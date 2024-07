[PRIME DAY] – Déléguez vos tâches de nettoyage au Roomba Combo j9+

Le Roomba Combo j9+ d'iRobot combine aspiration puissante et lavage en profondeur pour des sols impeccables. Profitez de cette offre spéciale avec une réduction de 13% et des facilités de paiement attractives. Avec ses fonctionnalités intelligentes et son design élégant, il s'adapte parfaitement à votre intérieur.

Le Roomba Combo j9+, jamais vu à ce prix !

Pour une maison propre et sans effort, rien de mieux que ce robot aspirateur et laveur. Le Roomba Combo j9+ est maintenant disponible avec une réduction exclusive de 13%. Au lieu de 799,00 euros, vous pouvez l'obtenir pour seulement 699,00 euros. Saisissez cette chance unique de bénéficier de la technologie de pointe à un prix imbattable !

Et ce n'est pas tout, facilitez votre achat avec le paiement en 4 fois et révolutionnez votre quotidien grâce à ce robot ménager exceptionnel. Ne manquez pas cette opportunité pour transformer votre ménage quotidien !

Les caractéristiques distinctives du Roomba Combo j9+

Le Roomba Combo j9+ est bien plus qu'un simple aspirateur. Cet appareil 2-en-1 allie une aspiration puissante et un nettoyage humide en profondeur, pour des sols impeccables en un seul passage. Grâce à ses trois niveaux d'aspiration et sa technologie CarpetBoost, il élimine la saleté des tapis, des moquettes et des sols durs sans effort.

Une technologie de pointe pour un nettoyage intelligent

Ce robot n'est pas seulement puissant, il est aussi intelligent. Avec la fonction Dirt Detective, le Roomba Combo j9+ analyse ses précédentes missions pour identifier les zones les plus sales de votre maison et ajuster ses paramètres en conséquence.

Que ce soit l'aspiration, le frottement ou le nombre de passages, tout est optimisé pour un nettoyage parfait. De plus, avec le mode SmartScrub, il frotte d'avant en arrière avec une pression constante pour éliminer les taches tenaces.

Une autonomie inégalée pour un confort maximum

Imaginez un ménage autonome pendant 30 jours sans intervention de votre part. Grâce à sa station d'autovidage et d'auto-remplissage, ce robot aspirateur vide son bac à saleté et remplit son réservoir d'eau automatiquement. Après chaque nettoyage, il retourne à sa base pour se recharger et être prêt pour la prochaine session.

Une conception premium et discrète

Le design de cet appareil et de sa station Clean Base est conçu pour s'intégrer harmonieusement dans votre intérieur. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il est non seulement performant, mais aussi esthétiquement agréable. De plus, la station de charge offre un espace de rangement pratique pour les sacs et lingettes supplémentaires.

Sécurité et efficacité maximales

Le Roomba Combo j9+ est doté de la navigation PrecisionVision et du logiciel iRobot OS, qui lui permettent d'éviter les obstacles comme les câbles, les chaussures ou les déjections animales. Ce système de navigation avancé garantit un nettoyage efficace et sans incident.

Profitez de cette offre exceptionnelle sur un robot aspirateur et laveur de sols haut de gamme. Commandez dès maintenant et laissez-le s'occuper du ménage à votre place !

