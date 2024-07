Graldiator II : Russell Crowe serait-il jaloux de ne plus y figurer ?

Le rôle de Russell Crowe dans « Gladiator » de Ridley Scott a propulsé sa carrière vers de nouveaux sommets. Toutefois, l'annonce de « Gladiator II » suscite chez l'acteur des sentiments mitigés. Lors d'une récente interview, Crowe s'est exprimé sur cette suite et a dévoilé son point de vue sur le projet.

« Gladiator » a été un tournant pour Russell Crowe. Bien que ce fût son vingtième film, il l'a propulsé au rang de star mondiale. « Je travaille constamment, » a déclaré Crowe à Kyle Meredith. « Je refuse plus de choses que je ne peux en faire. » Cela montre la trajectoire incessante de sa carrière depuis « Gladiator ».

L'absence de Crowe dans Gladiator II

Russell Crowe ne fera pas partie de « Gladiator II ». Son personnage, Maximus Decimus Meridius, est mort à la fin du premier film. Malgré cela, il est fréquemment interrogé sur la suite. « Ils devraient me payer pour le nombre de questions qu'on me pose sur un film dans lequel je ne suis même pas, » a-t-il dit au Festival du Film de Karlovy Vary en 2023. Il a exprimé sa frustration de ne rien savoir sur le casting et l'intrigue de la suite.

Crowe a admis se sentir « légèrement mal à l'aise » à propos de la suite. Il se sent détaché puisque son personnage est « six pieds sous terre ».

Ce malaise a grandi lorsqu'il a appris certains détails de l'intrigue. « Quelques éléments que j'ai entendus, je me suis dit, ‘Oh non non non, ça ne fait pas partie du parcours moral de ce personnage. » Crowe estime qu'il n'a pas le droit d'influencer la suite, mais ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise.

Les sentiments mitigés de Crowe à propos de la suite sont évidents. Il ressent une « teinte de mélancolie » et une « teinte de jalousie« . Le nouveau film « Gladiator », dirigé par Paul Mescal, lui rappelle les opportunités que l'original lui a ouvertes.

Cependant, Crowe plaisante également sur le coût physique du rôle, en disant : « Je me souviens d'une époque où j'avais des tendons.«

Réserves concernant le Gladiator original

Fait intéressant, Russell Crowe avait également des doutes sur le « Gladiator » original. Il a admis avoir envisagé de quitter le projet plusieurs fois. « J'ai pensé à quelques reprises, peut-être que ma meilleure option est de monter dans un avion et de partir d'ici, » a-t-il confié à Vanity Fair. Le réalisateur Ridley Scott l'a rassuré en promettant qu'ils ne filmaient rien que Crowe ne croie à 100%.

Le processus de tournage de « Gladiator » était chaotique. Au début du tournage, seulement 20 pages du scénario étaient finalisées. Cela laissait l'équipe dans une course pour trouver l'histoire pendant le tournage.

Malgré le chaos, le produit final a été un succès. Crowe a été époustouflé lorsqu'il a vu le film pour la première fois. La réaction du public lors des projections a confirmé son impact. « Les gens étaient tellement connectés au film. Ils exprimaient cette connexion, » se souvient Crowe.

La carrière de Russell Crowe après Gladiator

L'acteur a remporté un Oscar pour sa performance dans « Gladiator ». Il a été de nouveau nominé l'année suivante pour « Un homme d'exception ». Malgré une image publique turbulente due à des bagarres en dehors des écrans, sa carrière est restée solide. « Gladiator » a consolidé sa place à Hollywood et il a continué à prendre des rôles diversifiés.

Bien que Russell Crowe ne revienne pas en tant que Maximus dans « Gladiator II », son héritage dans ce rôle demeure. Le parcours du personnage et la performance de Crowe ont laissé une impression durable sur le public. Les sentiments mitigés de Crowe concernant la suite reflètent son attachement au film original et son impact sur sa vie.

En somme, la carrière de Russell Crowe a été indéniablement influencée par « Gladiator ». Ses sentiments partagés à propos de « Gladiator II » soulignent son attachement au film original et à son personnage. À l'approche de la nouvelle suite, les réflexions de Crowe offrent un aperçu de l'héritage durable de « Gladiator » et des émotions complexes liées à sa continuation.

