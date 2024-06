Test du Roborock Qrevo Pro : Un aspirateur robot performant pour un intérieur impeccable

Le fabricant du Roborock Qrevo Pro promet une puissance d'aspiration améliorée pour une propreté impeccable, même dans les coins les plus difficiles d'accès. Nous avons fait le test pour savoir si l'achat de cet appareil constitue réellement un investissement judicieux pour un intérieur sans la moindre saleté.

Après l'annonce de son modèle phare, le S8 MaxV Ultra, la marque Roborock continue d'innover avec la présentation du Qrevo Pro au CES. Succédant à la version de l'année dernière, ce nouvel aspirateur robot laveur autonome se distingue par des améliorations notables. Tout en maintenant un prix inférieur à 1 000 euros, il est conçu pour offrir des fonctionnalités avancées dignes des modèles haut de gamme. Il promet notamment une puissance accrue, des bras articulés pour un nettoyage précis et une station de base améliorée. Dans ce test, nous évaluons si ces nouveautés en font une véritable révolution ou simplement une évolution raffinée.

Caractéristiques techniques

Dimensions du robot : 350 x 353 x 96,5 mm

: 350 x 353 x 96,5 mm Dimensions de la station de base : 340 x 487 x 521 mm

: 340 x 487 x 521 mm Autonomie maximale annoncée : 180 minutes

: 180 minutes Poids du produit : 3,8 kg sans la borne de recharge et 11,8 kg avec

: 3,8 kg sans la borne de recharge et 11,8 kg avec Puissance d'aspiration : 7 000 Pa

: 7 000 Pa Niveau de bruit le plus bas : 65 dB

: 65 dB Puissance de la batterie : 6 400 mAh

: 6 400 mAh Système de lavage : deux vadrouilles rotatives (200 tours par minute)

Le design du Roborock Qrevo Pro

Le Roborock Qrevo Pro séduit par son design élégant et moderne. Son allure compacte et circulaire s'intègre harmonieusement dans n'importe quel intérieur sans dénaturer la décoration existante. Cette forme est non seulement attrayante, mais également fonctionnelle. De plus, les éléments de nettoyage situés en dessous sont judicieusement placés pour maximiser l'efficacité de nettoyage, même dans les coins difficiles d'accès. Ils comprennent deux serpillères rotatives, une brosse centrale et une brosse latérale.

Sur le dessus du Qrevo Pro, deux boutons permettent une utilisation simple pour démarrer l'appareil ou le renvoyer à sa base. Un couvercle est également présent pour dissimuler un bac à poussière amovible. Celui-ci est conçu pour se vider automatiquement via la station d'accueil, évitant ainsi les manipulations fréquentes.

La borne de recharge, compacte et discrète, dispose de réservoirs d'eau propre et usée de grande capacité. Elle assure plusieurs cycles de nettoyage avant de nécessiter un remplacement. De plus, elle est en mesure de chauffer l'eau à 60 °C pour un nettoyage plus approfondi des serpillères. Un autre point fort de cette station est également son système de gestion des câbles. Toutefois, le recours à des sacs jetables pour la poussière, bien que pratique, soulève des préoccupations économiques et écologiques. Malgré ce point, cet aspirateur robot de la marque Roborock est apprécié pour ses finitions soignées et ses fonctionnalités avancées. Il constitue donc un choix esthétique pour les foyers modernes, tout en favorisant une propreté impeccable.

La performance du Roborock Qrevo Pro en matière de nettoyage

Le Roborock Qrevo Pro excelle dans l'élimination de la poussière et des poils d'animaux. En effet, il dispose d'une puissance d'aspiration accrue de 7 000 Pa, contre seulement 5 500 Pa pour le modèle précédent. Il offre plusieurs niveaux d'aspiration, allant du mode « Silencieux » au mode « Max+ », ainsi que des options de nettoyage standard ou rapide. De plus, son système de détection automatique ajuste la puissance en fonction de la saleté détectée.

Ce nouvel aspirateur laveur de Roborock est équipé de serpillères rotatives qui tournent à 200 tours par minute. Il propose une performance bien supérieure aux systèmes de vibration fixes couramment utilisés. En outre, l'innovation majeure de ce modèle réside dans le « FlexiArm Design ». Il s'agit d'un bras articulé permettant d'incliner les serpillères pour un nettoyage plus précis des coins et des bords. Cette fonctionnalité améliore considérablement la propreté autour des meubles et autres obstacles.

Le Qrevo Pro propose également quatre modes de lavage : rapide, standard, approfondi et approfondi+, avec des réglages de débit d'eau adaptés à la saleté du sol. Il peut également détecter les tapis et ajuster l'aspiration en conséquence, tout en élevant les serpillères pour éviter de les mouiller. Ces différentes capacités en font un appareil polyvalent et efficace. Après chaque cycle, l'aspirateur robot retourne à sa base où les vadrouilles sont automatiquement nettoyées et séchées, garantissant une maintenance minimale pour des performances maximales.

