Mad Max Fury Road : on sait enfin pourquoi Tom Hardy et Charlize Theron se détestaient sur le tournage

Découvrez les dessous des coulisses de Mad Max : Fury Road lorsque Tom Hardy et Charlize Theron ont failli se chamailler durant le tournage !

Après le phénomène Mad Max : Furiosa, un détail croustillant a été révélé concernant le premier film. Si vous ne le savez pas encore, durant le tournage de Mad Max : Fury Road (2015), la tension entre Tom Hardy et Charlize Theron était des plus palpables.

Bien que le film soit loué pour ses visuels époustouflants, ses séquences d'action intenses et ses performances convaincantes, il cache un secret des plus sombres. Quelle est donc cette pomme de discorde qui a entraîné l'animosité sur le plateau entre les deux acteurs ?

« Mad Max : Fury Road » : La tension d'une production ambitieuse à la Tom Hardy !

Mad Max : Fury Road était un projet ambitieux dès le départ. Réalisé par George Miller, le film est un reboot de la franchise emblématique Mad Max, avec Tom Hardy et Charlize Theron. La production a dû faire face à de nombreux défis.

Parmi cela, il faut noter les conditions météorologiques extrêmes dans le désert namibien, le calendrier de tournage exigeant et la pression de se montrer à la hauteur de l'héritage des films originaux.

Mais, le point qui a déclenché le conflit entre les deux acteurs c'est certainement leur approche différente hors caméra. Si Hardy reste dans la peau de son personnage même hors prise, Theron quant à elle préférait un côté plus soft. Du coup, la vision de l'un ne collait donc pas avec celle de l'autre !

Une journée toxique, des divergences créatives et bien plus encore !

L'incident entre Tom Hardy et Charlize Theron lors du tournage de Mad Max : Fury Road a débuté avec le retard de Hardy sur le plateau. Ce retard de trois heures a entraîné des frustrations, intensifiant la tension entre les deux acteurs. L'échange était des plus durs, entraînant une atmosphère toxique et insupportable durant cette journée, comme les membres de l'équipe l'avaient décrit.

L'autre point de divergence concernait également les différences créatives entre les deux acteurs. Hardy et Theron avaient des opinions bien arrêtées sur la façon dont leurs rôles devaient être interprétés. Cela a donné naissance à des conflits créatifs, ajoutant une nouvelle couche de tension entre les deux acteurs. Effectivement, chacun était à la recherche de l'attention et de l'approbation du réalisateur.

Quel est l'impact de ces tensions tout au long du tournage ?

La tension entre Hardy et Theron n'a pas seulement affecté leurs scènes communes, mais aussi l'ensemble de l'équipe. George Miller et les producteurs ont souvent dû intervenir pour arbitrer les conflits et maintenir la production sur les rails. Les membres de l'équipe auraient mis au point des stratégies pour les séparer hors tournage afin de minimiser les conflits.

Cependant, malgré cette animosité qui régnait hors écran, les performances de Hardy et Theron ont été très appréciées. Certains critiques ont même affirmé que leur tension dans la vie réelle ajoutait une couche supplémentaire d'authenticité à leur relation à l'écran. Quoi qu'il en soit, leur capacité à offrir des performances puissantes dans un contexte de conflit personnel témoigne de leur professionnalisme et de leur talent.

Tout est bien qui finit bien, même des années plus tard !

Une fois le tournage terminé, Hardy et Theron ont tous deux regretté leur comportement. Hardy a admis que le stress et la pression liée à son personnage étaient à l'origine de cette tension. Theron a également reconnu que les circonstances difficiles avaient exacerbé leur conflit.

Dans les années qui ont suivi la sortie du film, la tension s'est transformée en respect mutuel. Tom Hardy a même fait l'éloge du dévouement et de la performance de Theron durant le tournage de M. Cette dernière a reconnu l'approche unique de Hardy à l'égard de son métier. Les deux acteurs ont exprimé leur désir de dépasser leurs différences. Ils ont fait preuve d'un respect mutuel pour le travail de l'autre.

