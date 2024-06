Test de la Amazfit Active,  une belle montre Lifestyle & Business

Vous êtes à la recherche d'une montre connectée dont le rapport qualité/prix est équivalent ? Une montre qui peut vous procurer de l'aide au quotidien afin de gérer votre emploi du temps ? L'Amazfit Active est sans doute le modèle qu'il vous faut, et nous avons récemment testé ce modèle.

Parmi les modèles de smartwatch conçues par la marque Amazfit, l'Active est un produit qui mérite que votre attention soit portée sur lui. Comme ses prédécesseurs, il a beaucoup à offrir. De même son prix semble très abordable pour un produit de cet acabit.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 42.36×35.9×10.75mm

42.36×35.9×10.75mm Ecran : AMOLED 1.75″ 390×450 pixels et 341 ppi

AMOLED 1.75″ 390×450 pixels et 341 ppi Poids : 24g modèle standard et 27g (Lavender Purple)

24g modèle standard et 27g (Lavender Purple) Etanchéité : 5 ATM

5 ATM Autonomie : 10 jours en usage intensif, 14 jours en usage typique, 30 jours en économie d'énergie

Présentation de l'Amazfit Active

L'Amazfit Active est le dernier né de la gamme de trackers de fitness économiques de la marque. Il est placé dans la catégorie « Lifestyle & Business ». C'est une montre connectée dont le prix est similaire à celui de la GTS 4 et la GTS 4 Mini. Et cet appareil est proposé en trois variantes de couleur. Vous pouvez choisir entre le fait d'avoir une Active Midnight Black, Petal Pink et Lavender Purple.

Cette smartwatch GPS est légère comme une plume. Dès l'achat, il est dit qu'elle est livrée avec un large éventail de fonctions de suivi et d'applications pratiques. Cependant, pour savoir si les affirmations dites sont vraies, nous avons testé les performances de l'Amazfit Active en réel.

Design

De prime abord, le boîtier de l'Amazfit Active est en plastique. Le fabricant a également inclus un cadre en aluminium autour de l'écran rectangulaire de 1,75 pouce. Le verre trempé protège celui-ci.

Il n'y a qu'un seul bouton physique et un microphone. Ils sont situés sur le côté droit, sous le cadre métallique. Le bouton offre une forte réaction tactile quand on y touche. Et le haut-parleur situé sur le côté gauche est audible dans un environnement calme.

Le bracelet en silicone de l'Amazfit Active que nous avons pour ce test mesure 0,78 pouce de large et semble assez solide et confortable. Les leviers situés sur les barres de ressort permettent de le remplacer sans utiliser d'outils.

L'écran AMOLED de 1,75 pouce, d'une résolution de 390 x 450, est le principal moyen d'interagir avec l'Active. Il est plutôt lumineux et coloré, ce qui est pratique. Puis, il s'avère qu'il réagit bien aux pressions et aux glissements. Sinon, nous avons également constaté que la montre dispose d'une fonction AOD (Always On display). Ce qui offre la possibilité de garder l'écran allumé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

A part cela, ce modèle est léger puisqu'il ne pèse que 24 g sans sangle. Nous pouvons d'ores et déjà vous dire que nous n'avons eu aucun problème de poignet lors de nos essais. Puis, comme le bouton situé sur le côté droit dépasse à peine du boîtier, nous n'avons rencontré aucun problème de saisie pendant le test.

Particularités de l'Amazfit Active

Ensuite, selon le descriptif du produit, cet appareil est compatible avec les appareils iOS et Android. C'est assez pratique. Que vous possédiez un iPhone ou un simple smartphone fonctionnant sous Wear OS, elle pourra être couplée avec.

Pour suivre, vous pouvez passer des appels téléphoniques directement depuis l'écran de l'Amazfit Active. La qualité du son est satisfaisante, sans bruit de fond. Néanmoins, le volume de transmission est relativement faible pour les deux interlocuteurs. Et il faut tout de même préciser que comme la smartwatch ne dispose pas de sa propre carte SIM, les appels téléphoniques ne sont possibles que lorsqu'elle est connectée par Bluetooth au réseau de votre smartphone.

Sinon, pour communiquer plus facilement avec vos proches, elle dispose de sa propre application téléphonique. Là, nous avons pu consulter notre liste d'appels et nos contacts fréquemment utilisés. Il est possible d'y ajouter jusqu'à 50 contacts favoris (démarche à effectuer manuellement dans l'application).

Après, l'Amazfit Active que nous avons testé comprend également un champ numérique pour la saisie manuelle de numéros. Et lorsqu'elle marche le porteur reçoit une notification à chaque fois qu'une personne appelle. Comme nous, vous ne manquerez donc pas les courriels électroniques qui vous sont destinés.

Ensuite, il est plutôt amusant que l'Amazfit Active puisse afficher des emojis pré formulés. Toutefois, elle ne prend pas en charge l'affichage d'images. Il est possible de répondre aux messages, mais cela se limite à des réponses courtes. L'ordre et le contenu de ces réponses courtes peuvent être personnalisés dans l'application Zepp.

Options de suivi de la santé

En poursuivant notre test des capacités de l'Amazfit Active, nous avons par la suite découvert que la montre connectée offre un large éventail de fonctions de santé. Et il faut aussi mentionner l'ajout de la fonction « readiness ».

