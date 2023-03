Découvrez notre top des pires effets spéciaux dans des films de super-héros au cours de ces dernières années que vous n’avez certainement pas remarqués !

Depuis l’introduction de l’imagerie numérique dans le tournage des films, la création des effets spéciaux a atteint un niveau beaucoup plus élevé. Cela est surtout le cas pour les films de super-héros qui dépendent grandement de ces effets. Ils sont indispensables pour donner vie à chaque personnage pour que cela se rapproche le plus de la réalité.

Toutefois, il faut remarquer que certaines réalisations ont été réalisées à la va-vite que cela laisse un goût amer chez les fandoms d’autant plus qu’elles sont difficiles à oublier. Dans cet article, nous allons vous énumérer les pires effets spéciaux des films de super-héros, films de Marvel ou de DC. De quoi vous présenter l’autre revers en post-production souvent ignoré du commun des mortels !

La tête flottante d’Axl dans Thor: Love And Thunder (2022)

Thor, on l’adore mais dans ce deuxième opus il faut croire que le réalisateur Taika Waititi a dû être dépassé par les évènements. Outre les différents critiques à l’égard du film dans son ensemble, la séquence qui reste à travers la gorge du public reste certainement la tête flottante d’Axl !

L’idée aurait été inédite sauf que lorsque le jeune Axl fait son apparition sous forme d’une tête flottante, on a l’impression que sa tête avait été coupée et collé à l’écran. De quoi laisser les téléspectateurs dubitatifs et perplexes !

Lorsque Marvel Studios a voulu rectifier le tir pour la sortie Disney+, le résultat est encore plus décevant pour ne pas dire pire. Ce problème n’est pas un cas isolé dans l’univers MCU et prouve que le studio devrait relâcher la pression sur ses artistes VFX et, peut-être, sur la CGI en général.

Le combat de Blade contre Deacon Frost dans Blade (1998)

L’un des combats ultime de Blade est certainement celui qui l’oppose à Deacon Frost. Ce dernier est à l’origine de sa malédiction et après l’avoir traqué depuis plusieurs siècles, notre vampire chasseur de vampires va être enfin récompensé.

Cela aurait dû être le combat du siècle sauf que la régie en a décidé autrement ! Pour découvrir l’erreur, il faut remonter à la source. Deacon Frost a des supers pouvoirs, notamment celui qui le permet de régénérer ses membres instantanément. Il faut croire qu’il est immortel.

Dans ce combat, Blade coupe Deacon en deux au niveau de son torse. On s’attend donc à ce qu’il utilise son pouvoir pour guérir instantanément de sa blessure. La scène devrait être intimidante mais non, vous aurez l’impression de vous retrouver dans un vieux jeu vidéo Nintendo 64.

On pardonne aux réalisateurs parce que dans les années 90 les images de synthèse n’étaient qu’à leur début. Pour se consoler de ces pires effets spéciaux des films de super-héros, nous vous conseillons de découvrir les autres films de Blade tournés depuis.

La cape rouge incroyablement fluide dans Spawn (1997)

La cape est certainement l’un des éléments incontournables dans les films de super-héros. Dans Spawn, elle fait partie intégrante du personnage principal. C’est certainement la raison pour laquelle les réalisateurs ont voulu mettre en valeur « sa capacité visuelle ». L’idée originale était de faire de la cape de Spawn un nécroplasme vivant semblable à Venom. Sauf que niveau réalisation, cela reste un véritable flop.

L’apparence et les mouvements de cette cape animée n’ont rien de crédible, sans oublier les chaînes attachées à son costume. La cape est particulièrement peu convaincante lorsqu’elle s’agite autour d’une foule de personnes réelles. Il aurait été préférable de garder ce côté vivant à l’ère du numérique !

Le combat décisif de T’Challa contre Killmonger dans Black Panther (2018)

Parmi les plus grands blockbusters de tous les temps, Black Panther reste un incontournable. Mais on ne pas pas fermer les yeux des erreurs dans le combat final entre T’Challa et Killmonger. Il est clair qu’une partie du combat est entièrement générée par ordinateur, et la façon dont T’Challa tourne autour d’un rayon rappelle un autre plan irréaliste du film X-Men de 2000.

Il faut également noter l’incohérence des contrastes entre le corps des deux combattants. Cette incohérence se démarque surtout au niveau leurs combinaisons en vibranium lorsqu’elles se dissolvent. Nous ne comprenons pas comment une superproduction du 21ème siècle arrive à commettre une telle erreur avec toutes les technologies à portée de main ?

Le rendu final aurait dû être lissé et les effets visuels auraient dû bénéficier d’un peu plus de temps pour un développement au top. Une erreur que beaucoup de producteurs commettent pour respecter la date de sortie officielle ou presque !

Tout sur Incubus dans Suicide Squad (2016)

Incubus est le super-vilain de l’histoire sauf qu’il fait face aux pires effets spéciaux des films de super-héros ! Outre le fait d’absorber des passants innocents, il est moins intimidant qu’il n’y paraît ! En effet, tout réside dans la luminosité de sa peau qui reflète instantanément un design inachevé.

