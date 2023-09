Roborock sort des aspirateurs robots abordables aux caractéristiques premiums

Lors de l’IFA 2023 à Berlin, Roborock a dévoilé trois nouveaux aspirateurs robots abordables qui viennent enrichir leur gamme. Il s’agit du Q5 Pro, du Q8 Max, et de l’aspirateur-balai Dyad Pro Combo. Ces appareils offrent des améliorations notables à des prix compétitifs.

Roborock Q5 Pro et Q8 Max : Des aspirateurs robots révolutionnaires à prix abordables

Le Q5 Pro est disponible en deux versions. La version autonome est proposée à 349 € et la version Q5 Pro Plus est vendue à 499 €. Cette dernière inclut une station de charge à vidage automatique.

D’un autre côté, le Q8 Max est proposé à 499 € en version autonome. En revanche, la version Q8 Max Plus est vendue à 699€. Ces deux modèles seront disponibles à l’achat en octobre.

Q5 Pro : L’évolution du Q5

Pour ses nouveaux aspirateurs robots abordables, Roborock a misé sur d’importantes mises à jour. Le Q5 Pro se distingue par l’intégration du nouveau système de brosse DuoRoller de Roborock. Ce système comprend deux brosses en caoutchouc qui fonctionnent en sens opposés. Cela permet une collecte de la saleté plus efficace. En plus de cela, il est équipé d’une fonction de lavage.

Sa puissance d’aspiration atteint 5 500 pa. Aussi, il dispose d’un bac à poussière de 770 ml. Avec l’application Roborock, vous pouvez planifier les tâches de nettoyage, créer une carte de votre maison et définir des zones interdites. D’ailleurs, une nouvelle fonction identifie les zones problématiques et vous suggère de créer des zones interdites.

L’application offre également une option de nettoyage rapide, permettant au robot de fonctionner 30 % plus rapidement. De plus, vous pouvez spécifier une direction de nettoyage. Ainsi, le robot suivra les joints de sol en bois ou en carrelage.

Q8 Max : L’amélioration du Q5 Pro

Outre le Q5 Pro, Roborock a miser sur un aspirateur robot encore plus aboutie mais, toujours a un prix abordable. Il s’agit du Q8 Max qui intègre le système d’évitement d’obstacles Reactive Tech, réduisant les risques de blocage.

Il est également équipé d’une fonction de lavage. De plus, il possède un réservoir d’eau de 350 ml. Cependant, il ne propose pas toutes les fonctionnalités de lavage avancées de certains autres modèles de Roborock.

Dyad Pro Combo : l’aspirateur 5-en-1

Le dernier atout de Roborock et non des moindres parmi ses nouveaux aspirateurs robots abordables, c’est le Dyad Pro Combo. C’est un produit polyvalent capable de nettoyer les sols humides et secs. De plus, il peut se transformer en aspirateur-balai pour une utilisation plus flexible.

Doté d’une puissance d’aspiration de 17 000 pa, il dispose également d’une brosse multisurface. De plus, il est équipé de divers accessoires. Un capteur intelligent ajuste automatiquement la puissance en fonction du niveau de saleté du sol.

Lorsque vous rangez l’aspirateur, il se nettoie et se sèche automatiquement. Le Dyad Pro Combo sera disponible au prix de 699 € et sera également lancé en octobre.

Ces nouveaux robots aspirateurs et aspirateurs-balais de Roborock offrent des performances améliorées. De plus, ils intègrent des fonctionnalités innovantes. Cela les rend particulièrement attrayants pour les amateurs de technologie. En outre, ils conviennent aux personnes à la recherche de solutions de nettoyage haut de gamme.