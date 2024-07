Découvrez Hallmark Plus, un nouveau concurrent de Netflix pour les films festifs

Hallmark, célèbre pour ses films chaleureux, lance Hallmark Plus, une plateforme de streaming promettant des films festifs sans interruption publicitaire. Ce nouveau service, prévu pour mi-septembre 2024, vise à élargir l'offre existante et introduire de nouvelles émissions pour rivaliser avec les meilleurs services de streaming.

Hallmark Plus remplace Hallmark Movies Now avec une proposition enrichie. En plus d'un catalogue étendu, les abonnés bénéficieront de récompenses et de coupons des Hallmark Gold Crown Stores. Ce renouveau témoigne de l'ambition de Hallmark de s'ancrer plus profondément dans l'univers du streaming numérique tout en maintenant ses partenariats actuels, comme celui avec Peacock.

Ce que réserve Hallmark Plus

Le service offrira une gamme variée de titres originaux, fidèles à la formule gagnante de Hallmark, des récits réconfortants sans la brutalité des films d'horreur. Parmi les nouveautés, on trouve la série limitée festive Holidazed et Mistletoe Murders, ainsi qu'un show de compétition réalité nommé Finding Mr. Christmas, axé sur la recherche de l'amour durant les fêtes.

Plongez dans l'univers féerique de Holidazed, la série limitée qui vous transportera au cœur des fêtes de fin d'année.

De plus, Hallmark Plus introduira également Groomsmen, une trilogie inspirée de The Wedding Veil. Une autre série à anticiper est basée sur le roman à succès The Chicken Sisters de KJ Dell'Antonia. Cette série offre une exploration charmante de thèmes familiaux et communautaires.

Tarification et avantages supplémentaires

L'abonnement sera proposé à 7.99 dollars par mois ou 79.99 dollars à l'année aux États-Unis. Les avantages incluent des cartes-cadeaux mensuelles de 5 dollars, des eCards illimitées, des récompenses pour les achats et des « cadeaux surprises ». Cette stratégie de fidélisation est conçue pour enrichir l'expérience utilisateur au-delà du simple visionnage de films.

Hallmark Plus s'affirme comme une option séduisante pour les amateurs de films festifs. La plateforme offre une expérience sans publicité riche en avantages concrets. En cette fin d'année, elle pourrait bien devenir un incontournable pour les familles cherchant à s'immerger dans l'esprit des fêtes.

