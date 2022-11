Black Panther : pourquoi le héros Marvel porte ce nom ?

Black Panther est en train de cartonner au box-office, mais parallèlement, l’origine de son nom alimente des rumeurs. Voici les suppositions les plus sensées.

Black Panther de Marvel Studios ne tire pas son nom d’après le parti révolutionnaire créé par Bobby Seale et Huey Newton. La panthère noire de Marvel est en effet née de la créativité de Jack Kirby et Stan Lee. Elle fait sa première apparition en juillet 1966 dans Fantastic Four. Quelques mois après, en octobre 1966, Seale et Newton ont créé leur organisation.

Les hypothèses sur l’origine du nom du personnage principal

Le 761e Tank Bataillon est une unité de l’armée américaine. Elle a particulièrement brillé par ses exploits en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette unité a même déjà remporté à elle seule une médaille d’honneur 11 Silver Stars, environ 300 Purple Hearts et une Presidential Unit Citation. Ce bataillon avait pour surnom : Black Panthers, un nouveau nom tiré de leur logo.

Cette unité comptait parmi ses membres : Jackie Robinson, la future légende du baseball et des droits civiques. Kirby et Lee étaient quant à eux des vétérans de l’armée de la Seconde Guerre mondiale. Il y a donc de grandes chances qu’ils aient eu vent de cette unité. D’autant plus que Kirby a été un éclaireur de l’armée en Europe lors la Seconde Guerre mondiale.

Tout cela reste cependant que des suppositions. En effet, ni Lee ni Kirby n’ont donné aucune explication sur l’origine du nom Black Panther. Il faut rappeler qu’auparavant, Kirby avait appelé le personnage Coal Tiger. Le duo Lee et Kirby décide plus tard de prendre Black Panther qui est un nom bien plus accrocheur.

Black Panther et la politique

Le super-héros Black Panther et le Black Panther Party ne sont pas liés, mais Marvel a toujours été conscient que la politique déteindra sur lui. Pour éviter cela, l’équipe a même essayé de changer son nom en Black Leopard pour l’éloigner du groupe politique. Ce changement n’a toutefois pas été bien reçu par le public et l’équipe a dû revenir à son ancienne dénomination.

Cela ne signifie pas autant que Black Panther, le personnage et son nom ont été créés sans aucune intention politique. En effet, Kirby a annoncé lors d’une interview que le personnage est censé donner plus de visibilité et de représentation à la communauté noire. Cette dernière était alors ignorée et marginalisée.

La version cinématographique, quant à elle, traite sans ciller du post-colonialisme, des répercussions de l’esclavage et de l’expérience noire en Amérique. Ce film a incontestablement tiré profit des thèmes politiques autrefois minimisés par Marvel.

