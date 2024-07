Découvrez le teaser épique de « Captain America: Brave New World »

L'univers cinématographique Marvel connaît un bouleversement avec notre nouveau Captain America. Ceux qui n'ont pas suivi la série « Le Faucon et le Soldat de l'Hiver » sur Disney+ en 2021 ont dû attendre pour voir la suite.

Dans « Avengers : Endgame », Steve Rogers, joué par Chris Evans, a pris sa retraite en passant le flambeau à Sam Wilson, incarné par Anthony Mackie. Ce moment tant attendu arrive enfin avec le teaser du prochain film, « Captain America : Brave New World ».

La bande-annonce de « Captain America : Brave New World » révèle de nombreux points forts. Outre l'action intense, on voit l'ajout de Giancarlo Esposito dans le rôle d'un méchant mystérieux. L'introduction d'un certain Red Hulk ajoute une touche supplémentaire.

La politique obscure de ce quatrième film « Captain America » se concentre sur l'alliance fragile entre Sam Wilson et le candidat à la présidence Thaddeus « Thunderbolt » Ross.

Une refonte remarquée

En 2022, le film a confirmé que le rôle de Thaddeus Ross, précédemment interprété par William Hurt, serait remanié. Harrison Ford, une légende du cinéma, incarnera désormais ce personnage dans « Captain America : Brave New World ».

Cette annonce ajoute une touche de célébrité aux débuts sur grand écran de Sam Wilson en tant que Captain America. La nouvelle bande-annonce met en lumière ce changement important.

Le nouveau style de Thunderbolt Ross

Les fans de Marvel connaissent bien Thunderbolt Ross, le général militaire obsédé par la traque de Bruce Banner. Le personnage a été réintroduit dans le MCU, d'abord dans « Captain America : Civil War », puis dans d'autres apparitions.

Désormais, Ross s'apprête à marquer le MCU en tant que président des États-Unis Brave New World, sans sa moustache emblématique. Marvel a choisi de ne pas forcer Harrison Ford à porter une moustache à fin d'opter pour une approche humoristique. « Je dois admettre que je suis encore en train de m'habituer à ce nouveau look. », déclare Sam Wilson.

Marvel et le recasting

Marvel a déjà abordé le recasting avec humour dans « Iron Man 2 ». Lorsque Don Cheadle a remplacé Terrence Howard dans le rôle de James Rhodes, le changement a été géré avec une touche comique. « Écoutez, c'est moi. Je suis là, faites avec. Passons à autre chose. » a été la façon de gérer cette transition.

Dans « Brave New World », Harrison Ford montre son charme autodérision en faisant une remarque sur la moustache manquante. Marvel a choisi le meilleur homme pour remplacer William Hurt dans le rôle de Ross.

« Captain America : Brave New World » promet d'être un film riche en action et en rebondissements politiques. La bande-annonce a déjà captivé les fans et suscité de nombreuses discussions.

Le film sortira en salles le 14 février 2025. Les fans de Marvel peuvent s'attendre à une aventure épique avec de nouveaux visages et des surprises. Le MCU continue d'évoluer et à offrir des histoires captivantes et des personnages inoubliables.

Avec ces nouvelles perspectives, « Captain America : Brave New World » s'annonce comme un chapitre passionnant dans l'univers Marvel. Les fans attendent avec impatience de voir comment Sam Wilson portera le bouclier et affrontera les défis à venir.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.