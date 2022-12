Découvrez comment cartographier votre maison avec un aspirateur Roomba pour un nettoyage automatique et personnalisé. En bonus, vous découvrirez les différentes fonctionnalités de ce robot aspirateur pour un quotidien simplifié !

Facilitez-vous la vie avec un robot aspirateur qui peut à la fois balayer, aspirer et passer la serpillère de manière intelligente. Avec le iRobot Roomba vous n’aurez qu’à appuyer sur le bouton et votre robot se charge de tout nettoyer. Parfaitement intelligent, il peut activer et utiliser ses fonctions de cartographie intelligente. Si vous vous demandez comment l’aspirateur iRobot Roomba peut effectuer cela, voici quelques points que vous devrez savoir.

A quoi sert la cartographie intelligente de l’aspirateur Roomba ?

Les aspirateurs robots Roomba d’iRobot lancés ces dernières années utilisent des capteurs qui peuvent « voir » autour d’une maison et cartographier l’espace. Cela est aussi le cas du nouveau Roomba Combo J7+.

Pourquoi ont-ils besoin de cartographier votre maison ? Afin d’offrir un niveau de nettoyage élevé et personnalisé. Une fois que le robot connaît votre plan en détail, vous pouvez débloquer la puissance de nettoyage des zones ainsi que des pièces.

Les robots iRobot les plus récents sont très intelligents et disposent un grand nombre de capteurs qui les aident à trouver leur chemin dans une maison. Le iRobot Roomba utilise une technologie appelée vSLAM (visual simultaneous localization and mapping).

Ce qui fait que lorsqu’il se déplace, il recherche des zones comme repères. Il se souvient ensuite de l’emplacement de ces repères afin de pouvoir s’orienter chaque fois qu’il soit activité. Il faut savoir que le robot Roomba utilise vSLAM pour créer ce qu’iRobot appelle Imprint Smart Maps. Votre aspirateur intelligent peut stocker plusieurs cartes dans sa mémoire.

La bonne nouvelle est que l’ajout de cette cartographie détaillée est facile. Nul besoin d’être un génie pour le faire, votre robot se charge de tout le travail. Lorsque vous utilisez votre aspirateur Roomba pour la première fois, il commence automatiquement à apprendre le plan de votre maison.

Cela peut prendre plusieurs passages sur plusieurs jours, en fonction de la fréquence à laquelle vous l’utilisez. Il existe plusieurs façons d’accélérer ce processus, à savoir :

Envoyer le robot plusieurs fois dans la même journée.

Programmer l’envoi du robot chaque matin pour qu’il nettoie pendant quelques jours jusqu’à ce qu’il génère la carte.

Faire un parcours spécial de cartographie sans que la fonctionnalité nettoyage ne soit mise en marche. Votre robot ne fait que parcourir l’ensemble des pièces pour collecter les données dont il aura besoin pour avoir un plan de votre maison.

Des conseils pour cartographier votre maison avec précision avec l’aspirateur Roomba

Il est bon de faire un peu de rangement avant d’envoyer votre robot en mission de cartographie. Ramassez tout ce qui pourrait le gêner et engendrer des obstacles tout au long de son parcours, à savoir les chaussures, les cartons et autres. Laissez les portes ouvertes pour que votre robot puisse entrer dans les pièces que vous voulez qu’il nettoie.

Il est également préférable de commencer le processus de cartographie du Roomba avec sa station de vidage, sinon il risque de s’embrouiller et de dessiner une carte inexacte. Gardez à l’esprit que les retours en arrière et les mouvements maladroits sont normaux pendant le processus de cartographie, et que les choses deviendront plus uniformes à mesure que l’aspirateur connaîtra mieux votre lieu de vie.