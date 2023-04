Roomba vs Roborock : qui sortira vainqueur du duel des aspirateurs robots ?

Qui produits les meilleurs aspirateurs robots entre le Roomba et le Roborock ? Découvrez-le notre face à face Roomba vs Roborock.

Roomba et Roborock sont deux grands robots aspirateurs figurant parmi les meilleurs aspirateurs robots du moment. Ils possèdent tous les deux une technologie avancée et des compétences de nettoyage robustes. Ces deux marques font toutes les deux l’unanimité dans le monde des aspirateurs. Vous hésitez à choisir entre ces deux marques ? Suivez notre duel Roomba vs Roborock pour vous aider à décider lequel des deux est le meilleur.

Roomba, des aspirateurs robots haut de gamme

Conception :

Arrondie avec des brosses en caoutchouc.

Ajustement automatique

Modèle avec des brosses latérales et un avant aplati pour aider à nettoyer plus efficacement les plinthes et les coins

Durable et polyvalente dans une maison moyenne

Modèles disponibles : La ligne S9, la ligne j7 , la ligne i3.

Batterie : Autonome allant jusqu’à 120 minutes

Puissance de nettoyage : 2 500 Pa

Fonctionnalités intelligentes :

Imprint Smart Mapping pour scanner, apprendre et étiqueter les pièces de votre maison.

Un nettoyage ponctuel s’il y a un désordre spécifique à nettoyer.

une détection de saleté : quand un endroit est plus sale afin que le robot augmente la puissance de nettoyage.

Vider automatiquement leurs poubelles

Alexa, Siri et Google Assistant pour des instructions sonores.

Capacités de nettoyage : Appareils capables de nettoyer et d’aspirer sans aucune intervention manuelle.

Prix : Le modèle haut de gamme coûte plus de 500 euros (souvent plus de 1000 euros au lancement).

Roborock, des aspirateurs robots performants

Conception :

Arrondie avec des brosses en caoutchouc.

Ajustement automatique

Modèles hybrides avec des capacités supplémentaires pour le nettoyage

Modèles disponibles : S8, S7, Q7 et E5

Batterie : Plus grandes qui peuvent durer jusqu’à 200 minutes

Puissance de nettoyage : 6 000 Pa pour le S8Pro ultra

Fonctionnalités intelligentes :

Utilise la technologie lidar pour cartographier les pièces

Contrôler via l’application

Fonctionne également avec les commandes vocales Alexa et Google Home.

Possibilité de retourner à leurs stations et de vider leurs bacs,

Capacités de nettoyage : Appareils capables de nettoyer et d’aspirer sans aucune intervention manuelle.

Prix : Le modèle haut de gamme coûte plus de 500 euros.

Conclusion du duel Roomba vs roborock

Ces deux marques sont toutes les deux meilleures. Roomba dispose d’une technologie intelligente supérieure, mais Roborock est très impressionnant avec ses niveaux de puissance potentiels et la combinaison fréquente d’aspiration et de vibration de vadrouille sonique. Par rapport à ses caractéristiques internes, ils sont tous les deux construits selon des normes élevées, alors choisissez celui qui sait capter votre attention.