Les Anneaux de Pouvoir : découvrez les personnages de la série d’Amazon

Elfes, nains et humains, retrouvez tous les personnages principaux de la future série Les Anneaux de Pouvoir développée par Amazon Prime Video qui se déroulera dans l’univers du Seigneur des Anneaux.

Le Second Age e la Terre du Milieu est un temps paisible, du moins en surface. Après tout, c’est là que Sauron a jeté les premières graines de son mal et forgé l’Anneau Unique de Pouvoir. La série d’Amazon se déroulera à cette période.

Voici les personnages que l’on retrouvera à l’écran (quelques têtes déjà connues et d’autres nouvelles), et découvrez également la bande annonce officielle.

Les Anneaux du Pouvoir : les personnages de la nouvelle saga du Seigneur des Anneaux

Pour une première, des personnes de couleur donneront vie aux elfes, aux nains, aux humains et probablement plus. L’un des défauts les plus importants de la trilogie originale du Seigneur des anneaux était son manque de diversité et sa blancheur écrasante.

Galadriel

Dans Les Anneaux de Pouvoir, Galadriel est interprétée par Morfydd Clark. Elle a des milliers d’années de moins. Galandriel est aussi en colère et impétueuse qu’intelligente. Au début de la série, elle traque les assassins de son frère et dirige les armées du Nord.

Halbrand

Halbrand joué par Charles Vickers est un personnage original du Seigneur des Anneaux, créé pour Les Anneaux de Pouvoir. Il fuit son passé.

Celebrimbor

Celebrimbor semblera familier aux fans du Seigneur des Anneaux. C’est un forgeron elfique joué par Charles Edwards habile avec les métaux dont la magie a conduit à la forge des anneaux.

Princesse Disa

Princess Disa, interprétée par Sophia Nomvete, est également un personnage original. C’est une princesse naine.

Prince Durin IV

Le prince Durin IV est décrit comme le prince du royaume souterrain animé de Khazad-dûm. Owain Arthur jouera le prince Durin IV.

Arondir

Il s’agit d’un elfe sylvain joué par Ismael Cruz Córdova. Dans la tradition du Seigneur des Anneaux, Il semble qu’il aura une histoire d’amour interdite avec Bronwyn dans Les Anneaux de Pouvoir.

Bronwyn

Bronwyn, est une guérisseuse de village humain joué par Nazanin Boniadi. C’est une mère célibataire qui vit dans les terres du sud de la Terre du Milieu.

Elrond

Elrond est loin de son rôle de seigneur de Fondcombe. Au lieu de cela, il est ici un jeune elfe politicien qui deviendra important dans la capitale de Lindon. Robert Aramayo incarne ce rôle.

Isildur

L’allié humain, décevant Elrond dans le futur et ancêtre d’Aragorn, sera joué par Maxim Baldry. Sauron

Sauron

L’existence de Sauron sera la clé du spectacle. Au début, on ne réalise pas encore pleinement le danger sur Sauron. Certains voient le mal venir. Les autres, quant à eux, s’enfouissent la tête dans le sable.

Il sera intéressant de voir comment son histoire sera développée dans Les Anneaux de Pouvoir. Elle a un côté fantastique, une invitation à l’évasion, tout en étant ancré dans la réalité.

Le rôle des Hobbits dans la série

La série présentera les harfoot, une société pastorale qui prospère en secret et jouera une histoire en marge des plus grandes quêtes. Megan Richards et Markella Kavenagh joueront deux harfoots. Ils rencontreront un mystérieux homme dont l’origine sera une des grandes énigmes de la série.

Les Anneaux du Pouvoir : quelques libertés sur les écrits de Tolkien

Cette série condense la chronologie de la Terre du Milieu de Tolkien et ajoute des personnages entièrement nouveaux. Ces personnages élargissent la notion des peuples vivant en Terre du Milieu. Un des créateur partage que cette série Le Seigneur des Anneaux est pour tout le monde, pas seulement le fans. Il parle d’amitié et de fraternité et d’outsiders surmontant une grande obscurité.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sortira le 2 septembre sur Prime Video. En attendant, voici la bande-annonce :

Profitez des catalogues des autres pays sur Amazon Prime Video en utilisant un VPN.