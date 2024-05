Seigneur des Anneaux : Peter Jackson révèle l’intrigue de The Hunt for Gollum !

Le Seigneur des Anneaux : The Hunt for Gollum ! De quoi parle ce nouveau chapitre à la fois excitant et intriguant de la Terre du Milieu ?

Les fans du Seigneur des Anneaux sont sur le point d'être transportés de nouveau dans la magie de la Terre du Milieu. Cette année, nous aurons droit à la saison 2 de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, le 29 août prochain ; The Lord Of The Rings : The War Of Rohirrim, un film d'animation qui sortira en décembre ainsi qu'un prequel « Le Seigneur des Anneaux : The Hunt for Gollum ».

Ce nouveau chapitre, basé sur l'œuvre de J.R.R. Tolkien, promet une aventure épique, des personnages emblématiques et une intrigue captivante. Si vous avez été longtemps fasciné par Gollum et son histoire, ce prequel saura certainement répondre à toutes les questions que vous vous êtes posées ou presque. Explication !

Le Seigneur des Anneaux : The Hunt for Gollum, qu'est-ce qu'on peut attendre du film ?

Selon Peter Jackson, le producteur du film, ce prequel se déroule après les événements de « Le Hobbit » et bien avant « La Communauté de l'Anneau ». Le public va découvrir comme Sméagol, sous l'emprise de l'Anneau Magique se transforme en Gollum.

Il sera par la suite pourchassé par un groupe hétéroclite de héros, afin d'empêcher que l'Anneau ne tombe entre de mauvaises mains. L'histoire se déroule durant la période où Sauron resserre son emprise sur la Terre du Milieu. Retrouver Gollum, ainsi que « le précieux », devient donc une course contre la montre !

Qui seront les personnages qui donneront vie à ce prequel ?

Si vous avez adoré la saga le Seigneur des Anneaux, vous allez retrouver tous ses personnages emblématiques dans The Hunt for Gollum ! Aragorn, le loyal et courageux héritier du trône de Gondor fera partie de l'aventure.

Tout comme Legolas, l'habile archer elfe ainsi que Gandalf, le puissant magicien gris. De nouveaux personnages seront également introduits dans l'histoire. Ils insuffleront une nouvelle âme au film ainsi qu'une touche de fraîcheur afin de garantir une évasion épique hors du commun.

Des détails visuels vont garantir une totale immersion !

Vous vous demandez sûrement comment Le Seigneur des Anneaux : The Hunt for Gollum se place par rapport à ses prédécesseurs côté visuel ? Sachez que les producteurs promettent une immersion complète. Les premières images nous montrent la splendeur de la Terre du Milieu avec ses vastes paysages et ses cités majestueux.

Comme le but d'est d'immerger les spectateurs au cœur d'un univers féériques, les créatures fantastiques seront également de la partie, sans oublier les batailles épiques. Il faut croire que ce film a bénéficié d'une technologie de pointe en matière de création d'effets spéciaux. Qui plus est, la direction artistique est l'une des plus méticuleuses pour vous faire vivre l'essence même de l'univers Tolkien !

