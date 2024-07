Coulisses : la méthode NFL derrière la magie du Quidditch dans Harry Potter

Le premier match de Quidditch dans les films Harry Potter est un exemple brillant de l'intégration d'éléments fantastiques dans un cadre réaliste et engageant. Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers films, a réussi à transformer ce sport fictif en une expérience visuelle palpitante.

L'un des défis majeurs pour Columbus était de rendre le Quidditch compréhensible et excitant pour le public. « La pression la plus intense que j'ai ressentie en tant que réalisateur était de comprendre comment fonctionnait le Quidditch. », a-t-il expliqué en 2018. « Nous devions l'aborder comme si le public regardait un match de NFL pour la première fois. Les règles devaient être absolument claires.«

Le sport fantastique qui a conquis le grand écran

Pour Columbus, il était essentiel que le Quidditch semble dangereux, rapide et surtout, cool. « Il fallait que chaque enfant qui voyait le film se dise : ‘Ce serait mon sport préféré, si je pouvais en pratiquer un.' Mon rêve aurait été de donner l'impression que nous avons à Universal Studios, où vous êtes réellement sur un balai avec Harry.«

Un jeu brutal et spectaculaire

La comparaison avec la NFL s'est avérée parfaite. « Harry Potter à l'école des sorciers » présente le Quidditch comme un jeu brutal et violent où les joueurs devraient probablement porter des casques. Les bruits des cognards frappant les joueurs rappellent les tacles violents du football américain.

« Mon designer sonore Martin Cantwell a eu l'idée de prêter sa voix pour le bruit des cognards. », a raconté Eddy Joseph, le superviseur des effets sonores du film.

Pour Columbus, il était crucial de maintenir l'illusion que le Quidditch faisait sens, tout en restant fidèle à l'approche des livres. De ce fait, il lie toujours le jeu à l'intrigue principale. « Nous avons dû prendre les règles du jeu aussi sérieusement que possible, en nous assurant que le public comprenne toujours les enjeux des matchs de Harry« , a-t-il ajouté.

Une première réussie

Bien que les effets spéciaux du premier film puissent paraître datés aujourd'hui, le premier match de Quidditch conserve un sentiment de merveille suffisant pour rester agréable à regarder. Comme pour la NFL, les règles du Quidditch sont longues et compliquées, presque absurdes pour les novices. Mais ses rebondissements en font toujours un spectacle excitant.

L'approche réaliste de Columbus a également impliqué une attention particulière aux effets spéciaux et aux sons. Les séquences de Quidditch sont remplies de détails minutieux, comme le bruit distinctif des cognards.

Une sensation de vitesse et de danger

Pour que le Quidditch soit captivant, il devait aussi sembler rapide et dangereux. Cette approche a permis de créer une atmosphère intense et immersive, où le danger et l'excitation sont palpables.

Une réussite malgré les complexités

Apporter ce nouveau sport à l'écran n'était pas une tâche facile. Mais Columbus et son équipe ont réussi à relever le défi. Malgré la complexité et l'aspect parfois illogique de ses règles, le Quidditch a su captiver les spectateurs par ses moments de tension et de spectacle. Ainsi, ce sport fictif est devenu une partie emblématique de l'univers Harry Potter.

En fin de compte, l'alliance unique entre la rigueur sportive et la magie du cinéma a propulsé le Quidditch bien au-delà de son univers littéraire. Grâce à cela, il est devenu un élément central et apprécié de la saga Harry Potter.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.