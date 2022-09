Comment les Anneaux de Pouvoir diffère des livres de J.R.R Tolkien ?

Le voyage de Galadriel dans les Anneaux de Pouvoir est bien différent de son histoire dans les livres de Tolkien. Voici les principales différences.

Les deux premiers épisodes des Anneaux de pouvoir sont tout simplement spectaculaires. Cependant, contrairement à ce que le titre laisse entendre, l’histoire de cette série n’est pas une adaptation de du Seigneur des Anneaux de J.R.R Tolkien. La série est en effet une nouvelle histoire inspirée de plusieurs œuvres de cet écrivain. Voici les trois principales différences entre l’œuvre de JD Payne et de Patrick McKay et celle de Tolkien.

Les Anneaux de Pouvoir ne suit aucun des livres de Tolkien

L’histoire se déroule durant le Second Âge de la Terre du Milieu. Il se passe beaucoup de choses durant cette période, racontée dans Le Silmarillion, mais les détails sont rares. En effet, Le Silmarillion est plus un recueil historique d’événements qu’un livre narratif en soit.

Les créateurs de la série, McKay et Payne, ont donc parcouru tous les œuvres de Tolkien pour étoffer leur production. Ils se sont même inspirés des indices récoltés dans les chansons, les histoires des personnages. Toute la mythologie est donc profondément liée sans pourtant suivre aucun livre en particulier.

L’introduction de nouveaux personnages dans la Terre du Milieu

Les Anneaux de Pouvoir introduit de nombreux nouveaux personnages. Ils ne sortent cependant pas de nulle part. En effet, chaque histoire fait référence à d’autres ayant leur importance dans les œuvres de Tolkien. Ainsi, l’apparition de ces nouveaux personnages aide à combler les vides dans la chronologie de Tolkien. Ils créent autant d’histoires amusantes dans une œuvre comprenant des visages déjà familiers.

L’introduction de nouveaux scénarios

L’arrivée de nouveaux personnages dans les Anneaux de Pouvoir s’accompagne de nouvelles intrigues ou de modifications. Le principal changement trouvé est le recentrage de l’histoire de Tolkien sur Galadriel qui devient le personnage principal. Il y a aussi son projet de détruire Sauron une bonne fois pour toutes. L’histoire est cohérente avec celle de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Elle reste cependant assez différente pour pouvoir évoluer.

Ces nouveaux scénarios nous permettent aussi de découvrir d’autres endroits de la Terre du Milieu que l’on n’a pas encore vus à l’écran. Les Anneaux de Pouvoir ne se résume pas à une adaptation des œuvres de Tolkien. Elle s’évertue surtout à traduire et à préserver le sens et l’esprit de l’œuvre de Tolkien d’une histoire à une autre. En somme, les Anneaux de Pouvoir est un hommage à l’œuvre de Tolkien et un exercice de création de mythes.

