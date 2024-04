Fonctionnement du robot aspirateur : composants, cycles et systèmes de nettoyage

L'apparition du robot aspirateur a révolutionné la façon dont nous nettoyons nos maisons. Que ce soit pour se débarrasser de la poussière ou d'autres saletés, cet appareil autonome offre une alternative efficace et pratique à l'aspirateur classique. Analysons en profondeur comment fonctionne un robot aspirateur et comment il améliore notre quotidien.

Les composants clés du robot aspirateur

💠 Des capteurs de détection

Ils aident le robot à identifier les objets, les parois et les meubles autour. Ce qui lui évite les collisions et optimise son parcours de nettoyage. Certains modèles sont également équipés de capteurs infrarouges. Ces deniers détectent les changements de niveau (tels que les escaliers) pour éviter les chutes accidentelles. Retrouvez de plus amples détails sur notre guide comparatif 2024.

💠 Une brosse rotative principale

Située au centre de l'appareil, cette pièce sert à ramasser la poussière et autres débris présents sur le sol en les dirigeant vers l'unité d'aspiration centrale. Elle est généralement conçue pour être flexible afin de s'adapter aux différentes surfaces et d'assurer un nettoyage optimal.

💠 Des brosses latérales

Ces accessoires sont situés de part et d'autre du robot aspirateur. Ils permettent d'éliminer les saletés présentes le long des plinthes et dans les coins, afin qu'ils puissent être aisément capturés par la brosse centrale.

💠 Un système d'aspiration

C'est le cœur du robot aspirateur. Il lui permet de stocker la poussière et les débris dans un réservoir prévu à cet effet. Les systèmes d'aspiration peuvent varier en fonction des modèles et de leurs caractéristiques techniques.

Cette courte vidéo explique comment aspire le robot aspirateur et de quelles manières il passe la serpillère sur tout type de sol.

Le cycle de nettoyage d'un robot aspirateur :

Cartographie. Au début de son cycle de nettoyage, le robot commence par cartographier l'espace à nettoyer. Cette information peut aussi être enregistrée. Il utilise pour cela ses capteurs et, pour certains modèles, une caméra intégrée. Grâce à cette cartographie, le robot sera en mesure d'optimiser son parcours. Ainsi, il couvre efficacement toute la surface sans passer plusieurs fois au même endroit.

Nettoyage. Dans cette phase, le robot procède au ramassage de la poussière et des débris sur le sol grâce aux brosses rotatives et l'unité d'aspiration. Le balayage systématique de la surface selon un parcours optimisé. Ce dernier lui permet d'éviter les zones déjà nettoyées et de minimiser le temps de travail.

Nettoyage en profondeur (en option). Certains modèles de robot aspirateur proposent également un mode utilisant un mélange d'eau et de détergent. Cette solution est appliquée sur le sol avant de passer l'aspirateur. Ce qui permet non seulement d'enlever la poussière, mais aussi d'éliminer les taches persistantes et les bactéries.

Retour à la base. À la fin de son cycle de nettoyage, ou lorsque sa batterie atteint un niveau trop bas, le robot retourne automatiquement à sa station de charge pour se recharger en vue du prochain cycle. Durant cette phase, il peut aussi vider son réservoir de poussière dans un sac collecteur situé sur la base, selon les modèles. Nous vous conseillons de lire :

➕ Un gain de temps

Puisqu'il effectue le nettoyage tout seul sans supervision, vous pouvez vaquer à vos occupations pendant que l'appareil travaille – que ce soit pour vous détendre, vous consacrer à d'autres tâches ménagères ou profiter de votre famille. Mieux encore, certains modèles peuvent être programmés pour fonctionner à une heure précise de la journée, et ainsi nettoyer la maison pendant que vous êtes au travail ou à l'extérieur.

➕ Une qualité de nettoyage optimisée

Grâce à son parcours optimisé et à ses différentes brosses, le robot aspirateur est capable de nettoyer les moindres recoins de votre maison. De plus, certains modèles offrent des fonctions avancées telles que le nettoyage en profondeur au mélange d'eau et détergent, qui laisse le sol plus propre qu'un simple passage à l'aspirateur classique.

➕ Un entretien simplifié

Enfin, avec un robot aspirateur, l'entretien se résume généralement à vider régulièrement le réservoir de poussière et à nettoyer les différents filtres pour assurer une performance constante. Les modèles les plus avancés peuvent même effectuer cette étape tout seul lorsqu'ils retournent à leur base de chargement.