L'interface de l'application mobile dédiée

L'application mobile dédiée au Roborock Qrevo Pro est à la fois intuitive et complète. Riche en fonctionnalités, elle rend la gestion de l'appareil simple et efficace. Disponible sur le Play Store et l'App Store, elle se télécharge facilement en scannant le QR code fourni avec l'aspirateur robot. Une fois installée, elle permet de contrôler tous les produits Roborock de votre domicile depuis une interface unique. À partir de l'écran d'accueil, il suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer un nettoyage complet de la maison. Vous pouvez également cibler des pièces ou des zones spécifiques. L'application offre une grande flexibilité avec de nombreuses options de personnalisation, notamment :

le réglage des paramètres de nettoyage ;

la gestion des cartes ;

l'ajustement de la voix et du volume du robot.

Une fonctionnalité pratique est la possibilité d'épingler une zone sur la carte pour y envoyer l'aspirateur laveur directement. Vous pouvez également le diriger manuellement avec une manette virtuelle pour nettoyer des taches précises. L'historique de nettoyage permet de consulter les surfaces couvertes et la durée des sessions. Il affiche aussi le nombre de lavages de la serpillière, offrant une vue détaillée des performances de l'appareil.

Il convient de préciser que grâce à ses capteurs, le Qrevo Pro enregistre le niveau de saleté des différentes zones. L'application estime le temps restant avant de devoir laver ou remplacer les composants comme le filtre ou les brosses. De plus, elle reçoit régulièrement des mises à jour, assurant un suivi et des améliorations constantes. En somme, l'application Roborock combine facilité d'utilisation et fonctionnalités avancées, permettant une gestion optimale de l'aspirateur robot.

Le système de navigation du Roborock Qrevo Pro

Le système de navigation du Roborock Qrevo Pro est à la fois précis et sophistiqué. Équipé d'un LiDAR pour une cartographie détaillée de votre espace, il garantit un nettoyage méthodique et efficace. De plus, grâce à la technologie Reactive Tech, le robot identifie et évite les plus petits obstacles. Il mémorise aussi leur emplacement pour des nettoyages futurs encore plus efficients. Vous pouvez également marquer des zones spécifiques, comme les emplacements des accessoires pour animaux, pour ajuster la puissance d'aspiration.

Le robot commence son nettoyage par les murs avant de passer au centre des pièces. L'application permet de personnaliser la direction du nettoyage en fonction de l'orientation du parquet, réduisant ainsi les risques de traces. La fonction « Smart Plan » utilise l'intelligence artificielle pour optimiser le parcours de nettoyage, bien que ses bénéfices ne soient pas toujours évidents dans la pratique.

Le Roborock Qrevo Pro est capable de créer et de mémoriser des cartes pour différents étages. Cependant, il doit être déplacé manuellement entre les niveaux. Il identifie également les vides pour éviter les chutes. Lors de l'installation initiale, l'aspirateur robot cartographie votre maison de manière autonome, reconnaissant les pièces, les types de sols et les meubles. En cas de blocage ou de problème, l'application envoie une notification et permet de définir des zones interdites pour éviter des obstacles récurrents.

L'autonomie et le niveau de bruit du Roborock Qrevo Pro

Le Roborock Qrevo Pro se distingue par son autonomie impressionnante et son fonctionnement silencieux. Avec une batterie permettant jusqu'à 180 minutes de nettoyage continu, il peut couvrir de grandes surfaces sans interruption. Sur une charge complète, il peut nettoyer des surfaces allant jusqu'à 200 m² en une seule session. Lorsqu'il reste 14 % de batterie, il retourne automatiquement à sa station de charge, où il met environ deux heures pour se recharger complètement. Si la batterie s'épuise avant que le nettoyage soit terminé, le robot reprend automatiquement là où il s'était arrêté une fois rechargé.

En termes de bruit, le Qrevo Pro est relativement discret pour un aspirateur robot. En mode standard, il produit un niveau sonore de 50 dB et atteint 60 dB en mode max, utilisé principalement sur les tapis. Ce fonctionnement silencieux le rend idéal pour une utilisation quotidienne sans perturber la tranquillité de votre domicile. Cette combinaison d'autonomie longue et de fonctionnement discret fait du Qrevo Pro un choix excellent pour maintenir votre maison propre avec un minimum d'interruption.

Roborock Qrevo Pro L'aspirateur robot qui allie puissance accrue, autonomie généreuse et bras articulé pour un intérieur impeccable Voir l'offre Verdict Le Roborock Qrevo Pro perfectionne un modèle déjà convaincant. Sa puissance d'aspiration accrue élimine efficacement poussière et poils d'animaux, tandis que le bras articulé des serpillières optimise le nettoyage des coins. La station chauffante réduit le besoin de lavage manuel des serpillières. Avec une autonomie robuste, une navigation précise et une application facile à utiliser, cet aspirateur robot est un excellent choix. À moins de 1 000 euros, il offre la possibilité de maintenir votre maison propre sans effort, vous permettant de consacrer plus de temps à vos loisirs. Le Qrevo Pro est un investissement que vous ne regretterez pas pour un intérieur impeccable. On aime Bras articulé améliorant l'efficacité des serpillières

Excellente puissance d'aspiration

Autonomie généreuse

Application très intuitive On aime moins Utilisation de sacs jetables pour la poussière

Fréquence élevée de remplacement des brosses

