Doctor Strange in the Multiverse of Madness : que vaut le film ?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness illustre très bien le style horrifiant caractéristique de son réalisateur : Sam Raimi.

Ce long-métrage représente un véritable tournant dans l’approche de Marvel Studios. Néanmoins, il semble avoir du mal à trouver sa place parmi les films Marvel. Découvrez notre critique des dernières aventures de Doctor Strange.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : effrayant et fascinant

Marvel a réalisé un nouveau pas dans l’inconnu avec ce nouvel opus, car il diffère de toutes ses réalisations jusqu’à aujourd’hui. Certes, le studio a commencé à expérimenter différents genres avec des films comme Thor : Ragnarok. Toutefois, le studio a toujours tenu à respecter l’essence même du personnage.

Pour sa part, Doctor Strange in the Multiverse of Madness représente le plus gros pari de Marvel à ce jour, embrassant sans retenue les délices des films d’horreur. Ainsi, le film est aussi terrifiant que fascinant, dans la droite lignée des oeuvre de Sam Raimi qui, avant de s’atteler à sa trilogie Spider-Man, était plus connu pour ses films d’horreur.

Un peu comme avec Spider-Man : No Way Home, il est difficile de parler de l’intrigue sans spoiler. Néanmoins, Marvel a veillé à garder cachés quelques points clés de l’intrigue, malgré la curiosité exacerbée de la communauté. Ainsi, nous ne parlerons pas trop des intrigues dans cette critiques. Une chose est certaine cependant : les fans auront beaucoup de choses à discuter cette semaine.

Sur le plan purement technique, d’un rebondissement à un autre, ce film semble avoir du mal à suivre le rythme.

Toutefois, quand il plonge dans les concepts du multivers, tout devient instantanément plus intéressant. Chaque univers ouvre la voie à de nombreuses autres opportunités offrant d’impressionnants visuels au passage.

De fait, ce film est censé être un film solo, mais les dames volent la vedette à Stephen Strange. Elisabeth Olsen surpasse sa performance dans Wandavision et America Chavez constitue le parfait contraire du sérieux dudit sorcier. On n’oublie pas Rachel McAdams qui reste toujours aussi efficace dans cet opus.

Le réalisateur Sam Raimi s’est littéralement surpassé avec cette réalisation. Il s’est assuré d’apposer sa signature partout faisant de Multiverse of Madness, un film effrayant.

Marvel a su faire de son dernier film : Doctor Strange in the Multiverse of Madness, une oeuvre unique, effrayante et fascinante à souhait. Il n’est pas pas parfait. Ainsi, est quelque peu désordonné, surtout à cause des efforts pour insérer le multivers et surprendre/plaire aux fans.

En raconter encore plus, gâcherait la surprise. Rendez-vous dans les salles dès aujourd’hui. Et pour patienter en chemin, appréciez encore une fois la bande annonce :