Elle évalue six aspects différents du corps. Il s'agit de la récupération physique, la récupération mentale, la fréquence cardiaque pendant le sommeil. Puis vous avez la variabilité de la fréquence cardiaque pendant le sommeil, la qualité de la respiration et la température.

La récupération physique est déterminée en fonction du niveau d'activité, de la fréquence cardiaque et du niveau d'entraînement. Tandis que la récupération mentale repose sur des facteurs tels que le sommeil et le niveau de stress. Le logiciel combine ces éléments pour générer un score allant de 0 à 100.

Cela indique le niveau de performance du porteur tout au long de la journée. Les données de la smartwatch peuvent être reliées de manière transparente à des comptes tiers. Vous avez notamment Google Fit, Strava, Relive, Adidas Running et Komoot.

Fonctions pour les sportifs

Par la suite, l'Amazfit Active propose des options d'entraînement étendues. Elle est capable de suivre plus de 120 types de sports différents. Du jogging au cyclisme en passant par les sports électroniques et les jeux de société, vous pouvez tout faire. L'application de votre montre est là pour vous permettre d'analyser le niveau d'efforts fourni.

Quand nous avons fait un jogging, l'Active a déclenché une alarme lorsqu'on a quitté nos zones de fréquence cardiaque enregistrées. Puis, elle nous a informés de notre condition physique après des sections spécifiques. Cela s'est fait tous les kilomètres.

Par contre, si vous êtes 100% francophone, il va falloir se mettre à apprendre la langue de Shakespear, car certaines commandes sont en anglais. La montre peut également compter automatiquement les tours. Elle peut afficher votre allure virtuelle ou vous aider à maintenir une cadence spécifique. En fait, les options variant en fonction du sport pratiqué.

L'Amazfit Active recueille des données et enregistre les itinéraires que vous préférez prendre pendant les activités de plein air. L'application Zepp peut également vous aider dans ce domaine.

Zepp, l'application sportive de cette smartwatch

Lors de notre test de l'Amazfit Active, il s'avère que l'application Zepp est au centre de tout. Pour une analyse plus approfondie et un suivi de vos progrès en matière de sport, il est possible de souscrire un abonnement à « Zepp Fitness ». Selon le descriptif du produit, vous pourrez alors communiquer avec un coach virtuel. Il pourra vous fournir des suggestions pour améliorer votre entraînement par chat. Néanmoins, nous n'avons pas testé cette option.

Les fonctions standards de l'application sont déjà assez satisfaisantes à notre gout. La création d'un plan d'entraînement individuel dans l'application est gratuite. Et les progrès sont affichés dans le logiciel. La smartwatch peut rappeler aux utilisateurs les séances d'entraînement à venir. Elle peut aussi leur offrir une assistance pendant les séances d'entraînement en leur fixant des objectifs à atteindre.

Sinon, l'application permet aux utilisateurs de limiter le suivi automatique à des sports spécifiques. Lorsque nous avons porté la montre pendant nos séances de sport, le logiciel a reconnu les activités pratiquées.

Autonomie de la batterie

Enfin, l'Amazfit Active possède une bonne durée de fonctionnement. Selon l'entreprise, elle peut durer jusqu'à 14 jours avec une seule charge en usage typique. Mais lorsque nous l'avons utilisé, en suivant nos activités régulièrement et en gardant l'écran allumé toute la journée, la montre a duré environ 12 à 13 jours, ce qui est plutôt bien.

Sa batterie de 300mAh marche donc bien. Cette autonomie passe à 10 jours en cas d'utilisation intensive et à 30 jours en mode d'économie de batterie. Puis, lorsqu'on a utilisé le GPS pour un suivi de données en extérieur, son autonomie était de 16 heures.

Sur la base de notre expérience, l'Active est tout à fait capable de durer entre une semaine et plus. Pour durer plus longtemps, il faut désactiver les fonctions de suivi de la santé les plus avancées. Et en échange, il faut sacrifier le mode d'affichage permanent, ce qui réduit sensiblement la charge de la batterie. La baisse quotidienne de la batterie peut aller de 5 à 10 % selon les fonctions utilisées.

Quand elle est à plat, le chargement de l'Active de 0 à 100 % prend environ 2 heures. Elle n'est pas pourvue d'un mode de charge rapide pour faire le plein d'énergie.

Amazfit Active Une montre connectée aux capacités intéressantes vendue sur Amazon Voir l'offre Verdict Au final, l'autonomie de cette smartwatch est excellente. Ses performances sont dignes d'un produit de milieu de gamme. Son design compact est tout à fait adapté aux multiples usages attendus en la portant. Elle est confortable en plus d'être légère. Après notre test, nous pouvons vous dire que l'Amazfit Active constitue une option économiquement intéressante pour ceux qui souhaitent suivre et améliorer leurs performances physiques. Cependant, la smartwatch Amazfit Active risque de ne pas répondre aux attentes des amateurs d'activités de plein air et de sports extrêmes. Cette smartwatch n'a pas été conçue pour résister à des conditions difficiles. Elle ne serait probablement pas performante. On aime Sa longue autonomie en usage typique

Prix abordable On aime moins Son aspect plastique

Volume du microphone assez faible

