Ian McKellen prêt à redevenir Gandalf pour « The Hunt for Gollum » ?

L'acteur légendaire Ian McKellen a récemment évoqué la possibilité de reprendre son emblématique rôle de Gandalf le Gris pour le prochain film dérivé de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, « The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ».

Une condition sine qua non

Dans des propos rapportés par The Times, McKellen a clairement indiqué qu'il n'hésiterait pas à renouer avec le célèbre magicien, à condition toutefois d'être encore en vie au moment du tournage. Une précision pragmatique de la part du comédien âgé de 83 ans.

« Il n'y a pour l'instant ni script, ni offre, ni même de plan défini. Mais j'ai entendu des rumeurs d'activité dans les contrées du Seigneur des Anneaux. Si je suis vivant à ce moment-là, j'adorerais rejouer Gandalf« , a-t-il confié.

Les contours du projet se précisent

Si aucun détail concret n'a encore fuité, certains éléments ont d'ores et déjà été confirmés par le studio Warner Bros. Ainsi, on sait que le film sera réalisé par Andy Serkis. Peter Jackson, Fran Walsh et Philippa Boyens seront de la partie en tant que producteurs.

L'intrigue devrait se concentrer sur les événements entourant la traque de Gollum, apportant un nouvel éclairage sur des pans de son histoire laissés dans l'ombre par les trilogies précédentes. Des rumeurs évoquent également de possibles interactions avec des personnages iconiques comme Aragorn, sur les conseils du magicien Gandalf.

Un nouveau chapitre très attendu

Bien que dépourvu de calendrier de production pour l'heure, « The Hunt for Gollum » est programmé pour une sortie en 2026. Il s'ajoutera ainsi au récent projet d'animation « The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim« , prévu pour décembre 2024.

Pour les fans de la franchise, l'éventuel retour d'Ian McKellen serait un immense motif de joie. Sa prestation oscarisée dans « La Communauté de l'Anneau » avait largement contribué au succès critique et populaire de cette épopée cinématographique.

Certaines voix sceptiques affirment que la déclaration de McKellen relève peut-être davantage d'une opération promotionnelle pour son autobiographie à paraître que d'une véritable annonce. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre : l'interprète de Gandalf restera à jamais associé à l'une des sagas les plus marquantes du 7ème art.

