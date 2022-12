Eternals 2 : une suite au film Marvel confirmée ? Tout ce que l’on sait

Suite à la sortie du film Eternals (Les Eternels) de Marvel, la discussion des fans a rapidement tourné vers les perspectives sur une possible suite. Eternals 2 aura-t-il lieu ? Les spéculations circulent…

Mise à jour du 28/12/2023

Selon un communiqué publié par l’équipe de l’acteur Don Lee (Gilgamesh dans Eternals), une suite au film serait bel et bien en préparation chez Marvel.

Le communiqué cité ainsi Eternals 2 comme l’un des futurs projets confirmés de l’acteur.

Néanmoins, ceci reste une information non confirmée par Marvel.

Pourquoi un Eternals 2 reste possible et que nous réserve le film ?

De fait, il faut noter que laisser Eternals sans suite n’aurait aucun sens pour Marvel.

Tout d’abord, le premier film se termine sur un énorme cliffhanger qui nécessite une résolution. Ce serait l’un des seuls à rester sans une suite dans l’histoire du MCU, si un deuxième volet n’existait pas.

En plus, les Éternels devaient avoir un place prépondérante dans le MCU. Il est difficile de penser que Kevin Feige ait repensé entièrement sa stratégie à cause d’une résultat un peu moins bon au box office. D’autant plus que les personnages étant déjà connus au public, une suite n’aurait pas autant de carcans à trainer en terme de présentation des protagonistes.

Ensuite, si le premier film n’a pas été le succès public et critique escompté, il faut souligner que l’échec n’a jamais été pour Marvel un frein par le passé pour donner le feu vert à un suite. La firme affinait juste sa formule pour booster le volet suivant. L’on peut citer par exemple le passage de Thor 2 à Thor 3.

Enfin, il y a le cas Harry Styles, son personnage (l’Éternel Éros, frère de Thanos, apparu dans une scène post-gen) présente un trop gros potentiel. Un potentiel que Marvel ne peut pas ignorer et mériterait à lui tout seul un Eternals 2.

L’ancien article datant du 09/11/2021

Alors que cela ne fait même pas une semaine qu’Eternals est sorti sur les écrans, tout le monde se demande sur la suite. Mais les chances d’un deuxième opus vont énormément varier selon la performance du box-office du long métrage. Néanmoins, Nate Moore, producteur au sein du studio Marvel, soutient que le choix dépendra surtout des aspects artistiques.

Eternals : des avis partagés dès son arrivée

Même si Eternals a été accueilli avec des réactions plutôt mitigées, une rareté pour la machine bien huilée qu’est Marvel, certains cinéphiles attendent déjà le volume 2. Appartenant à la phase quatre du MCU, le film dévie des classiques du studio. Cela a visiblement déçu certains fans. Néanmoins, son concept-art et son casting inclusif sont appréciés par d’autres.

En tout cas, le premier weekend d’Eternals a occasionné un chiffre de 161 millions de dollars dans le monde, selon les rapports de Variety, deuxième meilleur lancement depuis la pandémie. Le Shang-Chi de septembre, pourtant bien accueilli par le critique et les spectateur, reste loin derrière.

Néanmoins, Eternals n’a pas pu dépasser Venom, Black Widow ni même Shang-Chi aux Etats-Unis pour son premier weekend. Des résultats qui pour certains témoignent déjà de l’échec commercial du projet.

Qu’en dit le producteur sur un Eternals 2 ?

« Nous avions l’impression qu’il y avait suffisamment d’histoires pour qu’il s’agisse d’un univers contenu ». Cette phrase de Nate Moore, producteur chez Marvel, marque son penchant sur un Eternals sans suite. De plus, selon le Toronto Sun, celui-ci a affirmé que « ce n’est pas quelque chose d’incontournable », en parlant d’une suite.

Toutefois, il reste apparemment ambivalent dans les perspectives d’un Eternals 2. « De toute évidence, nous avons des idées sur où nous pourrions aller », disait-il. Le producteur a même précisé qu’ « il n’y a pas de règle stricte et rapide » quant à la continuité des aventures de Sersi et compagnies.

Quoi qu’il en soit, il est trop tôt pour discuter d’une suite pour Eternals. Sachant qu’Avengers : Infinity War a généré un sommet mondial de 2,8 milliards de dollars, on pourrait facilement croire qu’Eternals n’en est que déception.

Mais ce film de la phase 4 du MCU a été lancé dans une situation particulière, tout comme Shang-Chi qui a quand pourtant acquis un large public. Mais vu le concept plus sophistiqué d’Eternals, on se laisse supposer que c’est la raison de son audience restreinte.