Vienne s’ajouter à cela ses vrilles sur la Suicide Squad. Il faut croire qu’elles sont moins réalistes comparées à celles de ses adversaires. Comme la plupart des téléspectateurs le trouvent tellement fade, il est certain qu’ils ont déjà passé à autre chose et oublié ce désastre lié pires effets spéciaux super-héros.

L’armure piquante de Steppenwolf dans Justice League (2017-2021)

L’armure de Steppenwolf est une sorte de seconde peau qui s’accorde avec son humeur. C’est l’un des super-vilains que la Ligue des Justiciers doit combattre sauf que le design du personnage impressionne peu les fandoms. Il faut croire que Steeppenwolf est tout sauf une méchante bête venu du fin fond de la galaxie pour conquérir la Terre !

Nous avons eu droit à des conquérants extraterrestres beaucoup plus crédibles et bénéficiant d’une technologie largement supérieure à celui des hommes. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas rendu le film moins intéressant. Le public a toutefois salué l’effort de la production et le niveau élevé de la prestation des acteurs.

Les gestes de Catwoman dans le film Catwoman (2004)

Depuis sa diffusion jusqu’à ce jour, Catwoman se fait démonter par les critiques ! Mis à part un scénario infidèle à la bande dessinée originale, il faut également pointer du doigt la façon dans l’héroïne saute et grimpe de manière incroyable.

Le gros souci réside dans le maniement de la figurine qui remplace Halle Berry. Cela est imbu d’erreurs montrant des scénarios dépourvus de réalisme surtout lorsqu’elle se déplace et saute dans les airs.

Même si ce film a été réalisé par quelqu’un qui a déjà été superviseur VFX, le public ne le saurait pas au vu de l’horrible travail réalisé avec ce qui est censé être un personnage emblématique. En gros, le côté félin du personnage a été largement oublié !

Le costume de Hal Jordan dans Green Lantern (2011)

Le costume de Green Lantern est certainement l’un des pires effets spéciaux super-héros au cours de ces dernières années. Si l’idée de fabriquer le costume à partir de l’énergie de son anneau de pouvoir est originale, il faut reconnaître que la partie exécution est loin de donner l’effet escompté.

En effet, le costume vert vif de Ryan Reynolds ne se fond pas bien avec son corps, et c’est encore pire lorsqu’il met son masque. Il faut croire que l’image de synthèse est irréaliste alors qu’il est question de superproduction.

L’acteur qui incarne le héros principal en a décidé de prendre cette méga erreur à la légère en jouant sur la carte de la plaisanterie. Même des années plus tard, Reynolds continue d’en parler sur un ton moqueur avec une pointe de douceur !

Les griffes de Wolverine dans X-Men Origins : Wolverine

Admettons-le, beaucoup de choses ne collaient pas dans X-Men Origins : Wolverine. Toutefois, l’une des plus flagrantes sont les griffes de Wolverine. Dans les trois premiers films de la franchise X-Men, Hugh Jackman avait reçu des griffes prothétiques. Par contre, avec X-Men Origins : Wolverine les producteurs en ont décidés autrement. Ils sont misés sur l’image de synthèse !

Dans ce film, les griffes ont été générées par ordinateur. Le passage au numérique aurait pu apporter une plus-value au film, sauf que le résultat n’a pas été au rendez-vous. Les griffes apparaissent de manière irréelle et ne s’accordent pas avec le corps de l’acteur.

Tout comme le costume de Green Lantern, les griffes de Wolverine sont un flop et font partie des pires effets spéciaux super-héros en postproduction. On peut croire que le travail reste inachevé avec une erreur qui saute aux yeux !

La bouche de Superman dans Justice League

Parmi les pires flops en matière d’effets spéciaux, on ne pas passer à côté de la fameuse moustache de Superman ! En effet, Henry Cavill était déjà sur le tournage de Mission Impossible : Fallout lorsqu’on l’avait appelé pour jouer Superman. Pour les besoins du premier film, il avait laissé pousser sa moustache. Sauf qu’un Superman à moustache ne colle pas dans dans Justice League !

Alors, pour résoudre le problème les réalisateurs ont eu l’idée de génie d’effacer la moustache dans les reshoots grâce à la magie de la numérique. Cela aurait dû se passer sans cohorte sauf le résultat est assez médiocre. Cela a gâché le film dès sa sortie.

La meilleure option aurait été de raser la moustache dans Superman et en utiliser une fausse durant le tournage de Mission Impossible. Cela aurait coûté beaucoup moins cher que la déception des spectateurs engendrant 25 millions de dollars de déficit !

Et vous, lequel de ces effets spéciaux vous a le plus marqué ? Est-ce que vous en avez d’autres à nous partager ? N’hésitez pas à les mettre dans les commentaires, nous serons heureux de vous lire !